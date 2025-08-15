O preço do elo de corrente dispara à medida que os touros observam novas altas acima de US$ 24

Principais informações

O preço do Chainlink ultrapassou uma resistência significativa e está ganhando força para atingir novas máximas.

A recente parceria do protocolo com a Intercontinental Exchange (ICE) impulsionou a adoção institucional.

Os traders estão de olho nos US$ 25 como a próxima grande resistência antes de um impulso em direção aos US$ 35 ou mais.

Esta semana, o preço do Chainlink está subindo, especialmente depois de romper uma linha de tendência descendente de longo prazo. Esse movimento tem sido uma fonte significativa de otimismo para os traders. Esses traders esperam ganhos adicionais a longo e curto prazo.

O LINK se beneficia da recuperação geral do mercado de criptomoedas, com a força do Bitcoin e do Ethereum elevando o sentimento das altcoins.

Preço do Chainlink sobe com parceria da ICE e recorde de US$ 93 bilhões em TVS

Na terça-feira, 12 de agosto, o preço do Chainlink aumentou 10,5%, chegando a US$ 24,20. Desde fevereiro, esse tem sido seu nível de preço mais forte, colocando-o à frente de todas as outras 20 principais criptomoedas.

A recuperação ocorreu após dois anúncios importantes. Isso inclui uma parceria estratégica de dados com a Intercontinental Exchange (ICE) e um novo recorde histórico no Total Value Secured (TVS).

A colaboração da Chainlink tem sido uma fonte significativa de entusiasmo porque a ICE opera mais de 300 bolsas em todo o mundo. Ela também fornece dados financeiros sobre várias classes de ativos.

Chainlink faz parceria com a ICE | Source: X

A LINK fez uma parceria com a ICE para trazer dados de câmbio e metais preciosos para a cadeia. Essa integração usa o Consolidated Feed do ICE para aprimorar os fluxos de dados do Chainlink para mais de 2.000 aplicativos de blockchain.

Essa atualização significa que mais de 2.000 aplicativos, bancos e gerentes de ativos podem acessar dados de preços seguros diretamente no blockchain. Isso permitirá que os desenvolvedores criem ativos tokenizados, sistemas de liquidação automatizados e outros produtos avançados por meio de feeds de mercado precisos.

O anúncio também foi feito juntamente com a quebra de US$ 93 bilhões em valor total garantido por Chainlink em centenas de protocolos DeFi.

Indicadores técnicos sustentam perspectivas de alta para o preço do Chainlink

O preço do Chainlink está sendo negociado dentro de um canal ascendente de longo prazo e agora está se aproximando da linha média superior. O recente fechamento semanal acima de US$ 21,68 confirmou o rompimento de uma zona de consolidação. Ele também transformou a resistência anterior em suporte.

Chainlink tem aumentado ultimamente e está prestes a ultrapassar US$ 25,19 | Fonte: TradingView

Um padrão de fundo duplo também se formou nos gráficos, mostrando que a pressão de baixa está diminuindo. Até agora, a ação do preço se moveu acima da linha média do canal Gaussiano. Isso é um sinal de que a tendência mudou para o território de alta.

A próxima resistência significativa está perto de US$ 25,19, de acordo com a ferramenta de retração de Fibonacci, e foi testada pela última vez em março. Em outras palavras, um rompimento acima desse nível poderia desencadear uma alta para US$ 27 no curto prazo.

Além disso, os modelos técnicos mostram uma meta de médio prazo entre US$ 35 e US$ 36, com uma meta de preço LINK de longo prazo. O token pode chegar a US$ 50 se a força atual continuar.

Fluxos de câmbio mostram a manutenção de longo prazo

De acordo com o analista Ali, os dados na cadeia mostram que 2 milhões de tokens LINK foram retirados das bolsas em 48 horas. Historicamente, os fluxos de saída das bolsas indicam que os negociantes transferem ativos para carteiras privadas para manutenção a longo prazo.

Essa tendência melhora a oferta disponível nas plataformas de negociação e pode melhorar a alta quando a pressão de compra aumentar.

Os investidores estão transferindo seus ativos para fora das bolsas | Source: X

A atividade do mercado de derivativos também disparou recentemente, após o anúncio da ICE. Os dados da Coinglass também mostram que os volumes de negociação aumentaram em até 33% em um único dia, chegando a US$ 3,8 bilhões. Por outro lado, o interesse aberto atingiu um novo US$ 1,4 bilhão.

O LINK pode chegar a US$ 50?

As previsões de curto prazo mostram um possível aumento para até US$ 26,46 se a força de alta continuar. No médio prazo, os analistas esperam que as metas de US$ 31 a US$ 32 sejam alcançáveis para o preço da Chainlink.

Isso ocorrerá principalmente se a adoção institucional se acelerar e a integração do DeFi continuar a se aprofundar. No longo prazo, o limite superior do canal ascendente atual funciona bem com a faixa de US$ 35 a US$ 36.

As condições de mercado podem continuar favoráveis, e o LINK manterá sua atual taxa de crescimento. Se isso acontecer, é possível que o preço suba para US$ 48 a US$ 50 nos próximos 12 meses.