O preço do Bitcoin se mantém em US$ 111 mil, enquanto os analistas observam a zona de salto de US$ 100 mil

Principais informações

O preço do Bitcoin tem se mantido acima de US$ 111.000, apesar da forte pressão de venda das baleias.

Os analistas estão de olho na zona de US$ 100.000 como um importante nível de recuperação se os preços caírem.

A retração de Fibonacci indica um declínio máximo de 10% antes da recuperação.

O preço do Bitcoin vem mostrando força acima do nível de US$ 111.000, mesmo após a maior liquidação de baleias desde meados de 2022.

Os traders e analistas agora concordam que US$ 100.000 é a zona de suporte mais importante no curto prazo. Se o Bitcoin voltar a testar esse nível, os padrões históricos mostram que ele atuaria como uma área de recuperação lógica.

Onde o Bitcoin está atualmente em 8 de setembro de 2025

Dados recentes do TradingView mostram que o Bitcoin ganhou cerca de 1% nas negociações diárias, fechando a semana em US$ 111.369.

Isso ocorreu após uma queda desencadeada pelos dados macroeconômicos dos EUA, mas os compradores defenderam a marca de US$ 110.000.

Michael van de Poppe opina sobre o Bitcoin | Source: X

O operador de criptomoedas Michaël van de Poppe apontou a força da zona de suporte e mencionou que um impulso acima de US$ 112.000 poderia reiniciar o impulso de alta.

Outros traders, entretanto, alertaram que se não conseguirem manter a resistência em torno de US$ 112.000 a US$ 113.000, os preços poderão voltar para US$ 100.000.

Por que US$ 100.000 são importantes para o preço do Bitcoin

A região de US$ 100.000 não é apenas uma zona psicológica, mas também uma zona técnica. Os traders estão observando a média móvel simples (SMA) de 200 dias, que atualmente está próxima de US$ 101.760 como nível de suporte.

Uma queda em direção a esse nível ainda seria consistente com as retrações anteriores.

Dito isso, os níveis de retração de Fibonacci acrescentam alguma força a essa perspectiva. Historicamente, o Bitcoin tem encontrado o fundo do poço em torno do nível de Fibonacci de 0,382. Com base na ação do preço atual, isso se alinha bem com a zona de US$ 100.000.

De acordo com o trader ZYN, isso significa que o “pior cenário” seria um recuo de 10% antes que o Bitcoin tentasse chegar a US$ 150.000.

Mister Crypto diz que o Bitcoin pode se recuperar após um pequeno recuo | Source: X

O analista Mister Crypto também compartilhou a mesma perspectiva em uma postagem semelhante, observando que o Bitcoin estava sendo negociado dentro de um triângulo simétrico e poderia estar buscando um rompimento para cima.

Mais notavelmente, a retração de Fibonacci de 0,382 marcou repetidamente os pontos mais baixos do Bitcoin em ciclos anteriores. Isso indica que uma correção para US$ 100.000 poderia preparar o cenário para uma grande recuperação.

Baleias de Bitcoin provocam uma liquidação de US$ 12,7 bilhões

Embora os gráficos técnicos estejam mostrando sinais de uma possível recuperação, a atividade das baleias adicionou pressão de queda à mistura.

Dados da CryptoQuant mostram que as baleias venderam mais de 115.000 BTC nos últimos 30 dias. Para fins de contexto, esse volume equivale a cerca de US$ 12,7 bilhões. Essa foi a maior venda mensal desde julho de 2022.

Essa venda forçou os preços a ficarem abaixo de US$ 108.000 em um determinado momento e criou volatilidade/liquidações de curto prazo. Os analistas acreditam que a liquidação mostra a aversão ao risco entre os grandes investidores.

As baleias estão sendo vendidas em massa, mas isso pode estar diminuindo | Source: CryptoQuant

De modo geral, embora a liquidação tenha sido intensa, os dados mostram que o ritmo diminuiu.

As alterações no saldo da Whale caíram de 95.000 BTC no início de setembro para cerca de 38.000 BTC em 6 de setembro. Isso indica que o pior da pressão pode estar diminuindo.

A demanda institucional equilibra a venda de baleias

Apesar da intensa atividade das baleias, o preço do Bitcoin tem se mantido estável em uma faixa de US$ 110.000 a US$ 111.000 por vários dias. Os analistas acreditam que essa estabilidade vem da compra institucional, especialmente de empresas e ETFs de Bitcoin que continuam a se acumular.

No final do dia, a tendência atual do Bitcoin parece mais saudável em comparação com os ciclos anteriores. O ativo corrigiu apenas cerca de 13% de seu recorde histórico de meados de agosto, o que é menos profundo do que muitos recuos anteriores.

Espera-se que a média móvel de um ano do Bitcoin continue subindo | Source: X

O analista Dave the Wave apontou que a média móvel de um ano do Bitcoin subiu de US$ 52.000 há um ano para US$ 94.000 hoje. Ele também observou que, até a próxima semana, espera-se que a média móvel ultrapasse US$ 100.000.

Esse crescimento constante mostra uma forte tendência de longo prazo, mesmo que as flutuações de curto prazo continuem a ser intensas.