O preço da toncoin luta para chegar perto de US$ 3,00 enquanto os ursos apertam o cerco

Principais informações

A toncoin continua a enfrentar pressão de venda em um canal descendente.

US$ 3,25 é um dos níveis de resistência mais importantes, que pode alterar sua força de qualquer maneira.

O suporte em US$ 3,00 é importante; um rompimento inferior poderia expor US$ 2,95 e abaixo.

O preço da Toncoin está preso em uma tendência de baixa há semanas. O token é negociado perto de US$ 3,10 e enfrenta rejeição constante nos principais níveis de resistência. Desde o início de agosto, os vendedores têm controlado o mercado, e os touros estão encontrando pouca tração.

Enquanto isso, as repetidas rejeições de quase US$ 3,20 e US$ 3,25 mostram a pressão que a Toncoin está sofrendo.

Cada salto desaparece rapidamente e deixa o preço vulnerável a outra etapa de queda. Por esse motivo, o nível de suporte de US$ 3,00 tornou-se a linha mais importante a ser defendida.

Por que o preço da toncoin continua fraco

O principal problema da Toncoin é o padrão de canal descendente. Todas as tentativas de aumentar a alta da criptomoeda esbarraram na resistência das médias móveis e no limite superior do canal.

Toncoin é negociado em um canal ascendente nos gráficos | Fonte: TradingView

A atividade recente mostra que o token é negociado entre US$ 3,08 e US$ 3,15. Essa faixa estreita mostra indecisão, mas também indica que o impulso está enfraquecendo.

Sem um forte impulso dos compradores, o preço da Toncoin pode correr o risco de cair na parte inferior de seu canal.

As discussões dos traders também mostram o mesmo tema de fluxos de entrada fracos e sentimento hesitante.

Os dados em cadeia registraram apenas cerca de US$ 575.000 em entradas em 2 de setembro. Isso não é suficiente para compensar as saídas constantes observadas nos últimos meses.

De modo geral, a força de alta permanecerá limitada até que os grandes jogadores voltem a apostar na Toncoin.

Quadro técnico do preço do Toncoin

O gráfico de quatro horas também mostra uma configuração de baixa. A Toncoin é negociada abaixo de sua MME de 20 dias, em US$ 3,13, e de sua MME de 50 dias, em US$ 3,16.

A MME de 100 dias, em US$ 3,21, e a MME de 200 dias, em US$ 3,25, também formam uma densa parede de resistência. Esse grupo tem interrompido repetidamente as tentativas de recuperação.

Ali oferece uma perspectiva sobre a Toncoin | Source: X

O analista Ali diz que a TON é negociada dentro de um triângulo simétrico e pode estar buscando um movimento de preço de 50% em qualquer direção.

De acordo com os gráficos, o suporte está entre US$ 3,05 e US$ 3,08, uma zona em que os compradores entraram em cena. Em outras palavras, um rompimento abaixo dessa faixa expõe os US$ 2,95 e, a partir daí, os US$ 2,85 podem entrar em jogo.

Os indicadores de momentum também estão confirmando a fraqueza. O Índice de Força Relativa (RSI) está atualmente próximo de 49, o que indica indecisão. Qualquer movimento abaixo de 45 confirmaria uma venda mais forte, enquanto um salto acima de 55 seria um primeiro sinal de alívio.

O contexto do mercado aumenta a pressão

O sentimento geral em relação às criptomoedas é misto. O Bitcoin e o Ethereum se estabilizaram após as oscilações da semana passada. No entanto, muitas altcoins continuam lentas.

Os investidores conservadores podem preferir esperar por uma reversão aparente. Um rompimento decisivo acima de US$ 3,25 seria um argumento mais forte para os compradores.

Os investidores agressivos podem considerar o suporte próximo a US$ 3,02 e US$ 2,96 como possíveis zonas de entrada. No entanto, pode valer a pena considerar stop-loss abaixo de US$ 2,90 para gerenciar o risco. Qualquer salto dos níveis de sobrevenda pode ser de curta duração se o volume não confirmar o movimento.

Os traders de swing devem observar o RSI. Se ele cair abaixo de 35, poderá ocorrer um salto de sobrevenda. Entretanto, as altas na área de US$ 3,25 a US$ 3,30 devem ser abordadas com cautela, já que os vendedores têm defendido repetidamente essa zona.

Por enquanto, o caminho de menor resistência é mais baixo. A menos que os fluxos de entrada melhorem e o sentimento mude a partir daqui, o preço da Toncoin provavelmente testará o suporte de US$ 3,00 novamente em breve.