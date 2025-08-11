Preço do Ethereum atinge US$ 4.400, com os touros buscando novas máximas

Principais informações

O preço do Ethereum ultrapassou o nível de US$ 4.000 pela primeira vez desde dezembro de 2021.

Ocorreram liquidações a descoberto no valor de US$ 207 milhões, o que aumentou o entusiasmo da alta.

Os analistas esperam uma possível temporada de altcoin e uma rotação de mercado do Bitcoin em breve.

O preço do Ethereum ultrapassou os US$ 4.000 pela primeira vez em oito meses. Isso representa o maior marco para os touros da ETH e para o mercado de altcoin.

No sábado, a ETH chegou a subir até US$ 4.400 na Binance. Esse é o nível mais alto desde dezembro de 2021, depois de quebrar a barreira dos US$ 4.000 no dia anterior.

Esse movimento coloca o ativo abaixo dos US$ 900 de seu recorde histórico. Isso aumenta a esperança de que níveis de até US$ 6 estejam ao alcance.

Alta impulsionada por grandes negociações e liquidações

O recente rompimento foi impulsionado por uma forte atividade comercial e uma onda de liquidações. O aumento do preço do Ethereum foi impulsionado por mais de US$ 207 milhões em liquidações a descoberto.

Essas recompras forçadas adicionaram uma intensa pressão de alta à alta. Esse aumento na demanda ajudou a elevar os preços e provocou mais interesse de compra.

O preço do Ethereum ultrapassa os US$ 4.000, atingindo US$ 4.200 pela primeira vez desde 2021 | Fonte X

O analista de mercado Miles Deutscher descreveu isso como um “efeito de riqueza na cadeia”. Assim como a ETH sobe, as baleias e os comerciantes de varejo estão vendo ganhos não realizados e reinvestindo em tokens menores e de maior risco.

Deutscher espera uma rotação em três fases nos próximos meses. A primeira é uma mini temporada de altcoin liderada pela ETH, e a segunda é uma mudança para o Bitcoin.

Isso empurra o preço do Ethereum para $120.000-$140.000. Por fim, Deutscher espera uma rotação de volta para a ETH e altcoins para um possível topo de alta.

Preço do Ethereum se fortalece com a queda da dominância do Bitcoin

A recuperação do preço do Ethereum está ocorrendo juntamente com um declínio no domínio da capitalização de mercado do Bitcoin. Na sexta-feira, o domínio do Bitcoin caiu abaixo de 60,7% e atingiu uma zona de suporte significativa.

De acordo com o popular analista Rekt Capital, o Ethereum agora detém cerca de 50-60% do caminho em sua tendência de alta de dominância macro.

Rekt Capital avalia o aumento da dominância da Ethereum | Source: X

Embora o domínio do Bitcoin ainda possa se recuperar no curto prazo, a Rekt Capital acredita que ele acabará por se romper. Ele pode cair para a faixa de 40% ou até mesmo 30%. Essa mudança pode significar mais capital fluindo para a Ethereum e outras altcoins.

Os investidores de baleias também são uma parte significativa da atual alta. De acordo com o rastreador de blockchain Lookonchain, a Ethereum registrou influxos de baleias no sábado. Isso aconteceu quando os investidores procuraram capitalizar a força do Ethereum sobre o Bitcoin.

Os dados da carteira de pedidos da TheKingfisher também mostraram uma “parede maciça” de liquidações longas logo abaixo de US$ 3.960. Alguns traders interpretam isso como uma zona de reacumulação.

“É isso que o dinheiro inteligente procura”, comentou TheKingfisher.

FOMO do varejo e aumento do sentimento

A plataforma de inteligência de mercado Santiment também observou um aumento na conversa de alta dos comerciantes de varejo quando a ETH ultrapassou US$ 4.000. Os investidores mencionaram palavras como “compra” e “alta” duas vezes mais frequentemente, em comparação com “venda” e “baixa”.

Embora isso mostre que a confiança está aumentando, Santiment alertou que o excesso de confiança pode, às vezes, retardar as altas, especialmente quando os preços já estão altos.

Michael van de Poppe chama o desempenho da Ethereum de “movimento selvagem” | X

O analista de criptografia Michaël van de Poppe chamou o salto do preço do Ethereum para US$ 4.200 de “movimento selvagem”. No entanto, ele advertiu contra a compra em tais altas sem considerar o risco. Ele indicou que os projetos dentro do guarda-chuva da Ethereum poderiam oferecer melhores retornos percentuais se a alta continuar.

Níveis de suporte e resistência a serem observados

Entre 8 e 9 de agosto, a ETH ganhou mais de 6% e foi negociada entre US$ 3.885 e US$ 4.194. O primeiro grande rompimento ocorreu a US$ 4.000, com quase o triplo do volume médio diário de negociação. Um segundo aumento elevou os preços para US$ 4.194 no início do sábado, antes da realização de lucros.

Principais níveis de suporte e resistência a serem observados na ETH | Fonte: TradingView

Isso significa que o suporte atual está entre US$ 4.155 e US$ 4.160, com resistência próxima à marca psicológica de US$ 4.200. Em outras palavras, um rompimento confirmado acima desse nível poderia abrir a porta para os máximos de todos os tempos do Ethereum.

No entanto, é provável que a consolidação entre em ação à medida que os grandes operadores garantam seus lucros. Se o suporte em US$ 4.155 se mantiver e a pressão de compra continuar forte, a ETH poderá não apenas recuperar seus máximos anteriores. Ela também poderá estabelecer novos recordes neste ciclo.