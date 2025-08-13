O preço do bitcoin se aproxima de seu recorde histórico ao ultrapassar os US$ 122 mil

Principais informações

O Bitcoin subiu acima de US$ 122.000 no fim de semana, menos de 1% de seu recorde histórico anterior.

A recuperação ocorreu depois de uma ordem da Casa Branca a favor das criptomoedas e de fortes fluxos de entrada no mercado de ETFs.

O éter também atingiu US$ 4.315, que é seu nível mais alto desde 2021. Isso aumentou a capitalização total do mercado de criptografia para US $ 4,14 trilhões.

O Bitcoin ultrapassou a marca de US$ 122.000, uma recuperação que o colocou próximo de seu recorde histórico de US$ 123.000. O movimento ocorre diretamente após semanas de consolidação entre US$ 115.000 e US$ 120.000.

A direção geral do mercado agora favorece os touros. Os dados do TradingView disseram que o BTC subiu mais de 3,3% no início da segunda-feira e marcou um de seus movimentos mais fortes do mês.

Fluxos de entrada de ETFs e aumento da política criam agitação no mercado

Curiosamente, essa recuperação ocorreu após a recente ordem do presidente Donald Trump de permitir investimentos em criptografia em planos de aposentadoria 401(k). De acordo com analistas de mercado, essa medida pode desbloquear até US$ 9 trilhões em novas oportunidades de investimento para o Bitcoin.

A ordem executiva que pode ter iniciado a manifestação | Source: X

Em meio a isso, os emissores de ETF compraram US$ 773 milhões em Bitcoin apenas nos últimos três dias de negociação da semana passada. A Farside Investors relatou esse fato. Enquanto isso, Michael Saylor deu a entender no domingo que a Strategy, sua empresa, pode expandir suas enormes participações em Bitcoin de US$ 76,8 bilhões.

Sentimento do mercado permanece estável

Apesar da alta, o sentimento do mercado não atingiu níveis extremos. Por exemplo, o índice Crypto Fear & Greed está atualmente em 70 de 100, na zona de “Greed”.

Entretanto, mesmo esse nível está longe dos picos históricos. O interesse da pesquisa do Google no Bitcoin também registrou um aumento modesto na semana passada.

O interesse da pesquisa do Google no bitcoin está alto novamente | Fonte: Google Trends

Isso geralmente significa que o entusiasmo do varejo é relativamente controlado e que os investidores institucionais ainda detêm as rédeas do mercado. No lado das altcoins, o aumento do Bitcoin foi acompanhado por ganhos substanciais no Ethereum.

A ETH subiu para US$ 4.315, seu nível mais alto desde a corrida de alta anterior. Agora, está quase 200% acima de suas mínimas de abril. O rompimento do Ether acima de US$ 4.000 na semana passada desencadeou uma nova onda de interesse de compra, especialmente entre as instituições.

De acordo com dados da SoSoValue, os ETFs da Ethereum atraíram US$ 326,83 milhões em entradas na semana passada. Esse valor superou os ingressos de ETFs de Bitcoin de US$ 246,75 milhões. As ações vinculadas ao Ethereum também subiram, com a Bitmine Immersion Technologies saltando 25%, enquanto a SharpLink Gaming ganhou 11%.

Expansão da dívida dos EUA aumenta o cenário de alta

De acordo com Markus Thielen, CEO da 10x Research, a expansão contínua da dívida dos EUA é outro fator por trás da força recente do Bitcoin.

Ele comparou a medida com o início de julho, quando o presidente Trump assinou a “Big Beautiful Bill”. Para contextualizar, essa “Big Beautiful Bill” incluía um aumento de US$ 5 trilhões no teto da dívida.

“Independentemente de a economia se manter forte ou entrar em recessão, a enxurrada de novas dívidas é um vento favorável para ativos tangíveis como Bitcoin e ouro”, disse Thielen à CNBC.

O analista acredita que o próximo nível de resistência significativo está em US$ 133.000. Isso reforçou a ideia de que os touros parecem ter o controle das coisas.

Mercado de criptografia atinge valor recorde

Os preços do Bitcoin e do Ethereum subiram, elevando o mercado de criptografia. A capitalização de mercado total atingiu um recorde de US$ 4,14 trilhões. Posteriormente, recuou ligeiramente para US$ 3,99 trilhões, de acordo com a CoinMarketCap. O Bitcoin agora está apenas 3% abaixo de seu recorde, enquanto o Ethereum está 14% abaixo de seu recorde histórico anterior.

As condições gerais do mercado se tornaram verdes | Fonte: CoinMarketCap

As ações ligadas ao setor de criptografia também registraram ganhos interessantes nos setores de mineração, infraestrutura e câmbio.

Por exemplo, a Coinbase subiu mais de 5%, a Circle subiu 3% e a Galaxy Digital deu um salto de 8%. Mineradores de Bitcoin como Mara Holdings, Riot Platforms e Iren ganharam mais de 3% cada.

O que vem por aí para o Bitcoin?

Os analistas estão otimistas em relação ao Bitcoin, e um rompimento acima de seu recorde histórico anterior está próximo. O Bitcoin pode ultrapassar o nível de preço de US$ 123.000. Se isso acontecer, os traders ficarão atentos para ver se o Bitcoin conseguirá atingir a meta de US$ 133.000 de Thielen.

Por enquanto, a combinação de fatores que influenciam o mercado deu ao Bitcoin um forte impulso. O sentimento ainda favorece os otimistas, e um novo recorde histórico pode estar chegando em breve.