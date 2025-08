O mercado de criptomoedas despencou após o anúncio do Presidente Trump de novas tarifas abrangentes. Isso desencadeou mais de 630 milhões de dólares em liquidações e uma queda de 3,8 % na capitalização de mercado total para 3,75 trilhões de dólares.

Tokens Ethereum como Pepe Coin e Uniswap foram duramente atingidos. Com isso, PEPE caiu 23 % e UNI baixou 7,6 % em 24 horas. No entanto, esta correção cria pontos de entrada raros para tokens estabelecidos e emergentes.

Projetos focados em utilidade como Remittix (RTX) são agora as melhores criptomoedas para comprar. Isso está acontecendo em meio à pausa temporária do mercado. Vamos ver o que os principais analistas de ICO estão dizendo.

Preço da Pepe coin enfrenta mais pressão: padrão diário mostra descida de baixa

Pepe Coin está caindo 30 % de uma alta de 7 dias, quebrando níveis de suporte e caindo de 0,0000135 $ para 0,00001 $. Isso ocorre enquanto o mercado mais amplo corrige após uma semana de compra louca que encerrou julho.

No entanto, dados on-chain mostram sinais promissores. Baleias PEPE aumentaram as participações em 8,2 % durante a queda. Além disso, mais de 47 milhões de dólares saíram das exchanges, indicando acumulação, não venda em pânico.

Uma recuperação pode surgir enquanto os riscos permanecem, especialmente se o preço perder o suporte em 0,00001 $. Isso pode ser visto se o Bitcoin ou a meme coin se tornar positivo.

No cenário inverso, o preço da Pepe coin rompendo o suporte enviará a principal altcoin despencando para 0,0000091 $. É uma perda adicional de 10 % dos preços atuais.

Uniswap sofre em meio à desaceleração do DeFi, mas a perspectiva de longo prazo é forte

Uniswap caiu para 8,85 $, deslizando abaixo de sua zona de suporte de 10,10 $. O setor DeFi está vendo uma queda nos volumes de negociação, à medida que os investidores mudam o foco para uma exposição mais simples a ETFs.

O volume diário da UNI diminuiu 15 %, embora o TVL permaneça estável. Isso sinalizou que os usuários não estão abandonando o protocolo, apenas negociando menos.

Apesar da fraqueza atual, os fundamentos da Uniswap permanecem fortes. A próxima atualização v4 da Uniswap visa aumentar a eficiência do capital. Além disso, o RSI da UNI está perto de 40, sugerindo que está se aproximando do território de sobrevenda.

Se o Ethereum se recuperar novamente, os preços da Uniswap poderiam recuperar 12–15 $. Isso poderia ocorrer principalmente à medida que seu alcance multichain e recursos de governança ganham mais força.

Remittix é a criptomoeda de crescimento de 2025 que atrai dinheiro inteligente

Hoje, a maioria dos tokens DeFi está focada em yield farming. Remittix, no entanto, também permite transferências quase instantâneas de cripto para banco em mais de 30 países. Isso torna este projeto DeFi de ponta uma solução valiosa e com foco em utilidade no mundo real.

Suas ferramentas empresariais permitem instantaneamente que os comerciantes recebam liquidações fiduciárias de pagamentos de criptomoedas, com conformidade e relatórios fiscais integrados. Isso posicionou a Remittix como uma das principais altcoins para 2025 e a melhor pré-venda de criptomoedas para os principais investidores de ICO.

Principais recursos que tornam a Remittix a próxima criptomoeda de alto crescimento

Resolvendo um problema de pagamentos de 19 trilhões de dólares no mundo real

Transferências diretas de cripto para banco em mais de 30 países

Token com foco em utilidade impulsionando o volume real de transações

Auditado pela CertiK — construído com confiança e transparência

Apoiado por infraestrutura em funcionamento, não por vaporware

A Remittix lançou uma campanha de recompensas comunitárias de 250.000 $. Isso suavizará a correção mais ampla do token Ethereum para seus primeiros detentores.

Esta iniciativa impulsionou a adoção antes do lançamento de sua carteira no terceiro trimestre. Por outro lado, oferece aos participantes recompensas via indicações, conteúdo e engajamento.

Listagens em exchanges centralizadas provavelmente estão chegando em breve, e o volume de transações deve aumentar. A Remittix se destaca como uma aposta assimétrica de ponta nesta redefinição de mercado.

