Negociador da Whale aposta alto na PEPE e na WIF com US$ 4,5 milhões em posições compradas

Principais informações

Uma nova carteira anônima depositou 701 mil dólares canadenses no Hyperliquid, abrindo US$ 4,5 milhões em posições compradas alavancadas.

As posições incluem US$ 2,5 milhões em PEPE e US$ 2 milhões em WIF, mostrando um forte sentimento de alta.

O crescente interesse de busca por memecoins indica que a curiosidade do varejo aumentou recentemente.

Os dados da cadeia mostram que um novo comerciante de baleias acabou de entrar na Hyperliquid. A carteira, que foi criada em 5 de setembro, depositou 701.000 USDC. Ela imediatamente abriu posições longas alavancadas em PEPE e WIF.

A LookOnChain disse que o negociante foi 10x mais longo e assumiu cerca de US$ 4,5 milhões em exposição nocional. As posições incluem 258 milhões de PEPE no valor de US$ 2,5 milhões e 2,47 milhões de WIF no valor de US$ 2 milhões.

O operador, que se especula ser o infame James Wynn, usou alavancagem de 10 vezes com apenas US$ 450.000 do depósito inicial.

PEPE e WIF atraem a atenção das baleias

A decisão de operar comprado em PEPE e WIF mostra que a especulação em moedas meme aumentou ultimamente.

Uma única baleia dá um grande mergulho no PEPE e no WIF | Source: X

A PEPE é conhecida por oscilações bruscas de preço e é impulsionada pelo hype da comunidade on-line. Por outro lado, a WIF está vinculada ao ecossistema Solana e tem mantido o interesse dos investidores apesar das correções gerais do mercado.

As posições da baleia indicam confiança na capacidade dos dois tokens de gerar ganhos de curto prazo. A HyperLiquid disse que um movimento de 10% para cima poderia dobrar a margem investida. No entanto, o risco de liquidação pode aumentar muito se os preços caírem muito rapidamente.

O mercado de moedas de memes mostra sinais de recuperação

Mais do que essa única baleia, as tendências gerais do mercado indicam que as memecoins estão voltando a chamar a atenção. Os dados do Google Trends mostram que as pesquisas por “memecoin” atingiram recentemente uma pontuação de 57, o nível mais alto em meses.

Embora muito abaixo da alta de 100 em janeiro, durante o frenesi do token TRUMP, o aumento mostra que a curiosidade do varejo está voltando.

Os dados do Google Trends mostram que a busca por memecoins está em alta | Fonte: TheBlock

Esse renascimento parece mais comedido do que no início do ano. Desta vez, os influenciadores e as personalidades das criptomoedas no Twitter estão mais calmos, e as promoções impulsionadas pelo hype diminuíram ultimamente.

Os analistas argumentam que isso pode preparar o terreno para um mercado mais saudável, com menos volatilidade extrema do que nos ciclos anteriores.

Os movimentos das baleias podem ser sinais de mudanças no mercado

As grandes negociações funcionam como sinais de entrada do sentimento do mercado. A posição comprada de US$ 4,5 milhões na PEPE e na WIF mostra que o mercado está recuperando suas expectativas de alta. Os varejistas tendem a reagir a essas mudanças e podem começar a investir em breve.

A maioria dos projetos de memes ainda é especulativa, apesar da infraestrutura aprimorada, como plataformas de lançamento e ferramentas de negociação. Isso significa que os ganhos podem ser rápidos, mas as perdas podem ser igualmente rápidas.

Como os traders podem abordar o mercado atual

Os traders que observam a PEPE devem observar que o suporte se formou historicamente próximo a US$ 0,000007, ao lado da resistência em torno de US$ 0,00001. O monitoramento desses níveis pode ajudar a identificar pontos de entrada.

O desempenho tende a se correlacionar com o preço do WIF da Solana, o que dá aos traders mais sinais a serem observados. Indicadores técnicos como o RSI e o MACD também são ótimos para serem observados. Um RSI acima de 70 mostra condições de sobrecompra, enquanto as divergências podem indicar reversões.

O RSI diário da PEPE está atualmente em 42, enquanto o da WIF está em 45. Isso indica um sentimento de baixa, mas ainda neutro, do mercado. Os fluxos institucionais para as moedas meme também estão aumentando, e as baleias e os fundos estão cada vez mais atentos a esses tokens.

Isso indica que o mercado não é mais impulsionado apenas pela especulação de varejo. Se a atividade das baleias continuar, isso poderá trazer mais liquidez e ação decisiva de preço em pares como PEPE/USDT e WIF/USDT.

O que vem a seguir?

De qualquer forma, as memecoins ainda são uma aposta especulativa. No entanto, elas continuam a atrair traders que prosperam com a volatilidade. As baleias estão fazendo movimentos alavancados em favor das memecoins.

Além disso, a curiosidade do varejo está aumentando; o mercado pode estar entrando em outra fase ativa. Se isso se transformará em um boom em grande escala depende das condições do mercado.

No entanto, baleias como a da Hyperliquid dão o tom por enquanto. Ao mesmo tempo, os traders de varejo procuram oportunidades para seguir.