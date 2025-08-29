O preço do Chainlink está em busca de uma ruptura à medida que o LINK ganha confiança institucional

Principais informações

O preço do elo de corrente está testando a resistência de longo prazo que se mantém desde 2021.

A demanda institucional tem sido forte por LINK ultimamente, o que pode impulsionar o ativo.

Analistas como Ali esperam uma alta para US$ 73 ou mais se a resistência for rompida.

O preço do Chainlink está testando uma resistência de vários anos que bloqueou todas as tentativas de alta desde 2021. A força do LINK tem se mantido estável, apesar do sentimento misto do mercado ultimamente.

Com isso, o ativo está subindo a cada ciclo. Agora, os traders estão atentos para ver se o token pode finalmente ultrapassar algumas de suas barreiras mais fortes.

Preço do elo de corrente sustentado por baixas crescentes

No momento em que este artigo foi escrito, o LINK estava sendo negociado perto de US$ 27,8, depois de ganhar 6% nas últimas 24 horas. A alta ocorreu logo após os comentários dovish do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, que elevaram todo o mercado de criptografia.

O Bitcoin subiu 3,5 por cento, com o Ethereum e o restante do mercado seguindo o mesmo caminho. Os analistas observaram que o preço do Chainlink formou mínimos mais altos durante meses. Ele tem um grande suporte na faixa de US$ 8 a US$ 10.

Essa zona se tornou um trampolim para a última alta e mostrou uma forte demanda do mercado. Alguns observadores do mercado acreditam que a próxima etapa pode ter como meta US$ 73 ou até mais se o LINK conseguir superar a resistência.

Analista prevê um último impulso para o LINK | Source: X

De acordo com o analista de mercado Ali Martinez, o preço do Chainlink tem “Mais um teste antes de Valhalla”. Naturalmente, um salto de alta dessa escala empurraria o ativo fortemente acima de seu recorde histórico anterior.

Entretanto, é essencial observar que a configuração tem riscos. A resistência é firme, e os analistas técnicos alertam para a possibilidade de rejeições.

Demanda institucional aumenta a perspectiva de preços de elos de corrente

O Chainlink também fortaleceu sua posição junto às instituições ao obter as certificações ISO 27001 e SOC 2 Tipo 1. Esses padrões reconhecidos internacionalmente confirmam que o Chainlink atende aos mais rigorosos requisitos de conformidade.

As empresas e os governos que estão buscando casos de uso de blockchain podem ter certeza de que o LINK é seguro. Ele também abre o caminho para a adoção em setores que exigem dados verificados.

Chainlink obtém novas certificações | Source: X

O processo de certificação, que foi auditado pela Deloitte, abrangeu feeds de preços, serviços de prova de reserva e o CCIP (Cross-Chain Interoperability Protocol). A Chainlink cumpriu esses requisitos e agora se tornou a primeira plataforma de oráculo de blockchain a fazê-lo.

Até o momento, os investidores institucionais têm reagido a esse fato. Os volumes de negociação quintuplicaram durante a recente alta do preço do Chainlink. Grandes compras estão impulsionando o rompimento de vários níveis de resistência.

Reserva de Chainlink e análise técnica

Outro fator que corrobora isso é a Chainlink Reserve, que compra tokens LINK das receitas do protocolo. A reserva comprou recentemente 41.000 LINK, no valor de cerca de US$ 1 milhão.

Isso elevou suas participações para mais de 150.770 tokens. Esse tamanho foi modesto em comparação com o fornecimento total. No entanto, a reserva é um dos maiores credores de força para a estabilidade do mercado da LINK. Isso mostra que a Chainlink está focada não apenas na adoção, mas também na criação de valor.

ChainLink mostra suporte em torno de US$ 24,15 | Fonte: TradingView

Dados do TradingView mostram que o suporte foi estabelecido em US$ 24,15, confirmado por altos volumes. O LINK avançou pelos níveis de resistência de US$ 25,00, US$ 25,50 e US$ 26,00 antes de subir para sua faixa atual.

Enquanto isso acontecia, o volume de negociação subiu para 12,84 milhões de unidades durante o rompimento. Isso foi cinco vezes a média de 24 horas. Esse salto confirmou que as instituições estavam envolvidas, outra fonte de força para a alta…

Os indicadores de momentum também indicam que o preço do Chainlink provavelmente continuará subindo. Os analistas estão prevendo altas mais altas para o LINK se a pressão de compra se mantiver.

Por enquanto, os traders e investidores estão observando os preços de US$ 27 a US$ 28 como pontos importantes para o LINK. Um rompimento confirmado a partir daí pode trazer novas metas à vista.

Ao mesmo tempo, uma rejeição provavelmente testaria o suporte em torno de US$ 24. O que acontecer em seguida determinará o que acontecerá com a ação de preço da ChainLink.