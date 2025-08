Preço do Bitcoin se prepara para queda de agosto em meio a pressões sazonais de preço

Principais informações

Agosto e setembro são historicamente os piores meses do Bitcoin, com perdas em 8 dos últimos 12 anos.

O BTC encerrou julho com um fechamento mensal recorde em 115.800 $, mas o início de agosto mostra sinais de arrefecimento.

Anos pós-halving viram ganhos substanciais em agosto, o que significa que este agosto “pode” ser a exceção..

O preço do Bitcoin entrou em agosto com uma nuvem de incerteza pairando sobre ele. Historicamente, este mês tem sido conhecido por sua fraqueza em termos de desempenho do BTC.

Dados mostram que o BTC caiu em agosto em 8 dos últimos 12 anos. Isso significa que, em termos percentuais, isso lhe dá 67 % de chance de queda nos próximos 30 dias. Nem todo agosto segue a mesma tendência de mercado.

Anos pós-halving na última década viram o Bitcoin desafiar as expectativas e registrar fortes ganhos de dois dígitos. Assim, os analistas estão observando para ver qual tendência prevalece, pois o ano atual é um ano pós-halving.

Histórico de ganhos e perdas do preço do Bitcoin

O preço do Bitcoin teve um julho impressionante. O ativo encerrou o mês em 115.800 $, o que marcou seu maior fechamento mensal de todos os tempos. De acordo com dados do TradingView, esse movimento ocorreu apesar de alguma volatilidade de fim de mês causada pela política dos EUA e correções gerais do mercado.

O BTC ganhou 8,13 % em julho, o que o alinha com o desempenho histórico. No entanto, essa força não parece estar se estendendo para agosto. O preço abriu o mês ligeiramente mais baixo, com o Bitcoin agora negociando com uma perda substancial, de acordo com o CoinMarketCap.

Mapa de calor de criptomoedas | fonte: CoinMarketCap

Historicamente, agosto produziu perdas no preço do Bitcoin de até 20 %. Ele forneceu um retorno médio de apenas 1,61 % e um retorno mediano de -7,49 %. Isso significa que as probabilidades estão contra a criptomoeda.

Zonas de suporte do BTC para observar

Analistas geralmente notaram que, se o BTC caísse abaixo de 115.000 $, ele provavelmente testaria níveis de suporte mais baixos. Markus Thielen, da 10x Research, até mencionou que o BTC poderia revisitar 112.000 $. Caso contrário, poderia cair para 106.000 $–110.000 $.

No momento da escrita, o preço do Bitcoin perdeu esta zona de 115.000 $ e agora está negociando em torno de 113.000 $. Essas previsões parecem pessimistas. No entanto, também pode ser um ótimo ponto de entrada para o ativo.

Analistas dizem que esta configuração oferece uma oportunidade de compra de curto prazo, especialmente para aqueles que procuram entrar no Bitcoin ou em ETFs de Bitcoin. Alguns traders argumentam que o Bitcoin está se preparando para uma continuação de alta.

Mags argumenta a favor de uma continuação de alta | Fonte: X

O analista Mags observou que a queda para 115.000 $ parece um reteste de alta da linha de pescoço. Simplificando, o BTC pode recuperar este nível de preço nos próximos dias. Um impulso em direção a 172.000 $ ainda pode ser viável nas próximas semanas.

Por que agosto nem sempre é de baixa para o preço do Bitcoin

Apesar de seu histórico fraco, agosto nem sempre foi um desastre. Durante ciclos pós-halving passados, o preço do Bitcoin disparou em agosto, conforme mostrado por dados da LookOnChain e Coinglass.

Agostos são meses historicamente ruins, mas uma mudança pode estar em andamento | Fonte: X

Isso significa que o padrão pode se manter novamente este ano. Muitos investidores em criptomoedas acreditam que os halvings criam pressão de alta no preço do Bitcoin. Estes frequentemente levam a fortes ralis nos meses seguintes, e agosto pode não ser tão ruim, afinal.

Até agora, o BTC está negociando em torno de 113.800 $ e ainda está dentro da faixa de 115.000 $–121.000 $. Isso significa que o rompimento (ou colapso) ainda não se materializou totalmente.

Touros do Bitcoin ainda veem potencial de alta

Apesar da perspectiva de baixa no mercado, o conhecido trader Michaël van de Poppe está otimista. Ele diz que a correção recente pode fazer parte de uma fase de acumulação em todo o mercado. Isso poderia ser visto antes que o preço do Bitcoin retome sua corrida.

“Talvez agosto seja um mês de estabilização,” van de Poppe escreveu no X, “e voltaremos a subir mais tarde no mês para Altcoins e Bitcoin.”

Michael van de Poppe se manifesta | Fonte: X

Ainda assim, as nuvens parecem cinzentas porque até mesmo os ETFs de Bitcoin viram um pouco de chuva recentemente. Por exemplo, o setor de ETFs de Bitcoin à vista registrou 812 milhões $ em saídas. O FBTC da Fidelity perdeu 331 milhões $ em um dia, de acordo com a Farside Investors.

Essas tendências mostram o sentimento do investidor muito claramente. As saídas indicam alguma cautela se infiltrando, possivelmente devido a tendências sazonais e à incerteza na maior parte do mundo. No geral, o desempenho do Bitcoin no resto do mês ainda está para ser visto.