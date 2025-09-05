Juros abertos de futuros de altcoin atingem US$ 61,7 bilhões com mudanças na liquidez

Principais informações

Os juros abertos de futuros de altcoin atingiram US$ 61,7 bilhões recentemente, com um pico diário de US$ 9,2 bilhões em agosto.

A liquidez está se deslocando do Bitcoin para o Ethereum e para tokens de beta alto, como o Solana.

A alavancagem extrema e as regulamentações fracas são alguns dos maiores amplificadores de risco no mercado de derivativos de criptografia.

Os juros abertos de futuros de altcoin aumentaram para um recorde de US$ 61,7 bilhões recentemente. Isso mostra uma mudança na liquidez do Bitcoin para o Ethereum e outras altcoins importantes. Os dados mostram que um pico de US$ 9,2 bilhões em um único dia ocorreu em agosto, que é o maior já registrado.

A liquidez muda de Bitcoin para Altcoins

A queda do Bitcoin abaixo de sua média móvel de 50 dias abriu a porta para o capital fluir para outro lugar. De acordo com relatórios, os investidores transferiram fundos para Ethereum, Solana e outros ativos de alta volatilidade.

De acordo com a LookOnChain, essa mudança foi impulsionada principalmente por movimentos institucionais. Em particular, a plataforma de análise on-chain rastreou uma grande baleia de Bitcoin que transferiu parte de suas participações para a Ethereum.

As baleias estão transferindo capital do Bitcoin para o mercado de altcoin | Fonte X

Ao mesmo tempo, a Metaplanet, sediada em Tóquio, expandiu suas reservas de Bitcoin para 18.991 BTC. Por outro lado, o Ministro das Finanças do Japão apoiou publicamente os ativos criptográficos como ferramentas válidas de diversificação.

No lado da negociação, plataformas como a Hyperliquid estão lidando com fluxos maciços. Recentemente, a bolsa registrou US$ 3,4 bilhões em volume spot diário. Esse volume foi impulsionado principalmente por novos depósitos em Bitcoin e Ethereum. A maior parte desse volume girou posteriormente em derivativos de altcoin.

A alavancagem está impulsionando o mercado

O aumento do interesse aberto em futuros de altcoin não se refere apenas à liquidez, mas também à alavancagem. Os traders estão agora acessando índices de alavancagem de até 125x, muito mais altos do que nos mercados tradicionais.

Essa alavancagem tem sido uma das principais fontes de volatilidade em ambas as direções. Historicamente, quando o interesse aberto cresce, mais dinheiro especulativo flui. Isso faz com que os preços subam. Portanto, quando as correções chegam, as liquidações tendem a ser brutais.

Os dados da Coinglass mostram que o interesse aberto de opções de Ether atingiu recentemente US$ 1 bilhão na CME. Ao mesmo tempo, os futuros de altcoin nas bolsas subiram para US$ 61,7 bilhões.

O interesse aberto do Ethereum tem aumentado ultimamente | Source: Coinglass

De acordo com os analistas, esses números mostram que as posições longas alavancadas são mais dominantes no mercado. Qualquer queda acentuada poderia desencadear uma enorme reação em cadeia, desestabilizando os preços de vários tokens.

O comportamento do varejo acrescenta ainda mais dimensões a isso. Nas finanças tradicionais, as quedas tendem a desencadear vendas em pânico. Nas criptomoedas, no entanto, os investidores tendem a tratar as quedas como oportunidades de compra. Isso cria um ciclo de feedback em que a volatilidade é reforçada em vez de reduzida.

Fragilidade nos mercados de Altcoin

Os US$ 61,7 bilhões em contratos em aberto estão concentrados principalmente em Ethereum, Solana e outros tokens de grande capitalização. Esse nível de concentração significa que uma queda em um ativo pode afetar o mercado em geral.

Os juros abertos da Altcoin recentemente aumentaram para cerca de US$ 9,2 bilhões em um único dia | Fonte X

As práticas de DeFi, como a rehipoteca, também são mais fontes de risco. Para fins de contexto, em muitos casos, as garantias são reutilizadas em várias plataformas.

Isso cria camadas de exposição interconectada. Em outras palavras, se uma das principais plataformas ou tokens entrar em colapso, poderá ocorrer um efeito dominó de baixa.

Estratégias institucionais adaptadas às mudanças nos riscos

No entanto, os grandes investidores não estão ignorando os riscos. Muitas instituições estão diversificando suas estratégias de criptografia ao equilibrar a exposição à altcoin com hedges de Bitcoin.

O pico diário de US$ 9,2 bilhões em contratos em aberto indica que alguns jogadores estão fazendo grandes apostas em altcoins. Por outro lado, ele usa o BTC para se proteger contra quedas de preços.

Ao mesmo tempo, os comerciantes de varejo estão preparando o que muitos analistas chamam de início de uma nova temporada de altcoin. Agora que o domínio do Bitcoin caiu para 58%, a liquidez continua a se voltar para ativos de beta alto.

Os fluxos de entrada do ETF Ethereum também superaram os fluxos de entrada do Bitcoin em quatro para um recentemente. Isso deu mais força à tendência.