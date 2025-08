Notícias sobre Ethereum: Preço recua à medida que o apoio de baleias e instituições diminui

Principais informações

O Ethereum caiu quase 10% de seu pico recente de US$ 3.800, à medida que a pressão de venda aumenta.

O fluxo líquido de baleias despencou 339%, o que indica que os grandes detentores estão recuando.

O interesse em aberto em futuros de ETH na CME também caiu, indicando menor atividade institucional.

As notícias sobre a corrida de alta do Ethereum para US$ 4.000 parecem ter atingido uma parede. Isso ocorre após uma forte recuperação em julho, que viu a segunda maior criptomoeda subir mais de 50%.

Até agora, agosto começou com uma mudança significativa de tendência. O ETH caiu para cerca de US$ 3.620 no momento da redação, uma queda de quase 10% em relação ao seu pico recente de US$ 3.800.

Notícias sobre Ethereum: interesse de baleias e instituições em ETH diminui

As notícias sobre Ethereum indicam que os investidores em larga escala estão recuando, e isso está começando a aparecer. Por exemplo, o interesse em aberto do Ethereum em futuros na Chicago Mercantile Exchange (CME) caiu recentemente.

Essa métrica caiu para uma baixa de cinco dias de US$ 6,2 bilhões, de acordo com dados da Glassnode. Então, por que isso é importante? Para começar, isso importa porque os investidores institucionais frequentemente usam os futuros da CME.

A maioria dos investidores que o utilizam busca exposição regulamentada ao ETH. Quando o interesse em aberto diminui, tende a significar que o apetite do investidor está diminuindo.

Sem essa pressão de compra, o preço do Ethereum pode ter dificuldades para se manter. Da mesma forma, as baleias também parecem estar recuando. Dados da IntoTheBlock mostram que o fluxo de saída de grandes detentores de Ethereum aumentou em quase 200% na última semana.

O aumento contínuo do fluxo líquido de grandes detentores | Fonte: IntoTheBlock

Pense nessa métrica como uma que mede o comportamento de venda de carteiras com mais de 1% do suprimento de ETH. Quando ela cai assim, significa que as baleias pausaram sua acumulação.

Pior ainda, eles podem estar descarregando suas participações. Essa falta de convicção dos grandes players é mais um motivo para o atual nervosismo do mercado.

Notícias sobre Ethereum: Preço desliza em direção a zonas de suporte chave

As notícias sobre Ethereum sugerem que a ação do preço mostra essa fraqueza de sentimento. Somente nas últimas 24 horas, o ETH caiu de US$ 3.800 para US$ 3.518 antes de se recuperar ligeiramente para US$ 3.620.

Durante essa queda, o volume de negociação aumentou 17%, o que geralmente é um sinal de alerta. Embora os aumentos no volume de negociação possam ser um sinal de acumulação, eles também são preocupantes quando combinados com uma queda de preço.

Ethereum enfrenta sua liquidação mais dura em anos | Fonte: X

De acordo com dados da Coinglass, o Ethereum também enfrentou uma das liquidações mais severas de todos os tempos. As notícias sobre Ethereum indicaram que os touros do ETH estão perdendo US$ 233 milhões.

Essas liquidações superam os US$ 134 milhões do Bitcoin em quase o dobro. Isso se deve principalmente ao fato de que os investidores geralmente esperavam uma quebra de preço acima da zona de US$ 4.000 (o que nunca se materializou). Se o Ethereum cair abaixo de seu nível de suporte de US$ 3.524, ele poderá cair ainda mais para cerca de US$ 3.314.

Nem toda esperança está perdida, no entanto. Se a demanda retornar e a compra for retomada, o ETH poderá se recuperar para testar novamente US$ 3.859. Ele também poderá desafiar a resistência psicológica em US$ 4.000 novamente.

Fatores macro adicionam lenha à fogueira

O Ethereum não é a única criptomoeda enfrentando pressão. O Bitcoin também caiu para US$ 113.400. Ele caiu de máximas perto de US$ 120.000. Por outro lado, ativos como XRP e Dogecoin também caíram.

Mais de US$ 900 milhões em liquidações de cripto ocorreram em apenas 24 horas, de acordo com a Coinglass. Com isso, mais de US$ 823 milhões delas são posições longas. Este é um sinal claro de que milhões estão eliminando apostas de alta em todo o mercado.

Ethereum lidera o banho de sangue | Fonte: Coinglass

Então, por que a liquidação? Várias razões para o declínio contínuo do mercado incluem o decepcionante relatório de empregos dos EUA. Esse relatório levou à demissão do funcionário que o publicou.

Enquanto isso, a Casa Branca também anunciou novas tarifas abrangentes, piorando as tensões comerciais. Finalmente, a crescente pressão militar de relatos de que submarinos nucleares foram reposicionados perto de águas russas também pode ter criado tensão.

Quando combinados, esses desenvolvimentos provavelmente criaram a bomba de baixa que explodiu e puxou os mercados para baixo.