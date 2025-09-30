Preço do Hyperliquid atinge nova alta com o apoio do CEO da VanEck

Principais informações

O CEO da VanEck, Jan van Eck, confirmou que sua empresa detém tokens HYPE e apóia a governança da Hyperliquid.

A Hyperliquid está se preparando para lançar sua stablecoin USDH. Ela está atraindo propostas da Paxos, Frax Finance e Agora.

O preço da HYPE chegou a mais de US$ 55 e ganhou mais de 1.200% desde suas baixas no final do ano passado.

O preço do Hyperliquid atingiu novos ATHs e ultrapassou a marca de US$ 55 após semanas de crescimento constante.

Esse marco ocorre em meio a um forte apoio do CEO da VanEck, Jan van Eck. Ele confirmou que sua empresa está envolvida no ecossistema Hyperliquid há vários meses.

O CEO da VanEck apóia o crescimento do preço do Hyperliquid

A Hyperliquid se tornou rapidamente um dos nomes mais discutidos nos mercados de criptografia. A plataforma tem volumes diários na casa dos bilhões e uma receita vitalícia de mais de US$ 106 milhões. Até o momento, o projeto se estabeleceu como um sério concorrente das bolsas maiores.

Jan van Eck foi ao X para elogiar a Hyperliquid por sua tecnologia e processo de lançamento transparente. Ele confirmou que VanEck detém tokens HYPE e contribui ativamente por meio de pesquisa e participação na governança.

Jan van Eck elogia o HYPE | Fonte: X

O interessante de seus comentários é que eles demonstraram mais do que um interesse casual. A VanEck agora está buscando uma integração mais profunda com a Hyperliquid e planeja se envolver diretamente com os criadores da HyperEVM.

Esse endosso institucional deu à Hyperliquid uma visibilidade muito maior e reforçou a confiança entre os traders. O reconhecimento da empresa também mostra como as finanças tradicionais estão começando a adotar plataformas descentralizadas.

A USDH Stablecoin e as propostas institucionais

Um dos principais fatores por trás da recente ação do preço do $HYPE é o próximo lançamento de sua stablecoin nativa, o USDH.

O token reduz a dependência de ativos de terceiros, como USDT e USDC. Espera-se que ele fortaleça a liquidez dentro da plataforma.

Seis propostas já foram apresentadas para gerenciar ou emitir USDH. Isso atraiu o interesse de empresas estabelecidas. A Paxos sugeriu um modelo em que a maior parte dos juros da reserva financiaria as recompras do HYPE.

Seis propostas já foram enviadas para gerenciar ou emitir USDH | Fonte X

A Frax Finance propôs usar suas reservas de stablecoin para cunhar USDH. Eles também se ofereceram para direcionar seus ganhos para recompensas de staking e recompra de tokens.

A Agora, uma emissora de stablecoin co-fundada por Nick van Eck, também apresentou um plano para tornar o USDH um ativo hiper-nativo. Essa proposta mostra a nova sobreposição entre as finanças tradicionais e a inovação descentralizada.

Perspectiva técnica do preço do $HYPE

Os indicadores técnicos indicam que o preço do Hyperliquid pode ter mais espaço para crescer. Atualmente, o token está testando a resistência entre US$ 50 e US$ 52.

Ele também tem um padrão de triângulo ascendente se formando nos gráficos diários. Notavelmente, cada novo teste desse nível atraiu uma atividade de compra mais forte.

A perspectiva da Hype mostra uma tendência de alta constante de vários meses | Fonte: TradingView

Os dados em cadeia apóiam essa alta porque o índice de absorção diminuiu enquanto o preço aumentou. Isso indica que menos vendedores estão ativos, facilitando o movimento de alta.

O gráfico semanal mostra um suporte firme acima de US$ 42. Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) foi redefinido e está subindo novamente.

Esses sinais mostram que o mercado está pronto para outra etapa de alta. Além disso, os analistas agora veem US$ 60 a US$ 70 como possíveis alvos se a resistência for rompida de forma limpa.

Atividade das baleias e demanda do mercado

As movimentações institucionais também afetaram a ação do preço da Hyperliquid. Por exemplo, o Lion Group Holding Ltd. divulgou planos para transferir suas participações em Solana e Sui para o HYPE. Isso está acontecendo em meio ao suporte de custódia da BitGo para ativos HyperEVM.

A realocação da empresa pode chegar a quase 100.000 tokens HYPE. As baleias também estão seguindo a tendência. Em 8 de setembro, grandes investidores compraram mais de US$ 24 milhões em HYPE em um único dia.

James Wynn também abriu posições longas alavancadas e está demonstrando confiança na continuidade da alta. De modo geral, o hyperliquid já superou as expectativas dos analistas este ano.

Ela cresceu rapidamente e se tornou uma das bolsas descentralizadas mais ativas. Sua capacidade de atrair traders de varejo e participantes institucionais é um dos fatores.

Isso a diferencia de muitas plataformas DeFi que permanecem voltadas para o varejo. A stablecoin USDH planejada poderia aumentar a liquidez e capturar receita para recompras.