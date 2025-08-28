O preço do Cardano ganha força à medida que as baleias acumulam 330 milhões de ADA

Principais informações

As baleias acumularam mais de 330 milhões de ADA em apenas duas semanas.

O preço do Cardano está mantendo suporte em torno de US$ 0,84 a US$ 0,85 até o momento.

O interesse institucional, incluindo um possível ETF Grayscale Cardano, tem sido uma fonte significativa de otimismo.

O preço do Cardano tem sido uma fonte significativa de atração do mercado, especialmente porque as baleias continuam a fazer movimentos agressivos. Atualizações recentes de analistas de criptografia no X mostram que os investidores parecem estar comprando milhões de tokens em poucas semanas.

Isso indica que esse grupo de investidores está se preparando para algo grandioso. Aqui estão alguns aspectos a serem observados.

Compra de baleias sinaliza confiança no preço do Cardano

De acordo com o analista de criptografia Ali Martinez, grandes investidores acumularam cerca de 150 milhões de ADAs em apenas duas semanas. Além disso, outros 180 milhões de ADAs foram comprados há mais de dois dias.

Isso significa que as baleias conseguiram mais de 330 milhões de tokens ADA em um período tão curto.

Baleias compram 180 milhões de ADA em 48 horas | Source: X

Ao escrever, o preço do Cardano estava sendo negociado perto de US$ 0,91. Ele está logo acima de alguns de seus suportes mais essenciais. Em resumo, a forte pressão de compra indica que as baleias estão se preparando para uma recuperação. Elas provavelmente estão de olho em um aumento para US$ 1 e até mais.

As baleias são alguns dos agentes mais importantes do mercado e também podem influenciar o sentimento do mercado. Quando elas fazem grandes compras, isso geralmente mostra que estão confiantes na perspectiva de longo prazo do ativo.

No caso do Cardano, as baleias compraram agressivamente quando o token ainda estava sob pressão do mercado geral. Na semana passada, o ADA caiu mais de 11%. Seu desempenho foi inferior ao do Bitcoin e do Ethereum. Apesar dessa fraqueza, as baleias dobraram a aposta.

Suas ações, portanto, indicam que eles estão aproveitando as quedas em vez de reagir a quedas de curto prazo. Os analistas estão agora de olho em uma zona de suporte entre US$ 0,84 e US$ 0,85.

Se o preço do Cardano mantiver essa faixa, os touros poderão pressionar por um rompimento de US$ 0,90 e US$ 1. Por outro lado, o fracasso em defender o suporte poderá fazer com que o token caia para US$ 0,74 ou até mesmo US$ 0,70.

Cresce o interesse institucional em Cardano

Mais do que a atividade das baleias, os investidores institucionais também estão prestando atenção em Cardano. No início deste mês, a Grayscale registrou um Cardano Trust ETF em Delaware.

Embora esse produto ainda não esteja ativo, essa etapa mostra que o interesse dos gerentes de ativos na ADA está aumentando. As participações institucionais da Cardano são agora de mais de US$ 900 milhões.

As grandes empresas estão especialmente interessadas na liquidez do Cardano e em seu ecossistema maduro. O projeto tem volumes de transação estáveis. Além disso, a ADA atende aos requisitos que as instituições buscam ao diversificar seus portfólios.

Ação recente do preço do Cardano e perspectiva técnica

O preço do Cardano tem sido volátil nos últimos dias. Por volta de 22 de agosto, o ativo atingiu um mínimo de US$ 0,82. Logo depois, subiu mais de 9% em poucas horas, chegando a US$ 0,93. Essa rápida recuperação aumentou o otimismo entre os traders, que agora esperam que a criptomoeda registre uma recuperação mais forte.

No entanto, os analistas técnicos estão alertando os investidores para terem cuidado. A Alpha Crypto Signal, por exemplo, observou que a ADA recentemente completou um padrão AB=CD de baixa em torno de US$ 0,95.

Analista compartilha perspectivas para Cardano | Fonte X

Isso pode desencadear uma queda no curto prazo. A rejeição nesse nível mostra que os compradores podem estar lutando para ultrapassar a resistência. Ainda assim, se o preço do Cardano puder ser recuperado em US$ 0,90 e mantido como suporte, o caso de baixa se enfraqueceria.

Uma alta acima desse nível pode abrir caminho para US$ 1,06. Isso se alinha com o nível de retração de Fibonacci identificado por alguns traders.

O que observar a seguir

O mercado agora está vendo se a ADA pode se manter acima de US$ 0,84. Se isso acontecer, a velocidade poderá aumentar em direção ao nível de US$ 1. Dito isso, um rompimento além desse nível poderia colocar US$ 1,06 em jogo.

Por outro lado, o fracasso em manter o suporte poderia arrastar o token de volta para US$ 0,74. Isso testará a paciência dos detentores de longo prazo.

De qualquer forma, a perspectiva de preço do Cardano atualmente é mais de alta do que de baixa. Os investidores estão atentos ao que vem a seguir.