Metaplanet expande suas participações em BTC para US$ 1,85 bilhão após a última compra

A Metaplanet do Japão adicionou mais 518 BTC no valor de US$ 61,4 milhões à sua tesouraria. Agora, ela possui 18.113 BTC no total.

A estratégia de Bitcoin da empresa proporcionou um rendimento de 468,1% em BTC este ano.

A empresa financia suas compras sem grandes dívidas ou diluição, como é o caso da Strategy.

A Metaplanet deu mais um mergulho nas águas do Bitcoin com uma compra adicional de 518 BTC. Ela foi adquirida por cerca de US$ 61,4 milhões. A empresa listada na Bolsa de Valores de Tóquio anunciou que a compra foi feita a um preço médio de US$ 118.519 por moeda.

Isso significa que a empresa tem uma reserva total de Bitcoin de 18.113 BTCs. Esse valor é de aproximadamente US$ 1,85 bilhão com base nos preços atuais de mercado.

Detalhes da última aquisição de Bitcoin da Metaplanet

De acordo com as divulgações, a compra de 518 BTC custou 9,086 bilhões de ienes, ou US$ 61,4 milhões em dólares americanos. Essa última compra elevou o investimento total em Bitcoin da Metaplanet para cerca de 270,364 bilhões de ienes. A empresa fez essa compra a um preço médio de US$ 101.911 por Bitcoin.

Isso também torna a Metaplanet uma das maiores detentoras corporativas de Bitcoin do mundo. A empresa compartilha esse estágio com cinco outros monólitos de Bitcoin, como a MicroStrategy e a Marathon Digital. A acumulação agressiva da empresa faz parte de sua estratégia de operações de tesouraria de Bitcoin.

Esse plano foi lançado em dezembro do ano passado. Até o momento, o financiamento para essas compras vem de uma combinação de emissões de ações, títulos com juros zero, bônus de subscrição e receita operacional.

Financiamento criativo apoia o crescimento

A abordagem da Metaplanet para financiar suas compras de Bitcoin ganhou atenção por ser criativa. A empresa usa ferramentas de capital de baixo custo e evita dívidas pesadas, minimizando a diluição dos acionistas.

Essa abordagem altamente disciplinada permitiu o acúmulo agressivo de Bitcoin sem comprometer a estabilidade financeira. Os investidores agora estão monitorando a estratégia, vendo a empresa como uma ação proxy de Bitcoin de alta convicção.

O rendimento do BTC mostra um forte desempenho

O rendimento do BTC é uma das métricas mais populares para acompanhar a estratégia da Metaplanet. Essa métrica mede a variação percentual em Bitcoin por ação totalmente diluída, menos os efeitos da emissão de novas ações.

Isso mostra claramente como a empresa está aumentando suas participações em Bitcoin. Em particular, de 1º de julho a 12 de agosto, o rendimento de BTC da empresa foi de 26,5%. Os resultados anteriores foram ainda mais impressionantes, com o quarto trimestre do ano passado atingindo 309,8% e o segundo trimestre atingindo 129,4%.

No acumulado do ano, o rendimento do BTC atingiu impressionantes 468,1%. No trimestre atual, o BTC Gain foi calculado em 3.549 BTC. Isso é equivalente a um ganho de ¥ BTC de 63,195 bilhões em ienes.

Efeitos no mercado e perspectiva estratégica

A acumulação de Bitcoin da Metaplanet demonstra grande confiança na força do ativo a longo prazo. Sua abordagem funciona bem com empresas que adotam o Bitcoin como uma proteção contra a inflação e a desvalorização da moeda.

Os analistas do setor acreditam que os métodos da Metaplanet são semelhantes à estratégia de longo prazo da MicroStrategy, mas com maior ênfase no levantamento de capital criativo.

A confiança da Metaplanet em títulos com juros zero e ferramentas de capital ajudou a empresa a manter a flexibilidade financeira. Ao mesmo tempo, ela está buscando uma acumulação agressiva. A administração da Metaplanet declarou que a estratégia de aquisição de Bitcoin continuará.

Ela também pode usar mais ferramentas de financiamento para essas compras, a fim de aproveitar as condições de mercado agora favoráveis. Se o preço do Bitcoin continuar subindo, a Metaplanet poderá subir ainda mais nas classificações corporativas.

O papel do Bitcoin na transformação do Metaplanet

A mudança da Metaplanet para o Bitcoin no final do ano passado foi uma mudança importante em sua identidade corporativa. A empresa já foi um negócio focado em hospitalidade. No entanto, agora ela é reconhecida como um dos maiores participantes institucionais no espaço das criptomoedas.

Isso mostra uma mudança mais ampla no mercado, onde o Bitcoin é visto mais como um ativo de reserva estratégica. A Metaplanet, adicionando 518 BTC às suas reservas, reiterou seu compromisso com o Bitcoin como parte de seu modelo de negócios.

A mudança agora classifica a Metaplanet como um dos compradores corporativos mais agressivos de Bitcoin. Isso fortaleceu a presença do Japão no que diz respeito à adoção de criptomoedas.