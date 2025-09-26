Os próximos dados macroeconômicos marcam um momento importante para os mercados dos EUA

Principais informações

Espera-se que os dados sobre a inflação e o mercado de trabalho afetem as expectativas para a política do Federal Reserve nesta semana.

Os relatórios de PPI e CPI que estão chegando mostram preocupações contínuas com a inflação ligadas às tarifas.

Os pedidos de auxílio-desemprego e o sentimento do consumidor estão mostrando riscos crescentes na economia.

Os dados macroeconômicos estão novamente no radar de todos, já que os EUA se preparam para divulgar o novo Índice de Preços ao Produtor/Consumidor, os Pedidos Iniciais de Auxílio-Desemprego e o Índice de Opinião do Consumidor da Universidade de Michigan nesta semana.

Em conjunto, esperava-se que esses relatórios afetassem as expectativas para a próxima ação do Federal Reserve.

No momento em que escrevo, o banco central dos EUA está enfrentando um difícil ato de equilíbrio. A inflação está estável, mas o mercado de trabalho está mostrando sinais de tensão. A forma como o Fed reage a isso pode afetar tanto os mercados financeiros tradicionais quanto as criptomoedas.

Dados de inflação com PPI e CPI em foco

Espera-se que o Índice de Preços ao Produtor (PPI) seja divulgado no meio da semana, na terça-feira. Esse relatório é importante porque oferece uma visão da inflação no atacado. Basicamente, ele mede as mudanças nos preços recebidos pelos produtores domésticos.

Isso significa que um aumento no PPI mostra as pressões de custo que aparecem posteriormente nos preços ao consumidor.

Os economistas esperam um pequeno aumento para agosto, e é provável que as tarifas sobre as importações contribuam para o aumento dos custos. Um PPI mais forte do que o esperado mostraria um aumento na pressão inflacionária. Isso acrescentaria mais preocupação às questões sobre o crescimento persistente dos preços na economia.

Uma semana volátil para os mercados de capitais à medida que os dados econômicos se preparam para vir à tona | Source: X

Espera-se que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) seja divulgado no dia seguinte. Esse relatório acompanha as mudanças nos preços pagos pelos consumidores urbanos por bens e serviços. O IPC é a medida de inflação mais observada pelos formuladores de políticas e pelos mercados, e espera-se que seja um grande acontecimento.

Até o momento, os analistas esperam um aumento no IPC de agosto. O aumento dos preços dos produtos básicos vinculados às tarifas é o principal fator impulsionador e, se o IPC confirmar uma inflação mais forte, o Fed poderá enfrentar uma decisão mais difícil entre flexibilizar suas taxas de juros para apoiar os empregos e apertá-las para conter os preços.

Sinais do mercado de trabalho por meio de pedidos de auxílio-desemprego

Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego, que também serão divulgados na quinta-feira, são uma janela para a situação do emprego nos EUA.

Esse relatório semanal conta os novos pedidos de auxílio-desemprego. Embora o relatório possa ser volátil (e causar volatilidade no mercado), a tendência revela a saúde do mercado de trabalho.

Dados recentes sobre empregos mostraram as primeiras perdas líquidas de empregos desde 2020. Essa foi uma das questões que gerou alarme sobre o enfraquecimento da economia e causou forte volatilidade no mercado na semana passada.

As leituras de dados anteriores dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego foram feitas por meio de uma pesquisa de mercado: X

Dito isso, se os pedidos de auxílio-desemprego aumentarem novamente, a confiança no mercado de trabalho cairá ainda mais. Isso faria com que a atenção do Fed se voltasse mais para o apoio ao emprego.

Um mercado de trabalho mais fraco tende a levar o Fed a reduzir as taxas para estimular o crescimento. Por outro lado, reivindicações estáveis ou em queda mostram resiliência e reduzem a pressão para cortes imediatos.

Sentimento do consumidor e expectativas de inflação

Na sexta-feira, a Universidade de Michigan divulgará seu Índice de Opinião do Consumidor. Essa pesquisa mede o grau de otimismo das famílias em relação à economia. Ela também inclui as expectativas de inflação futura, que o Fed também observa.

Os analistas esperam que o sentimento se enfraqueça ainda mais em setembro. Os consumidores estão sob pressão devido ao aumento do custo de vida. Isso significa que uma queda aqui mostraria que as famílias estão preocupadas (e, portanto, estão gastando menos).

TradFi e criptografia sob pressão

Os mercados financeiros tradicionais responderão rapidamente a esses lançamentos. Uma inflação maior do que a esperada no PPI e no CPI seria negativa para ações e títulos.

Isso ocorre porque os investidores presumiriam que o Fed precisa manter as taxas altas, o que desacelera o crescimento e reduz os lucros.

Ao mesmo tempo, dados fracos de pedidos de auxílio-desemprego podem proporcionar algum alívio. Se o mercado de trabalho parecer frágil, o Fed poderá reduzir as taxas mais cedo. Isso reduziria os custos de empréstimos e potencialmente elevaria os preços das ações.

Por fim, o mercado de criptomoedas tornou-se mais ligado aos dados econômicos dos EUA. O Bitcoin e outros ativos tendem a se mover em linha com os índices de ações quando ocorrem mudanças macroeconômicas.

Dito isso, a inflação continua a ser uma faca de dois gumes para as criptomoedas. Por um lado, a inflação mais alta desencadeia o sentimento de risco e reduz a demanda. Por outro lado, o Bitcoin às vezes é visto como uma proteção contra a desvalorização da moeda e pode se tornar atraente para alguns investidores.