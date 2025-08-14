O preço da Dogecoin tem como meta US$ 0,50 à medida que o fundo duplo ganha forma

Principais informações

O preço do Dogecoin formou um padrão de fundo duplo no gráfico diário, visando a US$ 0,50.

Há um aumento contínuo na atividade da rede, e o acúmulo de baleias pode aumentar a tração de alta.

Os níveis de resistência primária de US$ 0,30 e US$ 0,40 podem determinar os próximos preços.

O preço do Dogecoin exibe um sinal de reversão de alta após semanas de movimento lateral. De acordo com a análise técnica do analista Trader Tardigrade, o DOGE está formando um padrão de fundo duplo. Isso foi registrado no gráfico diário com uma possível meta de alta de US$ 0,50.

Fundo duplo sinaliza um aumento potencial do preço do Dogecoin em direção a US$ 0,50

De acordo com a perspectiva do Trader Tardigrade, essa configuração é um sinal clássico de que a pressão de venda pode enfraquecer. O analista pode estar certo. Se isso acontecer, o preço do Dogecoin pode estar à beira de um novo interesse de compra por parte de traders e detentores de longo prazo.

O DOGE é negociado acima de US$ 0,22 e tem um volume diário de negociação na casa dos bilhões. Por isso, o mercado está atento para ver se o padrão se rompe para cima com um forte suporte de volume.

Perspectivas para Dogecoin do Trader Tardigrade | Fonte: X

A formação de fundo duplo apontada pelo analista se assemelha à letra “W”. Ela tende a ocorrer após o fim de uma tendência de baixa. Historicamente, ela se forma quando o preço testa um nível de suporte significativo duas vezes antes de se recuperar.

No caso do DOGE, as mínimas foram testadas em torno da mesma zona de preço duas vezes, o que explica essa estrutura. Um rompimento acima da linha do pescoço, especialmente com maior volume, confirmaria o padrão.

Se confirmadas, as previsões técnicas colocam o preço do Dogecoin perto da marca de US$ 0,50. Isso representaria um ganho de mais de 100% em relação aos níveis de preços atuais.

Preço do Dogecoin enfrenta resistência importante antes de romper o limite de US$ 0,50

Antes de atingir a meta de US$ 0,50, o DOGE precisa superar dois importantes níveis de resistência. O primeiro fica próximo a US$ 0,30, enquanto uma zona mais forte em torno de US$ 0,40 segue o segundo.

Historicamente, o DOGE tem experimentado fortes altas quando esses níveis são rompidos. Em ciclos de alta anteriores, configurações comerciais semelhantes levaram a aumentos de mais de 100% em dias.

Entretanto, os traders são aconselhados a observar os volumes de negociação. Quando os rompimentos ocorrem com baixos volumes, eles normalmente se tornam movimentos falsos e podem levar a fortes recuos.

Perspectiva de preço do Dogecoin e níveis de RSI | Fonte: TradingView

Enquanto isso, o Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando da marca de 50 no gráfico diário. Em outras palavras, um movimento acima deste nível poderia confirmar uma nova força para DOGE.

As médias móveis também apóiam essa narrativa. A tabela horária, por exemplo, mostra a MME 200 se mantendo como uma forte zona de suporte.

Os dados on-chain mostraram que houve um aumento nos volumes de transações. Com isso, o par DOGE/USDT registra mais de US$ 500 milhões em atividade de negociação. O preço do Dogecoin é conhecido por ter uma forte correlação com o Bitcoin.

Dito isso, o sentimento em todo o mercado tem sido, em sua maior parte, positivo. Se o Bitcoin ultrapassar o nível de preço de US$ 122.000, o DOGE poderá ser o próximo.

Oportunidades de negociação de curto prazo

O padrão de fundo duplo pode ser uma grande fonte de oportunidades para os traders à vista e de futuros. A negociação com alavancagem nos pares DOGE/BTC e DOGE/USDT pode oferecer retornos mais fortes se o rompimento do preço do Dogecoin se mantiver.

Os investidores agressivos podem obter lucros parciais em US$ 0,35, mantendo posições para uma possível corrida até US$ 0,50. Os traders mais cautelosos, por outro lado, poderiam colocar ordens stop-loss logo abaixo da linha do pescoço para limitar o risco de queda.

Embora a configuração técnica seja sólida, a meta de US$ 0,50 ainda está muito distante. Isso significa que o DOGE precisará de volumes maiores e mais força no mercado para manter sua posição.

O suporte imediato está em US$ 0,20, com um suporte mais profundo próximo de US$ 0,10 se o sentimento se tornar de baixa. Os traders devem procurar um fechamento diário forte acima do decote do padrão gráfico.

Um pico de volume de mais de 1 bilhão de DOGE por dia aumenta a credibilidade do rompimento. Juntos, esses dois sinais ajudam a confirmar que o movimento de preço é real e não um falso rompimento.