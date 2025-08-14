O preço do Cardano está de olho na cruz dourada, já que a ADA tem como alvo a quebra de US$ 1

Principais informações

O preço do Cardano está se aproximando de uma cruz dourada, um sinal que tende a vir antes de explosões de alta.

A ADA formou padrões de alta nos gráficos e está se consolidando perto da resistência principal.

A Grayscale registrou um Cardano Trust ETF, o que significa que a demanda institucional pode estar prestes a aumentar.

O preço do Cardano está próximo de uma configuração técnica que pode marcar o início de uma forte alta. Os analistas observam o cruzamento da SMA de 50 dias acima da SMA de 200 dias no gráfico diário. Essa formação é conhecida como golden cross e tende a ocorrer antes de uma aquisição de alta.

Desempenho atual do preço do Cardano

No momento em que este artigo foi escrito, o ADA estava sendo negociado em torno de US$ 0,7919. O ativo está ganhando força junto com a recuperação geral do mercado de criptografia.

Além disso, os dados recentes sobre a inflação nos Estados Unidos funcionaram como uma fonte temporária de conforto para os investidores na terça-feira. Os investidores agora parecem otimistas com relação a um possível corte na taxa de juros do Federal Reserve no próximo mês.

Dados de inflação nos EUA parecem favorecer um novo corte nas taxas de juros | Source: X

Se confirmada, essa cruz dourada poderá alimentar uma recuperação maciça do preço do Cardano. Isso ocorre porque o ativo experimentou esse padrão pela última vez em novembro. Naquela época, os preços saltaram de US$ 0,325 para US$ 1,32 em menos de um mês.

Isso representa um ganho de mais de 300%. Se a história se repetir, um aumento percentual semelhante em relação aos níveis atuais poderia abrir uma meta de US$ 3,25 para a ADA.

O fundo duplo e o aumento dos futuros de Cardano sugerem uma ruptura em direção a US$ 1,50

O preço do Cardano imprimiu recentemente um padrão de fundo duplo depois de atingir US$ 0,51 duas vezes em abril e junho. Historicamente, essa formação vem antes das reversões e já ajudou o preço a atingir US$ 0,935 em julho.

A ADA está agora se consolidando abaixo da zona de resistência de US$ 0,80 a US$ 0,85 no momento em que este artigo foi escrito. Os indicadores técnicos dão mais peso a esse caso de alta porque o MACD passou a ser positivo.

Por outro lado, os futuros do ADA subiram para quase US$ 1,80 bilhão, o que representa um recorde histórico. De acordo com os dados on-chain da TapTools, as taxas de financiamento para posições longas de ADA também atingiram novos máximos. Isso mostra que os traders pagam um prêmio para manter suas apostas de alta.

As taxas de financiamento da Cardano subiram para um novo recorde histórico | Fonte X

Em outras palavras, o preço do Cardano pode ultrapassar US$ 0,92. Os analistas acreditam que o preço do Cardano pode rapidamente ultrapassar US$ 1 e testar US$ 1,12 ou mais. Algumas previsões até apontam para US$ 1,20 como a próxima resistência para a criptomoeda. Ele pode chegar a US$ 1,50 se o impulso aumentar.

O interesse institucional cresce com o registro do ETF da Cardano

A Grayscale Investments tomou medidas que podem levar a Cardano ao mercado de ETFs. A Grayscale registrou o Cardano Trust ETF em 12 de agosto em Delaware. Esse movimento marca sua expansão para ETFs de altcoin após o sucesso de seus fundos Bitcoin e Ether.

O registro vem do processo anterior da Grayscale para outros trusts de criptografia. Ele pode vir antes de um registro formal junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

GrayScale se candidata a um novo ETF da Cardano | Fonte: X

No início deste ano, a SEC reconheceu a submissão da NYSE Arca para uma proposta de ETF Cardano à vista. Isso marcou o primeiro passo no processo de revisão regulatória.

Espera-se que produtos institucionais como o Cardano ETF abram as portas para novas entradas de capital. Esses influxos, especialmente, podem ser vistos por investidores que preferem uma exposição regulamentada à ADA sem deter diretamente o token.

O que uma cruz dourada pode significar para o preço do cardano

Uma golden cross ocorre quando uma média móvel de curto prazo se eleva acima de uma média móvel de longo prazo. A análise técnica mostra que a tendência está mudando de baixa para alta para o preço do Cardano.

Formas de cruz dourada nos gráficos de Cardano | Fonte: TradingView

A cruz dourada do Cardano ocorre após meses de acumulação e recuperação das baixas registradas no início do ano. Isso significa que, se o padrão for confirmado, ele poderá desencadear algumas compras fortes e adicionar combustível à recuperação da ADA.

As “golden crosses” anteriores no mercado de criptomoedas às vezes levaram a ganhos prolongados. Isso ocorre principalmente quando os fundamentos sólidos e o sentimento do mercado os apóiam.

As entradas institucionais na ADA atingiram US$ 73 milhões este ano, sinalizando uma confiança crescente no potencial de longo prazo de Cardano. Combinado com configurações de alta no mercado de derivativos, o preço do Cardano pode entrar em uma fase crítica de ação de preço.