Preço do Ethereum se aproxima de US$ 4.400 com os touros buscando um novo recorde

Principais informações

O preço do Ethereum está agora se mantendo acima de US$ 4.300, com fortes influxos institucionais apoiando os aspectos técnicos.

Do ponto de vista técnico, o Ethereum poderia estar olhando para uma possível corrida em direção a US$ 5.000.

A realização de lucros pelos detentores de curto prazo está aumentando perto dos níveis de resistência, mas as metas de alta ainda são válidas.

O preço do Ethereum se manteve firme acima da marca de US$ 4.300 em 12 de agosto. Ele está se aproximando da resistência de US$ 4.400. A ETH está sendo negociada em torno de US$ 4.360, com compradores demonstrando forte interesse, tanto institucionais quanto de varejo.

Esse aumento constante ocorre após uma alta de 18% no preço do Ethereum na última semana. O movimento já liquidou US$ 184 milhões em posições vendidas em um único dia, de acordo com dados da Coinglass. Além disso, os juros abertos de futuros agora estão em US$ 51,6 bilhões.

A demanda institucional fortalece a alta dos preços do Ethereum

Dados da SosoValue mostram que os produtos negociados em bolsa apoiados pela Ethereum atraíram US$ 326,8 milhões em entradas líquidas entre 4 e 8 de agosto. Essa é uma das entradas semanais mais fortes para produtos ETH ao longo do ano.

Dados da Soso Value mostram fortes influxos de alta para ETH | Source: X

Os principais detentores também estão aumentando. Por exemplo, a Bitmine, a maior detentora da tesouraria da Ethereum, agora controla mais de 1,15 milhão de ETH no valor aproximado de US$ 4,96 bilhões. O presidente da empresa, Thomas Lee, diz que a empresa tem como objetivo participar de 5% do fornecimento total de ETH.

Mercados asiáticos empurram o preço do Ethereum para as máximas locais

O preço do Ethereum atingiu os máximos de todos os tempos no Japão e na Coreia do Sul. No Japão, o ativo atingiu 639.455 ienes e quebrou seu pico de dezembro. Por outro lado, na Coreia do Sul, ultrapassou a marca de 5,97 milhões de won.

Esses ganhos são interessantes porque o iene e o won ganharam força recentemente em relação ao dólar dos EUA. Os analistas acreditam que isso demonstra uma demanda genuína nos mercados locais, em vez de mudanças de preço impulsionadas pela moeda.

Mudanças favoráveis na política também estão adicionando combustível à narrativa de alta. Uma recente ordem executiva dos EUA permite criptomoedas em planos de aposentadoria 401(k). Isso pode gerar entradas de trilhões de dólares no mercado.

Configuração técnica do preço do Ethereum

A principal resistência para a ETH está atualmente em torno de US$ 4.430. Um rompimento limpo acima disso poderia abrir o caminho para US$ 4.827, a maior alta de todos os tempos da última corrida de touros.

Alguns analistas estão até prevendo a possibilidade de o preço do Ethereum atingir US$ 5.000 ou até US$ 7.000 neste ciclo. Por exemplo, o operador de criptomoedas Ali Martinez apontou recentemente para a análise da faixa de preços.

Ali diz que a ETH pode chegar a US$ 5.000 | Source: X

Ele observou que US$ 5.241 poderia ser a próxima meta se a ETH ultrapassasse US$ 4.300 de forma decisiva. O suporte atualmente está em torno de US$ 3.909. Se o preço do Ethereum cair abaixo disso, o próximo nível seria próximo a US$ 3.700. Lá, a atividade de compra anterior foi forte.

Expansão de camada 2 e DeFi

As soluções de camada 2 da Ethereum mostram um crescimento constante em relação ao valor total bloqueado e às contagens de transações. Espera-se que essa expansão melhore a escalabilidade e reduza os custos de gás. Dessa forma, espera-se que a rede se torne mais atraente para desenvolvedores e usuários.

As atualizações também melhoraram as recompensas do validador e a eficiência da taxa de gás, incentivando mais atividades de staking. A taxa de staking continua a aumentar e oferece uma renda estável para investidores de longo prazo em Ethereum.

Aumento da realização de lucros

No entanto, os dados da Glassnode sobre a cadeia mostram que os detentores de ETH de curto prazo estão realizando lucros de forma mais agressiva do que os detentores de longo prazo. A realização de lucros agora tem uma média diária de US$ 553 milhões, medida em uma média móvel de sete dias.

Fonte: x

Os detentores de longo prazo, ou aqueles com ETH há mais de 155 dias, estão realizando lucros em níveis semelhantes aos de dezembro. Isso indica que a atual onda de vendas é, em sua maior parte, de compradores recentes que estão obtendo ganhos após o recente aumento.

O preço do Ethereum ainda está cerca de 12,7% abaixo de seu recorde histórico. Os dados de liquidação da Coinglass mostraram que US$ 2,23 bilhões em posições poderiam estar em risco se os preços se aproximassem de US$ 4.700.

Perspectiva de curto prazo para o preço do Ethereum

A ETH testou US$ 4.300 várias vezes recentemente. No momento, os analistas estão divididos sobre se o próximo movimento será um akouaveragesllback.

De acordo com o analista da Santiment, Brian Quinlivan, as notícias de grandes compras institucionais podem, às vezes, desencadear vendas de curto prazo devido a entradas impulsionadas pelo FOMO. No entanto, o total de ETH mantido por empresas com tesourarias de criptomoedas aumentou para 3,04 milhões de ETH, no valor de cerca de US$ 13 bilhões.