Preço do Cardano pronto para disparar com chances de aprovação de ETF atingindo 83%

Principais informações:

Analistas preveem uma possível recuperação da ADA para 4 $ à medida que as chances de aprovação do ETF sobem.

Analistas como Ali Martinez acreditam que o Cardano está “no início de um movimento explosivo.”

Os fundamentos do Cardano e o interesse institucional alinham-se com um forte movimento.

O preço do Cardano está a ganhar atenção novamente à medida que os sinais técnicos impulsionam o sentimento dos investidores. As chances de aprovação de um ETF de Cardano subiram recentemente para 83 % no Polymarket. Além disso, analistas preveem uma recuperação que poderia levar a ADA a 4 $ ou até 6 $.

No último mês, o preço do Cardano superou muitas das principais altcoins. Subiu quase 39 %, e é apoiado por fortes indicadores técnicos e atividade de baleias, em meio a esperanças de investimento institucional.

Preço do Cardano preparado para um rompimento

De acordo com analistas, o Cardano entrou em território de alta no gráfico semanal. A ADA está agora a ser negociada acima de alguns dos seus níveis de resistência anteriores e a formar uma bandeira de alta. Para contexto, este padrão tende a vir antes de fortes movimentos de alta.

Apesar de uma leitura ligeiramente negativa do oscilador, vale a pena abordar o Cardano com paciência. Isto acontece enquanto o mercado de criptomoedas continua a subir constantemente, apesar de algumas paragens aqui e ali.

Para o preço do Cardano, os alvos de curto prazo situam-se em até 1,20 $. No entanto, analistas como Ali Martinez acreditam que isto pode ser apenas o começo para o ativo.

Fonte: x

De acordo com uma atualização no X, o analista apontou que a ADA espelha a sua ação de preço do ciclo anterior. No entanto, a única diferença é que a criptomoeda está a fazê-lo muito mais lentamente.

Martinez acredita que a criptomoeda pode estar no início de um movimento explosivo de alta. É tão alto quanto 5 $, o alvo do analista.

Preço do Cardano enfrenta fortes níveis de resistência

No entanto, a subida não é garantida para ser suave. Analistas notaram que o preço do Cardano testa a área de resistência de 0,92 $. Tem atuado como um teto por semanas.

Um rompimento aqui poderia confirmar um padrão de “xícara e alça” identificado por outro analista, Crypto Smith. Esta formação é uma das configurações de alta mais fortes. Smith acredita que, uma vez que a ADA ultrapasse este nível, poderá atingir 4 $.

Fonte: x

Os níveis de suporte e resistência a observar incluem 0,85 $ a 0,90 $ como suporte imediato. É ao lado de 0,92 $ como resistência imediata. A próxima resistência significativa situa-se em torno de 1,15 $. O alvo final para o preço do Cardano é de 3 $ a 4 $ se a tendência de alta se mantiver.

Aumento das chances de aprovação do ETF e otimismo dos investidores

Outro fator que impulsiona ainda mais este cenário de alta é a crescente probabilidade de aprovação de um ETF de Cardano nos EUA.

De acordo com dados da plataforma de previsão Polymarket, as chances de aprovação saltaram para cerca de 83 %. Analistas da Bloomberg também se manifestaram e estão a colocar esse número mais perto de 90 %.

A aprovação de um ETF de Cardano poderia trazer uma enxurrada de investimento institucional | Fonte: PolyMarket

Se aprovado, um ETF de Cardano poderia abrir a porta para o dinheiro institucional. Isto aumentaria a pressão de compra sobre a ADA e a ajudaria a atingir novos máximos.

O Cardano pode atingir 4 $?

O preço atual do Cardano oscila entre 0,75 $ e 0,78 $. No entanto, cenários de alta indicam que a criptomoeda pode esperar alvos muito mais altos. Se a ADA romper a resistência de 1,15 $ e mantiver a sua posição, a marca de 4 $ torna-se um objetivo realista a médio prazo.

A maioria dos analistas concorda que atingir o máximo histórico da ADA de 3,09 $ é possível no próximo ciclo. No entanto, com notícias de ETF, crescimento da rede e força técnica a alinhar-se, alguns acreditam que 4 $ não é apenas um exagero. Pode ser o próximo.