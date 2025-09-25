O investimento de US$ 50 milhões em ouro de El Salvador sinaliza uma mudança na estratégia do Bitcoin

Principais informações

El Salvador comprou US$ 50 milhões em ouro, a primeira ação desse tipo desde 1990.

Atualmente, o país detém mais de 6.200 BTC, o que mostra uma aposta dupla no ouro e no Bitcoin.

A diversificação mostra uma nova abordagem de reserva, combinando ativos tradicionais e digitais.

A recente compra de ouro de El Salvador, no valor de US$ 50 milhões, chamou a atenção da mídia. Essa compra é interessante porque é a primeira vez em 35 anos que o país expande suas reservas de ouro. Também é interessante para uma nação já reconhecida por sua ousada estratégia de Bitcoin.

O governo, liderado pelo presidente Nayib Bukele, tem promovido consistentemente a adoção do Bitcoin desde 2021. Essa nova aquisição mostra que Bukele está adotando uma abordagem mais equilibrada para a gestão de tesouraria. Uma abordagem que trabalha com ativos digitais e ativos físicos.

Por que El Salvador comprou ouro agora

O Central Reserve Bank confirmou a compra de 13.999 onças de ouro, no valor de cerca de US$ 50 milhões. Essa ação aumentou o total de ouro em poder do país para 58.105 onças. O valor é de quase US$ 207 milhões.

El Salvador compra ouro no valor de US$ 50 milhões | Fonte: X

As condições macroeconômicas gerais também ajudam a explicar o momento. Os bancos centrais de todo o mundo estão comprando ouro a taxas históricas. A incerteza nos mercados, os possíveis cortes nas taxas de juros dos EUA em setembro e os preços recordes do ouro são todos prováveis.

El Salvador provavelmente reduzirá sua dependência de um único ativo comprando e mantendo ouro.

O que isso significa para as reservas de Bitcoin

El Salvador detém atualmente mais de 6.283 BTC, no valor de mais de US$ 750 milhões. Essas participações geraram mais de 150% de lucro desde que o país iniciou as compras diárias de Bitcoin em 2022. Recentemente, o governo também transferiu seu Bitcoin para 14 carteiras separadas.

Cada carteira contém no máximo 500 BTC. Ela foi projetada para proteger contra possíveis riscos futuros, como ameaças de computação quântica. Essa abordagem mostra que, apesar dos fortes retornos, o governo conhece as vulnerabilidades do Bitcoin.

O ouro agora está agindo como um estabilizador nos cofres de El Salvador. Enquanto o Bitcoin caiu 6% este ano, o ouro subiu 16%. A posse de ambos os ativos garante que as reservas do país se beneficiem, quer os investidores busquem segurança ou crescimento.

Equilíbrio entre ouro e Bitcoin para reservas nacionais

A estratégia do Presidente Bukele mostra uma tendência mais geral. Em vez de depender exclusivamente do Bitcoin, El Salvador está diversificando em ativos tradicionais. Esse movimento pode tranquilizar instituições como o FMI. Anteriormente, elas estavam preocupadas com a forte dependência do país apenas das criptomoedas.

A diversificação também coloca El Salvador como um modelo para as próximas economias. A combinação da volatilidade de alta recompensa do Bitcoin com a estabilidade do ouro cria uma estratégia de reserva equilibrada. Essa abordagem estabelece um precedente para outras nações que exploram o gerenciamento de ativos híbridos.

Efeitos sobre as empresas favoráveis às criptomoedas em El Salvador

Essa aquisição de ouro vai além das reservas. Ela afeta diretamente as empresas que operam de acordo com as novas leis financeiras do país.

Por exemplo, a Lei de Bancos de Investimento do país agora considera o ouro como parte dos ativos líquidos para a qualificação do investidor. Além disso, os investidores devem ter pelo menos US$ 250.000 em ativos líquidos, que agora podem incluir ouro e Bitcoin.

El Salvador aprovou recentemente sua lei de bancos de investimento | Fonte: X

Além disso, os provedores de serviços de ativos digitais devem possuir licenças de acordo com a Lei de Emissão de Ativos Digitais. Essas licenças vêm com requisitos rigorosos de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente.

As empresas amigas das criptomoedas agora têm obrigações muito maiores, mas também desfrutam de uma legitimidade mais forte. De modo geral, a inclusão do ouro em suas exigências regulatórias por El Salvador pode aumentar a confiança dos investidores e atrair mais capital.

O futuro híbrido das reservas

Para concluir, a compra de ouro de US$ 50 milhões por El Salvador é mais do que um mero chamariz. Ela mostra que o país agora favorece uma estratégia de longo prazo baseada na diversificação.

El Salvador, ao manter ouro e Bitcoin, está garantindo a estabilidade e, ao mesmo tempo, mantendo seu crescimento. Esse modelo híbrido pode influenciar a forma como outros países abordam o gerenciamento de reservas. Ele combina a confiabilidade dos ativos tradicionais com a vanguarda da inovação digital.