Preço do Cardano atinge a maior alta em cinco meses com o aumento do momentum de alta

Principais informações

O preço do Cardano acaba de desaparecer de uma tendência de baixa de longo prazo após mais de 250 dias.

Os indicadores e padrões técnicos mostram que o ativo pode ter ganhos de até US$ 2,06.

A confiança dos detentores de longo prazo tem sido forte, com 15 bilhões de ADA inalterados por um ano.

O preço do Cardano subiu para seu nível mais alto em cinco meses. Isso ocorreu depois que o ativo ficou preso em um canal paralelo desde o final do ano passado.

O rompimento também ocorre depois que a ADA testou a linha de suporte do canal três vezes este ano. Além disso, formou um padrão de fundo triplo em torno do nível de US$ 0,60.

Os analistas acreditam que um forte movimento de alta poderá resultar quando essa estrutura for combinada com o aumento contínuo do momentum do mercado.

Sinais técnicos fortes apoiam a alta dos preços do Cardano

De acordo com os gráficos, os indicadores técnicos se tornaram de alta para o preço do Cardano. Por exemplo, o Índice de Força Relativa (RSI) ultrapassou a marca de 50, que é frequentemente associada à dominância de alta.

Além disso, o Moving Average Convergence Divergence (MACD) completou um cruzamento de alta, de acordo com os gráficos.

Cardano parece estar em várias posições de alta | Fonte: TradingView

Os analistas acreditam que ocorrências anteriores dessa configuração levaram a aumentos de 176% e 316%. Isso significa que, mesmo que a Cardano atinja o limite inferior dessa faixa, a ADA poderá subir para cerca de US$ 2,06. Isso poderia ser visto antes do final do ano.

Preços-alvo do Cardano com foco em US$ 1,84 a US$ 2,06

De acordo com os gráficos, o preço do Cardano pode estar na terceira onda de um ciclo ascendente de cinco ondas. Esse estágio costuma ser a parte mais agressiva de uma tendência de alta.

Além disso, se essa contagem se mantiver, o ADA poderá atingir US$ 1,84 nas próximas semanas, possivelmente se estendendo até lá.

Analista Javon Marks prevê novas altas para Cardano em breve | Fonte X

Alguns analistas veem metas ainda mais altas em jogo, como Javon Marks. Marks observou recentemente no X que o preço do Cardano poderia chegar a US$ 1,20 no curto prazo.

Esse movimento provavelmente será seguido por uma alta mais longa em direção a US$ 2,90. Isso representaria um ganho de quase 200% em relação aos níveis atuais.

A quebra da bandeira do touro aumenta o otimismo

Um rompimento contínuo de um padrão de bandeira de touro no gráfico de três dias também apóia os movimentos da ADA. De acordo com o analista Clifton Fx, essa formação leva a altas prolongadas.

O rompimento da bandeira de touro sugere mais alta para a ADA | Source: X

O analista observou que as previsões a partir do ponto de ruptura indicam que o preço do Cardano poderia aumentar de 100% a 150%. Ele poderia até mesmo atingir a faixa de US$ 1,60 a US$ 1,75.

O rompimento recentemente colocou o ADA entre as criptomoedas de grande capitalização com melhor desempenho. O ativo está ganhando cerca de 20% somente nas últimas 24 horas.

Os detentores de longo prazo estão demonstrando forte convicção

Os dados on-chain da TapTools mostram que mais de 15 bilhões de tokens ADA permaneceram inalterados por mais de um ano. Esse tipo de manutenção paciente indica que a pressão de venda diminuiu ultimamente e os investidores estão ficando mais confiantes.

O interesse do varejo também está aumentando. Os dados do Google Trends indicam que as buscas por “Cardano” estão em seu ponto mais alto desde março. Por outro lado, as pesquisas por “altcoin” estão em seu ponto mais alto nos últimos quatro anos.

As buscas por Cardano atingiram o maior nível do ano | Fonte: Google Trends

Esse aumento de atenção pode levar a uma maior atividade de negociação em direção à ADA nas próximas semanas.

O que pode atrapalhar o rali

Embora a perspectiva para o preço do Cardano seja atualmente positiva, os analistas estão alertando sobre possíveis riscos para os investidores. Se a ADA não conseguir manter sua posição acima de seus níveis de resistência significativos, é possível que haja uma reversão.

Por exemplo, a faixa de preço de US$ 0,99 a US$ 1 agora serve como um piso de preço significativo. Isso significa que um rompimento abaixo disso invalidaria qualquer perspectiva de alta e levaria a um declínio.

De modo geral, se os padrões técnicos e a força do mercado continuarem nesse ritmo, o ADA continuará no caminho certo para novas altas.

O ativo tem metas entre US$ 1,84 e US$ 2,06, que são consideradas realistas no curto prazo. Entretanto, outras metas de preço podem chegar a US$ 2,50 se as condições do mercado continuarem favoráveis.