Hyperliquid atinge mês recorde como principal DEX de futuros perpétuos

Principais informações

Hyperliquid atingiu 320 bilhões de dólares em volume de negociação em julho, com um aumento de 47% mês a mês.

A plataforma obteve 35% de toda a receita de blockchain em julho, principalmente atraindo utilizadores de alto valor tanto da Solana quanto da Ethereum.

$HYPE atingiu um recorde histórico de 49,75 $ durante o mês. No entanto, desde então, arrefeceu em meio ao aumento da volatilidade e uma queda no interesse aberto.

Após apresentar seu melhor desempenho, a Hyperliquid consolidou sua posição como a DEX de futuros perpétuos com melhor desempenho.

A bolsa descentralizada registrou um volume de negociação incrível de 320 bilhões de dólares em julho. Isso representa um aumento massivo de 47% em relação ao mês anterior.

Esse tipo de crescimento ocorreu em meio a um mercado de criptomoedas altamente volátil ao longo do mês. Foi impulsionado principalmente pela atividade de negociação de altcoins.

Hyperliquid dispara em volume e interesse aberto

O sucesso da Hyperliquid em julho não foi apenas sobre volume. A plataforma também viu o interesse aberto ultrapassar 15 bilhões de dólares pela primeira vez. Isso significa que os traders colocaram mais capital em posições ativas na plataforma.

De acordo com a DeFiLlama, a Hyperliquid agora detém 11,9 % do volume de futuros da Binance. É um feito significativo para uma plataforma descentralizada.

Os volumes de julho da Hyperliquid mostraram um crescimento explosivo | Fonte: DefiLlama

Sua reputação de oferecer aos utilizadores negociações de alta alavancagem tem sido uma de suas características mais atraentes. É uma bênção para traders confortáveis com maior risco e (possivelmente) maiores recompensas.

Apesar desse sucesso, a Hyperliquid tem sido alvo de escrutínio por algumas razões. Para começar, é uma plataforma sem KYC. Sua natureza totalmente on-chain a torna atraente para muitos utilizadores. No entanto, também experimenta liquidações públicas frequentes quando o mercado oscila.

Por que a Hyperliquid continua a vencer no mercado de perpétuos

Uma das principais razões pelas quais a Hyperliquid continua superando outras DEXs é sua experiência de utilizador e recursos de negociação, em comparação com outras plataformas.

Redes como a Solana têm tido dificuldades com a fiabilidade e perderam marcos de atualização. No entanto, a Hyperliquid construiu silenciosamente uma reputação de cumprir suas promessas.

A VanEck disse que a Hyperliquid capturou 35 % de toda a receita de blockchain em julho. Grande parte disso veio à custa de outras redes como Solana, Ethereum e BNB Chain. Os analistas da VanEck acreditam que a vantagem da Hyperliquid veio de sua simplicidade e funcionalidade.

A plataforma Hyperliquid obteve 35 % de toda a receita de blockchain em julho | Fonte: X

“A Hyperliquid tem atraído utilizadores de alto valor da Solana e os tem retido,” Matthew Sigel da VanEck e sua equipa escreveram.

A integração da plataforma com a Phantom Wallet foi outra razão principal para sua massiva adesão de novos utilizadores. A negociação de perpétuos no aplicativo via Phantom levou a 2,66 bilhões de dólares em volume durante o mês.

Além disso, gerou 1,3 milhão de dólares em taxas. Em suma, o número de novos utilizadores na plataforma só em julho disparou para 21.000.

Token HYPE atinge o pico e depois recua

O token nativo da Hyperliquid, HYPE, foi outro fator importante que proporcionou um mês tão movimentado para a plataforma. O token atingiu um pico de 49,75 $ em 14 de julho, após subir de apenas 10 $ no início de abril. No entanto, desde então, recuou e está a ser negociado em torno de 37,38 $ no momento da escrita, no início de agosto.

Ação de preço atual do HYPE após rejeição de 49,75 $ | Fonte: TradingView

Mais de 70 % dos traders ainda estão comprados em HYPE. Isso significa que o mercado ainda está vulnerável a quedas repentinas.

Dados da Coinglass mostraram que o interesse aberto em HYPE caiu para 1,46 bilhão de dólares. Com isso, 1,1 bilhão de dólares ainda está retido na Hyperliquid.

Traders de alto perfil influenciam o sentimento do mercado

Alguns grandes nomes na negociação de cripto estão agora repensando sua exposição à Hyperliquid. Por exemplo, um trader conhecido, James Wynn, anunciou recentemente que estava a fazer uma pausa nos futuros perpétuos.

Agora, ele está a focar-se em tokens de meme. Ele fechou todas as posições na Hyperliquid no início de agosto.

Wynn dá um passo atrás da Hyperliquid | Fonte: X

Meanwades ganhou as manchetes por, no momento da escrita, assumir posições de risco como Wynn. Aguila Trades tem atualmente uma posição curta de 40x em BTC, que agora está em risco de liquidação. Após atingir o pico, o trader teria perdido mais de 35 milhões de dólares só em julho.

Por outro lado, um trader mais conservador conhecido como White Whale ganhou atenção. Ele alcançou essa fama por ser calmo e metódico em comparação com os outros dois.

Hyperliquid desafia o domínio das CEX

As bolsas centralizadas detêm atualmente a maior parte do mercado de derivados. No entanto, a Hyperliquid prova que uma solução descentralizada, sem KYC e on-chain pode competir.

O atendimento da Hyperliquid a baleias, a alta alavancagem e a forte experiência de utilizador a tornaram a escolha preferida para traders sérios de perpétuos.

No geral, seu crescimento cumulativo este ano tem sido inegável. O interesse aberto aumentou 369 % no acumulado do ano, e mais de 5,1 bilhões de dólares em USDC foram transferidos para a plataforma. A questão é se essa força pode se refletir no preço do HYPE e causar um aumento acima do máximo local de 49,5 $.