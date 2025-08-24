Preço da Sei busca romper a barreira do impulso de alta

Principais informações

O preço da Sei agora está próximo de US$ 0,3, enquanto os indicadores de alta mostram que pode haver um retorno.

As saídas de divisas continuaram nas últimas 8 semanas e mostram uma pressão de compra de longo prazo.

Produtos institucionais como Mônaco e registros de ETFs impulsionam a adoção de criptografia da Sei.

O preço da Sei se manteve em torno de US$ 0,3, mesmo com a dificuldade de muitos ativos de criptografia. O preço da criptografia Sei aumentou mais de 45% nos últimos três meses e cerca de 4% na última semana.

Essa força relativa é um sinal clássico de alta para o ativo. Isso ocorre principalmente porque os dados na cadeia mostram que a acumulação está apenas começando.

O Sei teve um aumento de 127% desde seus mínimos de maio | Fonte TradingView

Os traders questionam se o preço do Sei pode subir e superar a resistência de US$ 0,35. Se isso acontecer, poderá desbloquear metas mais altas para o ativo. Por outro lado, uma rejeição pode estender a fase de consolidação.

O impulso do preço da Sei aumenta à medida que os fluxos de saída da bolsa atingem mais de US$ 10 milhões

A Sei Crypto já registrou oito semanas consecutivas de saídas das bolsas. Somente na última semana, o valor de US$ 10,43 milhões em tokens deixou as bolsas. Esse foi o segundo maior total semanal desde as altas de julho.

Os fluxos de saída geralmente mostram um forte interesse de compra porque os tokens são transferidos das bolsas para o armazenamento de longo prazo. Essa tendência indica que os investidores estão criando convicção no crescimento do preço do Sei.

Defi TVL e outras métricas têm aumentado para a Sei | Fonte: DefiLlama

A Sei Labs também expandiu seu alcance com o lançamento do Mônaco. O Mônaco, para fins de contexto, é um novo protocolo projetado para o comércio institucional.

Enquanto isso, a CBOE recentemente entrou com um pedido de ETF baseado em S&P. O número crescente de endereços ativos da rede e um TVL próximo a US$ 626 milhões significam que algo grande está por vir para a Sei.

O preço do Sei e o cruzamento da MME de alta

De acordo com o gráfico diário, a criptomoeda Sei está piscando em alta. A Média Móvel Exponencial de 100 dias está prestes a cruzar acima da MME de 200 dias.

Historicamente, esse cruzamento tem sido visto como um dos indicadores mais confiáveis de uma tendência de alta que se aproxima. Esse pode ser o início de algo grandioso.

Os traders institucionais e de longo prazo usam cruzes douradas entre as EMAs de 100 dias e 200 dias para confirmar a direção do mercado. Se a configuração estiver completa, o preço do Sei poderá atrair mais compradores rapidamente.

Um cruzamento entre as MMEs de 200 e 100 está prestes a acontecer | Source: TradingView

Entretanto, esse padrão de alta é uma grande fonte de risco para os vendedores a descoberto. Na última semana, os traders construíram US$ 37,34 milhões em posições vendidas na Bitget. Isso é comparado com os menores US$ 26,15 milhões em posições compradas.

Mais detalhadamente, muitas delas também estão concentradas entre US$ 0,32 e US$ 0,36. Se a criptografia Sei subir muito rapidamente, os ursos poderão enfrentar liquidações forçadas em breve.

A resistência a US$ 0,35 é o fator decisivo

O Sei está sendo negociado agora acima de uma importante zona de suporte em torno de US$ 0,31. Essa área atraiu fortemente os compradores no passado e manteve o ativo em alta na última semana.

Isso significa que o preço do Sei deve ultrapassar os US$ 0,35 para que a alta continue. Vale a pena mencionar que esse nível rejeitou o token várias vezes. Entretanto, se os touros o transformarem em suporte, a próxima meta será US$ 0,37.

Alguns analistas até preveem que um rompimento claro poderia abrir as portas para US$ 0,44. Isso representaria um aumento de 40% em relação aos níveis atuais.

Se a criptomoeda Sei ultrapassar os US$ 0,35, a corrida resultante de liquidações de baixa poderia rapidamente empurrar o token para cima. Por outro lado, se esse nível não for ultrapassado, os ursos poderão ter uma vantagem temporária.

O que esperar do Sei Price?

A perspectiva de preço da Sei favorece a alta e é apoiada por vários fatores. No curto prazo, os investidores devem observar o que acontece em torno da zona de US$ 0,35. O rompimento dessa resistência pode preparar o terreno para US$ 0,37 ou até mesmo US$ 0,44.

O analista Ali Martinez prevê um impulso da SEI em direção a novas máximas | Source: X

De acordo com o renomado analista de mercado Ali Martinez, a SEI pode estar buscando uma possível recuperação de preços em direção a novos máximos. Entretanto, se a SEI não conseguir subir, o token poderá testar novamente o suporte de US$ 0,31 antes que os touros tentem outra alta.