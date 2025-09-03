Perspectivas da Dogecoin: Movimentos da baleia, suporte chave e impacto da Sakura

Principais informações

Uma transferência de US$ 106 milhões do DOGE para a Binance foi uma das principais fontes da recente volatilidade do ativo.

As baleias Dogecoin estão reduzindo suas participações, enquanto outras parecem estar acumulando.

O Projeto Sakura poderia mudar a Dogecoin para prova de participação e influenciar seu futuro.

Recentemente, o Dogecoin ficou em evidência depois que uma única baleia transferiu 900 milhões de tokens, no valor de mais de US$ 106 milhões, para a Binance.

A medida gerou preocupação entre os investidores. Muitos temem que isso possa desencadear uma liquidação. Os preços caíram acentuadamente de US$ 0,25 para US$ 0,23 em poucas horas.

Transferências de baleias e reação do mercado

Grandes transações tendem a influenciar o sentimento dos investidores, seja para melhor ou para pior. A carteira por trás da transferência em questão estava inativa há muito tempo. Isso indica que o investidor acabou de mudar sua estratégia.

As baleias DOGEcoin continuam a vender suas moedas. Fonte: x

Além disso, o influxo de DOGE para a Binance tem sido uma das principais fontes de receio dos investidores. A atividade do mercado de futuros demonstrou essa preocupação, com o interesse aberto em contratos de Dogecoin caindo 8% em uma única sessão.

No entanto, o quadro não é unilateral. Os dados da cadeia indicam que as baleias acumularam mais de 680 milhões de DOGE em agosto. Isso mostra que, enquanto alguns grandes participantes reduzem sua exposição, outros compram a queda. O resultado é que o mercado está agora preso entre a distribuição e a acumulação.

Sentimento enfraquece à medida que as baleias reduzem suas participações

Até o momento, a perspectiva de preço do Dogecoin foi obscurecida por uma redução nas participações de baleias. Endereços com 10 milhões a 100 milhões de DOGE agora detêm pouco mais de 16% da oferta, abaixo dos quase 17% em julho.

Esse declínio mostra que o mercado em geral tornou-se cauteloso, com muitos investidores adotando posições sem risco. Atualmente, o DOGE também está sentindo a pressão.

Ao mesmo tempo, a atividade do mercado futuro também diminuiu. Os juros abertos caíram de US$ 5,35 bilhões em julho para cerca de US$ 3,54 bilhões no final de agosto. Isso significa que menos traders estão dispostos a apostar agressivamente.

Atividade na cadeia e demanda do usuário

Outra fonte de preocupação tem sido o declínio acentuado na atividade da rede. Os endereços ativos diários registraram um declínio acentuado desde junho. Eles caíram de mais de 500.000 para menos de 50.000 no final de agosto.

Os endereços ativos diários da Dogecoin têm diminuído ultimamente | Fonte: Glassnode

Esse declínio no envolvimento do usuário mostra que menos pessoas estão usando a rede Dogecoin para enviar valores. Sem essa forte demanda por criptomoedas como meio de troca, o preço provavelmente sofrerá ainda mais.

Apesar disso, o Dogecoin mantém uma zona técnica importante perto de US$ 0,21. Esse nível se alinha com as MMEs de 100 e 200 dias, criando um cluster de suporte vital para os touros.

Se isso se mantiver, os traders esperam que o Dogecoin tenha mais espaço para recuperação. Um rompimento abaixo, entretanto, poderia abrir um caminho para US$ 0,18 ou até mesmo US$ 0,16.

Projeto Sakura e o futuro do Dogecoin

Apesar dos altos e baixos do mercado, a Dogecoin Foundation revelou o Projeto Sakura. Essa proposta tem como objetivo fazer a transição do DOGE de seu modelo atual de prova de trabalho para prova de participação, como a rede Ethereum fez.

Timothy Stebbing disse que a mudança aumentaria a segurança geral da rede. Ela ajuda a reduzir o risco de ataques de 51%. Além disso, a Dogecoin atingiria sua meta de longo prazo de se tornar uma moeda internacional.

A proposta tem sido motivo de debate nas últimas semanas. Os apoiadores argumentam que o staking poderia atrair interesse institucional e tornar o DOGE mais sustentável. Por outro lado, os críticos dizem que um Dogecoin PoS se afasta da visão original da moeda como uma rede de prova de trabalho.

No entanto, se o Projeto Sakura for implementado, ele poderá mudar completamente o papel da Dogecoin como uma memecoin e uma das principais criptomoedas. Isso ajudaria o ativo a ir além de sua reputação como uma moeda meme.

Perspectiva técnica e rompimento

Do ponto de vista técnico, o Dogecoin é atualmente negociado em um padrão de triângulo simétrico próximo a US$ 0,22. O nível de resistência superior está em US$ 0,25, enquanto a base está em torno de US$ 0,165.

Essas fases de consolidação tendem a ocorrer antes de fortes rompimentos. Se o DOGE se mantiver acima de US$ 0,21 e romper para cima, os analistas esperam que o ativo avance para US$ 0,44, representando um ganho de 170%.

A Dogecoin pode estar diante de um novo boom? | Fonte: X

Analistas como o Trader Tardigrade também observam que os investidores podem estar diante da “última oportunidade de investir” antes que o preço aumente.

O fracasso em defender o suporte, entretanto, pode empurrar o preço para a zona de US$ 0,18 a US$ 0,16. Os traders permanecem cautelosos, mas alertas, observando atentamente esses níveis em busca de sinais do próximo grande movimento.