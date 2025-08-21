Preço do Bitcoin enfrenta pressão com o acúmulo de baleias em meio à correção

Principais informações

O preço do Bitcoin caiu para menos de US$ 115.000 esta semana. Esse declínio tem sido uma preocupação significativa para os investidores que temem que o Bitcoin perca calor…

O Binance Buying Power Ratio da CryptoQuant mostra que a demanda enfraqueceu até agora. Além disso, há um risco maior de uma correção.

No entanto, apesar da pressão de venda, as baleias e os tubarões continuam a acumular BTC.

O Bitcoin está enfrentando uma nova pressão, especialmente depois de perder a zona de US$ 115.000 pela primeira vez em quase duas semanas. De acordo com dados do TradingView, o preço do BTC caiu mais de 6% desde 13 de agosto.

Essa tendência levantou temores de que a recente força de alta possa se desacelerar. O declínio também ocorre apesar do acúmulo de baleias e tubarões do Bitcoin que podem estar comprando as quedas.

Baleias Bitcoin demonstram confiança por meio da acumulação

De acordo com a Santiment, as carteiras entre 10 e 10.000 BTC adicionaram mais de 20.000 moedas desde a queda da semana passada. Além disso, desde março, esse grupo comprou mais de 225.000 BTC em uma demonstração de forte confiança no longo prazo.

Baleias e tubarões continuam comprando as baixas, diz Santiment | Source: X

Embora a atividade das baleias tenha sido forte, os indicadores técnicos e de mercado mostram que ainda é preciso ter cautela.

O índice da Binance prevê uma queda

O analista CrazzyBlockk apontou o Binance Buying Power Ratio como um sinal de alerta em um post recente do CryptoQuant QuickTake. Para fins de contexto, essa métrica mede os fluxos de entrada de stablecoin em relação aos fluxos de saída de Bitcoin na Binance.

BTC: Índice de poder de compra da Binance | Fonte: CryptoQuant

Quando o índice apresenta tendência de alta, isso significa que a liquidez de compra é forte. Por outro lado, quando o índice cai, significa que a demanda está mais fraca. De acordo com o CrazzyBlockk, o índice atingiu recentemente uma alta de 2,01.

No entanto, em dois dias, ele se inverteu e caiu diretamente para -0,81. Esse declínio repentino mostrou que o novo capital que entrou no mercado havia se esgotado. Pouco depois, o preço do BTC confirmou isso corrigindo o preço de US$ 124.474 para um mínimo de US$ 114.786.

Investidores em busca de lucro estão de olho na realização de lucros

Outro fator que aumenta o nervosismo dos investidores é a relação entre o Valor de Mercado e o Valor Realizado (MVRV) do Bitcoin. O indicador mostra se o Bitcoin está supervalorizado em comparação com a base de custo médio dos investidores.

No momento em que escrevo, o índice MVRV do Bitcoin está em torno de +21%. Isso significa que a maioria dos detentores está lucrando. De acordo com a Santiment, esse índice não está sendo negociado em níveis extremamente altos. No entanto, ele coloca o preço do BTC em uma “zona de perigo moderado”, onde a realização de lucros é mais provável.

O índice MVRV do Bitcoin está em torno de +21%, de acordo com a Santiment | Fonte: Santiment

Muitos investidores podem começar a tentar garantir ganhos após o recorde histórico do Bitcoin de 124.128 na semana passada. Se isso acontecer, a criptomoeda provavelmente será negociada de forma lateral ou descendente no longo prazo.

Analistas esperam movimento lateral no preço do Bitcoin

Os analistas da Bitfinex acreditam que a recente alta perdeu força porque o mercado carecia de catalisadores macroeconômicos. O preço do BTC recuou rapidamente após um aumento de 10% no início de agosto, e agora parece estar se consolidando.

Os analistas acreditam que o mercado agora está esperando por um sinal claro antes de escolher uma direção. Um evento importante que os investidores observam é a decisão sobre a taxa de juros do Federal Reserve dos EUA em 17 de setembro.

Muitos esperam um corte nas taxas, o que poderia funcionar como um promotor (ou um obstáculo) para o próximo movimento do Bitcoin.

US$ 2,24 bilhões em posições estão em risco se o Bitcoin atingir seu ATH novamente | Fonte Coinglass

Os dados da Coinglass mostram que cerca de US$ 2,24 bilhões em posições vendidas poderiam ser liquidadas se o Bitcoin atingisse seu recorde histórico. Em outras palavras, isso significa que é provável que ocorra um “short squeeze” se a pressão de compra aumentar repentinamente.

Perspectiva de preço do Bitcoin para setembro

Os analistas acreditam que vários níveis de preços são essenciais para o Bitcoin a partir de agora. Se o preço do BTC mantiver $115.787, ele pode ter como alvo a faixa de $125.000 a $127.000. Por outro lado, um rompimento acima de US$ 127.000 pode abrir a porta para US$ 140.000.

Analista aponta dois cenários possíveis para o Bitcoin | Source: X

No entanto, o suporte imediato do Bitcoin fica em torno de US$ 110.000 no lado negativo. Isso significa que a não manutenção desse nível pode levar a novas correções do ativo. Isso pode até mesmo apagar a maior parte de seus ganhos na última alta.

Em suma, os traders observarão a decisão do Federal Reserve e os influxos de câmbio para prever o que virá a seguir para o Bitcoin.