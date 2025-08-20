Preço da ETH enfrenta especulação de teste de US$ 2 mil enquanto analistas debatem as perspectivas

Principais informações:

Os analistas estão apontando a zona de US$ 2.000 como o nível de suporte mais importante a ser observado para o Ethereum.

De acordo com uma entrevista recente, o CEO da Canary Capital duvida da recuperação de longo prazo da ETH e, em vez disso, prefere o Bitcoin.

Os dados do mercado mostram que os vendedores a descoberto de ETH estão lutando em meio à força da alta.

O Ethereum (ETH) está mais uma vez no centro do debate do mercado, e os analistas estão apontando a zona de US$ 2.000 como um dos principais níveis de suporte a serem observados.

Em particular, o analista @ThinkingUSD compartilhou em 18 de agosto que a ETH poderia voltar para US$ 2.000 em breve.

Por que US$ 2.000 são importantes para os traders de ETH

O Ethereum tem mantido US$ 2.000 como uma forte zona de suporte, especialmente no ciclo atual e no anterior.

Durante a correção de 2023, a ETH saltou nesse nível antes de recuperar sua força. Por causa disso, os traders agora o veem como a área de baixa mais importante para o gerenciamento de risco.

A ETH testou repetidamente US$ 2.000 como suporte em ciclos anteriores, diz @ThinkingUSD | Fonte X

A marca de US$ 2.000 é mais do que apenas um número redondo. Esse nível de preço tem peso tanto em nível técnico quanto psicológico.

De acordo com o histórico de preços do Ethereum, os compradores de ETH tendem a defender esse nível de preço, o que o torna um campo de batalha natural entre touros e ursos.

Os traders técnicos continuam a apontar indicadores como o Índice de Força Relativa como motivos para a ação do preço do Ethereum.

Em particular, se a ETH se aproximar dos níveis de sobrecompra, isso poderá apoiar a hipótese de um recuo.

Por outro lado, um aumento nos volumes de negociação nos pares ETH/USDT e ETH/BTC tende a adicionar volatilidade à equação.

Dito isso, muitos traders veriam uma queda para US$ 2.000 como uma oportunidade. Os detentores de longo prazo podem ver isso como uma entrada favorável, enquanto os operadores alavancados correm um grande risco de liquidação se ocorrer um colapso.

A força do Bitcoin ofusca o Ethereum

A perspectiva mista da Ethereum ocorre no momento em que a Bitcoin continua a dominar a atenção institucional, apesar de ter perdido a batalha para a Ethereum na última semana.

De acordo com Steven McClurg, CEO da Canary Capital, em uma entrevista recente à CNBC, o Bitcoin poderia atingir entre US$ 140.000 e US$ 150.000 até o final do ano.

Ele diz que a demanda de ETFs e os grandes fluxos institucionais são os principais impulsionadores desse movimento de preços.

“Não sou um grande fã da Ethereum, apenas porque é uma tecnologia mais antiga”, disse McClurg. Ele argumentou que protocolos mais rápidos e mais baratos ultrapassaram a ETH.

McClurg não é o único a duvidar da força do Ethereum. Alguns críticos continuam a chamar a recente recuperação do ativo de “curta duração”.

O ponto é a concorrência de redes como a Solana e a Sui, que oferecem tarifas mais baixas e maior taxa de transferência.

Ainda assim, a Ethereum está mantendo sua força , de acordo com Greg Magadini, Diretor de Derivativos da Amberdata, que se opôs ao rótulo de “tecnologia antiga”.

Ele comparou o domínio da Ethereum ao ecossistema da Apple e disse que a fidelidade do desenvolvedor e os efeitos de rede são um dos aspectos que dão força duradoura à ETH.

Magadini acredita que a ETH pode ganhar do Bitcoin e até prevê que a ETH/BTC chegará em breve a 7%. Isso significa que a ETH poderia ser negociada entre US$ 8.000 e US$ 10.000 se o BTC atingir as metas de McClurg.

Os vendedores a descoberto de ETH enfrentam dificuldades

Enquanto alguns analistas esperam um recuo, muitos traders estão se colocando em posições vendidas contra o Ethereum.

De acordo com uma postagem de 18 de agosto do comentarista de criptomoedas Quinten Francois, as vendas a descoberto de Ethereum atingiram um novo recorde histórico. Isso significa que cada vez mais investidores estão apostando contra a Ethereum no momento em que este artigo é escrito.

Essas posições, embora sejam muitas, não estão tendo um bom desempenho.

Cada vez mais investidores estão apostando contra o Ethereum | Source: X

Outra postagem do analista de criptografia @rovercrc em 17, as 10 principais posições vendidas de ETH estão no vermelho.

@rovercrc alertou os traders contra a venda a descoberto em um mercado em alta e observou que a força do mercado continua a punir as vendas agressivas.

Isso mostra o tema geral dos mercados de criptografia, em que o momento certo faz toda a diferença. As chamadas de baixa podem funcionar bem com indicadores técnicos. Entretanto, o momentum pode se sobrepor a alguns sinais de curto prazo.

Por enquanto, a ETH parece estar na balança entre a clara força de alta e os avisos de recuo.