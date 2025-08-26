Kraken expande o xStocks para o Tron em uma grande ação de blockchain

Principais informações

A Kraken está trazendo seu serviço de ações tokenizadas xStocks para o blockchain Tron com o Backed e o TRON DAO.

A medida é a terceira integração de blockchain em menos de 60 dias, depois da Solana e da BNB Chain.

A vantagem para os usuários do Tron é o acesso rápido e barato a ações tokenizadas como Apple e Tesla.

A parceria Tron-Kraken já está afetando a forma como os usuários acessam ações tokenizadas. Em particular, a Kraken acaba de expandir seu popular serviço xStocks para a blockchain da Tron. Ela também está colaborando com a TRON DAO e com a startup de tokenização Backed.

Esta é a terceira integração de blockchain para xStocks em menos de dois meses. Ao adicionar o Tron à sua lista de ofertas, a Kraken visa melhorar a acessibilidade dos RWAs para usuários em todo o mundo.

O que são as xStocks e como elas funcionam?

As xStocks são semelhantes a representações tokenizadas de ações conhecidas, como Apple, Nvidia e Tesla. Elas são muito parecidas com as reais, mas são tokenizadas e dão aos traders acesso aos mercados dos EUA. Eles não precisam acessar esses produtos por meio dos canais tradicionais de corretagem.

O Tron DAO acaba de anunciar sua integração do xStocks com o blockchain TRON | Source: X

Mais importante ainda, cada xStock é respaldado 1:1 pelo patrimônio líquido subjacente. Isso garante que elas permaneçam transparentes e verificáveis em termos de garantia. No entanto, elas são estruturadas como instrumentos de débito para fins de conformidade regulatória.

Isso significa que elas são estruturadas como instrumentos de dívida para fins de conformidade regulatória. Em outras palavras, os detentores não precisam receber direitos como voto ou dividendos.

Os benefícios desse desenvolvimento incluem negociações 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem restrições de horário de mercado. Além disso, a propriedade fracionária permite que os investidores mantenham porções menores de ações de alto valor.

Por que o Tron é importante para a xStocks

O Tron oferece alta taxa de transferência de transações e taxas muito baixas. Isso torna esse tipo de caso de uso muito atraente. Com o apoio da Kraken, ao implementar o xStocks como tokens TRC-20, os usuários podem acessar o valor dentro da rede Tron.

De acordo com o fundador da TRON, Justin Sun, em uma postagem no X, as ações tokenizadas representam uma ponte natural entre a ficção comercial e o blockchain.

Justin Sun comenta sobre a “ponte natural” entre Trad-fi e blockchain | Fonte: x

Ele disse que a mudança permitirá que mais pessoas em todo o mundo invistam em ações populares. O mercado será mais rápido e mais inclusivo do que antes. Os usuários da Kraken em regiões não elegíveis também podem acessar depósitos e saques diretos de xStocks por meio da rede Tron.

Contexto do mercado do setor

A expansão ocorre em um momento em que os ativos tokenizados estão começando a se tornar mais populares em todo o setor. Desde o seu lançamento em junho, a xStocks já gerou mais de US$ 2,5 bilhões em volume combinado de negociações de câmbio centralizadas e descentralizadas.

Arjun Sethi é o co-CEO da Kraken. Ele observou que a expansão da Kraken para três blockchains em menos de 60 dias mostra a vantagem de construir com a abertura em mente.

A empresa está explorando várias plataformas e tem como objetivo atingir um público muito mais amplo. O cofundador da Backed, Adam Levi, acrescentou que a posição da Tron nas transferências de stablecoin funciona bem com o crescimento de ações tokenizadas. Ambos dependem da eficiência em transações de alto volume.

Concorrência em ativos tokenizados

A Kraken não é a única empresa que está na corrida para tokenizar ativos tradicionais. A Robinhood lançou recentemente sua versão de ações tokenizadas na rede Arbitrum Layer 2. Ela também colaborou com empresas como a OpenAI e a SpaceX.

Esse impulso mostra uma tendência geral nas criptomoedas, em que os mercados de ações agora são combinados com soluções baseadas em blockchain. As plataformas agora estão competindo para atrair traders que desejam acesso ininterrupto a títulos tokenizados, disponibilizando-os em várias cadeias.

Até o momento, a Kraken ainda não confirmou quais redes estão seguindo. No entanto, seu foco é expandir a acessibilidade, reduzir os custos e tornar esses produtos o mais transparentes possível.

Espera-se que a demanda internacional por mercados tokenizados cresça ainda mais nos próximos anos. A Tron está se estabelecendo como um centro para tais aplicações.