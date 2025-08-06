O mercado de criptomoedas pode seguir o mesmo caminho enquanto o mercado de ações recupera mais de 1 trilhão de dólares?

Principais informações

As ações dos EUA dispararam depois que dados fracos de empregos aumentaram as esperanças de um corte na taxa de juros do Fed.

O Dow subiu quase 600 pontos e eliminou completamente as perdas de sexta-feira.

Investidores em criptomoedas estão observando os mercados, perguntando-se se os ativos digitais poderiam seguir o mesmo caminho.

O mercado de ações dos EUA começou a semana com uma forte recuperação. Foi impulsionado pela crescente especulação de que o Federal Reserve pode cortar as taxas de juros em breve.

Após um final de semana difícil, os investidores estão agora otimistas. Isso apesar do relatório de empregos decepcionante que mostra que uma possível mudança na política monetária pode estar a caminho.

O Dow Jones Industrial Average, em particular, saltou 585 pontos na segunda-feira, recuperando-se das fortes perdas de sexta-feira. O S&P 500 e o Nasdaq Composite também subiram, ganhando 1,47 % e 1,95 %, respectivamente.

Essa recuperação foi a melhor sessão de um único dia desde maio e ajudou a quebrar uma sequência de quatro dias de perdas para o S&P.

Rumores de corte na taxa de juros do Fed desencadeiam otimismo no mercado

O principal impulsionador da queda inicial do mercado de ações foi o relatório de empregos de julho, mais fraco do que o esperado. Apenas 73.000 empregos foram adicionados durante o mês, bem abaixo das previsões.

Além disso, os números de empregos anteriores para maio e junho foram revisados para baixo. Esses problemas combinados aprofundaram as preocupações com a desaceleração do mercado de trabalho.

Esses dados agora fazem com que os investidores apostem que o Fed cortará as taxas de juros já em setembro. Taxas de juros mais baixas tendem a impulsionar os preços das ações, tornando o empréstimo mais barato para as empresas. Também reduz o apelo dos títulos, o que leva os investidores a buscar ações.

Mercado de ações se recupera à medida que investidores ficam mais otimistas | Fonte: X

Jeffrey Gundlach, CEO da DoubleLine Capital, disse à CNBC que ainda espera dois cortes nas taxas este ano. Ele também acredita que o dólar americano enfraquecerá ainda mais, o que poderia beneficiar ativos internacionais.

Tarifas e Trump agitam os mercados

A turbulência do mercado na semana passada não foi apenas sobre os dados de empregos. O presidente Donald Trump também assinou uma nova ordem executiva que atualizou as taxas de tarifas em dezenas de países.

De acordo com a administração, essas tarifas “recíprocas” variam de 10 % a 41 %. Elas visam refinar as relações comerciais para se tornarem mais justas.

Essas medidas injetaram incerteza adicional nos mercados financeiros. Os investidores estão agora observando quaisquer desenvolvimentos nas relações comerciais EUA-China, especialmente após as recentes conversações realizadas em Estocolmo.

Trump também demitiu o chefe do Bureau of Labor Statistics (BLS) logo após a divulgação do relatório de julho. Isso alimentou ainda mais as tensões políticas e de mercado.

Investidores de olho nos resultados, mas agosto pode ser turbulento

Apesar do rali de alívio de segunda-feira, os analistas ainda estão apreensivos. Agosto tem a reputação de ser um mês fraco para os mercados dos EUA. Ainda assim, há muito otimismo em relação aos próximos relatórios de lucros.

Empresas como Palantir e AMD devem divulgar resultados esta semana. Além disso, um forte desempenho ajuda a manter os mercados à tona.

A Wolfe Research alertou que o mercado pode entrar em uma fase de “notícias ruins são notícias ruins”. Nela, dados econômicos fracos prejudicam as ações, apesar das esperanças de corte de juros. Os investidores devem ver sinais de força financeira para permanecerem otimistas, não apenas promessas de política.

O mercado de criptomoedas pode se recuperar como as ações?

Os mercados de ações se recuperaram com tanta força. Alguns estão perguntando: O mercado de criptomoedas poderia ver algo semelhante? Para responder a essa pergunta, é essencial entender algumas diferenças entre os dois mercados.

Primeiro, se o Fed cortar as taxas, isso poderia apoiar os ativos de criptomoedas. Taxas de juros mais baixas frequentemente empurram os investidores para ativos mais arriscados ou alternativos, como Bitcoin e Ethereum.

Além disso, se a confiança dos investidores retornar, isso pode desencadear uma onda de compras em baixa no mercado de criptomoedas. Fez o mesmo com as ações na segunda-feira.

O mercado de criptomoedas pode seguir o mercado de ações para cima | Fonte: X

O otimismo em relação ao futuro “projeto cripto” da SEC e regulamentações mais claras para o espaço cripto podem trazer mais impulso de alta. No geral, as criptomoedas podem em breve ter seu momento de glória. Isso pode ser visto se mais notícias positivas sobre DeFi, NFTs ou clareza regulatória surgirem.

No entanto, ainda há algumas questões a serem resolvidas. O espaço cripto ainda está sob forte escrutínio regulatório, apesar das ações da SEC e da CFTC para esclarecer essas leis.

Isso significa que o mercado está extremamente sensível às notícias neste momento, e quaisquer manchetes negativas poderiam prejudicar o sentimento.