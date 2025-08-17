Mercados se preparam para setembro, já que as chances de corte da taxa do Fed chegam a 100%

Principais informações

As probabilidades de corte da taxa do Fed em setembro estão agora em 99,8%, o que mostra uma quase inevitabilidade.

Taxas mais baixas podem impulsionar as ações e as criptomoedas, aumentando a liquidez.

Os dados mais fracos sobre o emprego e a inflação moderada estão gerando expectativas de vários cortes antes do final do ano.

Os investidores têm certeza de que o Federal Reserve reduzirá as taxas de juros em setembro. De acordo com dados da ferramenta CME FedWatch, há uma probabilidade de 99,8% de uma redução de um quarto de ponto. Esse seria o primeiro corte nas taxas do Fed em anos, após um prolongado ciclo de aperto.

Por que o Fed pode reduzir as taxas

O relatório de inflação de julho foi divulgado sem surpresas. O núcleo da inflação ainda está acima da meta de 2% do Fed. No entanto, não se aqueceu muito rapidamente. Enquanto isso, o crescimento do emprego enfraqueceu por três meses consecutivos.

Além disso, as altas tarifas introduzidas pelo presidente Donald Trump reduziram as contratações e aumentaram os custos das empresas. Isso levou o Fed a reconsiderar sua maneira usual de manter a inflação sob controle e, ao mesmo tempo, apoiar o emprego.

A trajetória recente da política do Fed

Em março de 2020, o Fed reduziu suas taxas de juros a quase zero para estimular a economia durante a pandemia. No entanto, quando a inflação aumentou em 2022, as taxas foram elevadas para o nível mais alto em duas décadas.

Os cortes nas taxas foram retomados no final de 2024, quando a inflação começou a se aproximar de 2%. O corte mais recente ocorreu em dezembro, deixando a faixa atual em 4,25% a 4,5%. Desde então, o Fed fez uma pausa em meio a preocupações de que as tarifas poderiam reacender a inflação.

Aumenta a pressão política

Há meses, o Presidente Trump vem pressionando fortemente por taxas mais baixas. Ele argumentou que os altos custos de empréstimos prejudicam a economia e aumentam os pagamentos de juros do governo sobre a dívida.

Trump continua a criticar Powell, e até ameaça demiti-lo | Fonte: X

Ele criticou publicamente o presidente do Fed, Jerome Powell. Trump chegou a sugerir uma ação legal sobre os supostos custos excedentes na reforma da sede do Fed.

Powell tem ressaltado repetidamente a independência do Fed. Entretanto, a pressão política está aumentando a urgência da próxima decisão.

Os efeitos do corte de taxas sobre as criptomoedas

De acordo com os insights do analista Master of Crypto on X, taxas mais baixas geralmente significam mais liquidez nos mercados financeiros. Para as criptomoedas, isso pode ser um grande incentivo. Os custos de empréstimo mais baratos facilitam para os investidores a alocação de capital para ativos de maior risco, como Bitcoin e Ethereum.

Assim como nos ciclos de flexibilização anteriores, os mercados de criptografia registraram ganhos substanciais. Isso aconteceu porque os investidores buscaram retornos fora dos ativos tradicionais. No entanto, se ocorrer um corte na taxa de juros em setembro, isso poderá ampliar esse efeito e fazer com que os preços subam em toda a linha.

Que efeitos um corte nas taxas poderia ter no mercado? | Fonte: X

Até o momento, as expectativas de um corte nas taxas do FED já afetaram os mercados financeiros. O dólar dos EUA está perto das mínimas de várias semanas e as ações se recuperaram, com o índice mundial do MSCI atingindo recentemente recordes de alta.

Além disso, as ações asiáticas estão em seu nível mais alto desde 2021. Os rendimentos do Tesouro também sofreram algumas alterações recentemente, com os rendimentos de dois anos. Isso tende a reagir às expectativas de política do Fed, caindo de 3,95% no início de agosto para 3,67%.

Aumento da liquidez pode elevar os ativos de risco

Se o Fed começar a reduzir suas taxas de juros, a liquidez poderá explodir para cima. Em geral, isso é otimista para ações, criptomoedas e commodities. Entretanto, o equilíbrio entre o apoio à economia e a contenção da inflação deverá ser testado duramente no próximo mês,

Analistas de mercado esperam alta para criptomoedas e ações | Source: X

Embora a inflação não tenha disparado, as tarifas podem manter as pressões sobre os preços elevadas. O Fed pode desacelerar ou pausar seus cortes nas taxas se a inflação voltar a subir de forma descontrolada. Quando isso acontecer, o mercado provavelmente se tornará mais volátil (especialmente as criptomoedas e outros ativos de risco).

O Fed espera receber mais relatórios sobre mão de obra e inflação antes de sua reunião de setembro. Se os dados de emprego continuarem fracos, o corte nas taxas é quase garantido. Entretanto, se a inflação aumentar, os formuladores de políticas poderão reconsiderar a redução dessas taxas.

Os investidores devem monitorar de perto o relatório de empregos de agosto e os dados de preços ao produtor. As declarações do FED também serão fundamentais para detectar qualquer mudança de tom.