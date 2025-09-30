Preço do Hyperliquid atinge nova alta com o apoio do CEO da VanEck

Principais informações
- O CEO da VanEck, Jan van Eck, confirmou que sua empresa detém tokens HYPE e apóia a governança da Hyperliquid.
- A Hyperliquid está se preparando para lançar sua stablecoin USDH. Ela está atraindo propostas da Paxos, Frax Finance e Agora.
- O preço da HYPE chegou a mais de US$ 55 e ganhou mais de 1.200% desde suas baixas no final do ano passado.
O preço do Hyperliquid atingiu novos ATHs e ultrapassou a marca de US$ 55 após semanas de crescimento constante.
Esse marco ocorre em meio a um forte apoio do CEO da VanEck, Jan van Eck. Ele confirmou que sua empresa está envolvida no ecossistema Hyperliquid há vários meses.
O CEO da VanEck apóia o crescimento do preço do Hyperliquid
A Hyperliquid se tornou rapidamente um dos nomes mais discutidos nos mercados de criptografia. A plataforma tem volumes diários na casa dos bilhões e uma receita vitalícia de mais de US$ 106 milhões. Até o momento, o projeto se estabeleceu como um sério concorrente das bolsas maiores.
Jan van Eck foi ao X para elogiar a Hyperliquid por sua tecnologia e processo de lançamento transparente. Ele confirmou que VanEck detém tokens HYPE e contribui ativamente por meio de pesquisa e participação na governança.
O interessante de seus comentários é que eles demonstraram mais do que um interesse casual. A VanEck agora está buscando uma integração mais profunda com a Hyperliquid e planeja se envolver diretamente com os criadores da HyperEVM.
Esse endosso institucional deu à Hyperliquid uma visibilidade muito maior e reforçou a confiança entre os traders. O reconhecimento da empresa também mostra como as finanças tradicionais estão começando a adotar plataformas descentralizadas.
A USDH Stablecoin e as propostas institucionais
Um dos principais fatores por trás da recente ação do preço do $HYPE é o próximo lançamento de sua stablecoin nativa, o USDH.
O token reduz a dependência de ativos de terceiros, como USDT e USDC. Espera-se que ele fortaleça a liquidez dentro da plataforma.
Seis propostas já foram apresentadas para gerenciar ou emitir USDH. Isso atraiu o interesse de empresas estabelecidas. A Paxos sugeriu um modelo em que a maior parte dos juros da reserva financiaria as recompras do HYPE.
A Frax Finance propôs usar suas reservas de stablecoin para cunhar USDH. Eles também se ofereceram para direcionar seus ganhos para recompensas de staking e recompra de tokens.
A Agora, uma emissora de stablecoin co-fundada por Nick van Eck, também apresentou um plano para tornar o USDH um ativo hiper-nativo. Essa proposta mostra a nova sobreposição entre as finanças tradicionais e a inovação descentralizada.
Perspectiva técnica do preço do $HYPE
Os indicadores técnicos indicam que o preço do Hyperliquid pode ter mais espaço para crescer. Atualmente, o token está testando a resistência entre US$ 50 e US$ 52.
Ele também tem um padrão de triângulo ascendente se formando nos gráficos diários. Notavelmente, cada novo teste desse nível atraiu uma atividade de compra mais forte.
Os dados em cadeia apóiam essa alta porque o índice de absorção diminuiu enquanto o preço aumentou. Isso indica que menos vendedores estão ativos, facilitando o movimento de alta.
O gráfico semanal mostra um suporte firme acima de US$ 42. Ao mesmo tempo, o Índice de Força Relativa (RSI) foi redefinido e está subindo novamente.
Esses sinais mostram que o mercado está pronto para outra etapa de alta. Além disso, os analistas agora veem US$ 60 a US$ 70 como possíveis alvos se a resistência for rompida de forma limpa.
Atividade das baleias e demanda do mercado
As movimentações institucionais também afetaram a ação do preço da Hyperliquid. Por exemplo, o Lion Group Holding Ltd. divulgou planos para transferir suas participações em Solana e Sui para o HYPE. Isso está acontecendo em meio ao suporte de custódia da BitGo para ativos HyperEVM.
A realocação da empresa pode chegar a quase 100.000 tokens HYPE. As baleias também estão seguindo a tendência. Em 8 de setembro, grandes investidores compraram mais de US$ 24 milhões em HYPE em um único dia.
James Wynn também abriu posições longas alavancadas e está demonstrando confiança na continuidade da alta. De modo geral, o hyperliquid já superou as expectativas dos analistas este ano.
Ela cresceu rapidamente e se tornou uma das bolsas descentralizadas mais ativas. Sua capacidade de atrair traders de varejo e participantes institucionais é um dos fatores.
Isso a diferencia de muitas plataformas DeFi que permanecem voltadas para o varejo. A stablecoin USDH planejada poderia aumentar a liquidez e capturar receita para recompras.