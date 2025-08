Perspetiva de preço do HBAR: por que os traders devem se preparar para mais volatilidade

Principais informações

O HBAR caiu quase 20% em uma semana, entre 23 de julho e 3 de agosto.

Indicadores técnicos de baixa, como o MACD em queda, RSI e CMF fraco, indicam que os investidores devem estar prontos para mais volatilidade.

Apesar da retração, o crescimento do TVL, a adoção no mundo real e as notícias sobre ETFs podem ser a salvação para esta criptomoeda.

A criptomoeda nativa HBAR da Hedera está enfrentando nova pressão dos ursos, após cair nos últimos dez dias. Isso ocorre em meio à luta geral do mercado com o sentimento fraco e os crescentes sinais de uma tendência de baixa do HBAR.

A recente queda abaixo da Média Móvel Exponencial (EMA) de 20 dias colocou os traders em alerta máximo. O HBAR pode ter uma recuperação surpreendente?

HBAR cai abaixo da EMA de 20 dias à medida que a pressão de venda aumenta

O HBAR caiu recentemente abaixo da EMA de 20 dias em 1º de agosto, à medida que o mercado geral de criptomoedas deslizou abaixo dos principais suportes.

Essa mudança na tendência de curto prazo parece ter deslocado a perspetiva para a criptomoeda para território de baixa. No momento da escrita, a EMA está agora em 0,2446 $. Por outro lado, o HBAR foi negociado um pouco mais baixo, a 0,2491 $.

Preço do HBAR rompe abaixo da EMA de 20 dias | Fonte: TradingView

A EMA de 20 dias é especialmente importante neste caso porque ajuda a medir os movimentos de mercado de curto prazo. Quando um ativo rompe abaixo desta média móvel, geralmente indica que a venda é mais forte e o suporte é mais fraco.

Essa quebra pode abrir as portas para a criptomoeda testar a zona de 0,22 $. Caso contrário, pode cair ainda mais se os suportes falharem ainda mais.

O que dizem os indicadores técnicos?

Para começar, é importante notar que o Momentum do MACD está se voltando contra o HBAR. A linha de Convergência e Divergência de Média Móvel (ou MACD) cruzou abaixo da linha de sinal.

Além disso, as barras vermelhas do histograma estão ficando mais longas. Isso mostrou um declínio na pressão de compra e pode ser um indicador de que os ursos estão ganhando força.

RSI e Chaikin Money Flow mostram influência de baixa | Fonte: TradingView

Na mesma linha, o RSI está mostrando condições de sobrevenda, mas ainda não está mostrando sinais de reversão. A falta de uma reversão é um sinal preocupante. No entanto, historicamente, isso significa que o HBAR pode estar se aproximando de uma recuperação quando lucro suficiente tiver sido retirado do mercado.

No entanto, é muito cedo para fazer qualquer previsão de uma reversão completa. Além disso, os traders devem esperar por confirmação antes de investir. Mais indicadores incluem o Chaikin Money Flow (CMF), que agora se tornou negativo.

Em essência, há uma falta de apoio de instituições ou grandes players. Isso significa que, sem o apoio dos grandes players para uma recuperação de preço, o HBAR pode ter mais dificuldades no curto prazo.

O hype do ETF de HBAR pode mudar a narrativa

Embora os sinais de curto prazo pareçam de baixa, pode haver alguma razão para otimismo a longo prazo. Nos últimos meses, o HBAR emergiu como uma das poucas altcoins com sério interesse institucional.

Existem atualmente dois pedidos na mesa da SEC para ETFs de Hedera. Ambos estão ativamente sob revisão por emissores como a Canary Capital. Se qualquer um deles for aprovado, isso pode abrir as comportas para novo capital. Isso poderia impulsionar ainda mais o HBAR bem acima de seus níveis de preço atuais.

Analistas como Merlijn the Trader acreditam que o HBAR está “perfeitamente posicionado” para o crescimento. Outros analistas também acreditam que o token pode subir para até 1,10 $ em um bom cenário de alta.

Para que isso aconteça, o suporte perto de 0,155 $ precisa se manter, e a resistência em torno de 0,517 $ deve ser rompida. O TVL na rede Hedera também está crescendo. O TVL da rede Hedera saltou quase 10 % nas últimas 24 horas. De acordo com a DefiLlama, agora está em 129 milhões $.

O TVL na rede Hedera cresceu massivamente ultimamente | Fonte: DefiLlama

Mais do que meros gráficos, o HBAR também está ganhando força em outras frentes. O governo australiano começou recentemente a testar uma Moeda Digital de Banco Central (CBDC) na blockchain da Hedera.

O Projeto Acacia, que também inclui parceiros dos Emirados Árabes Unidos, está agora preparando a Hedera para um forte uso empresarial. Este nível de adoção vai além da especulação. Isso mostra que o HBAR está sendo usado para aplicações significativas em finanças e governança.