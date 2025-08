Hoskinson: Cardano pode superar o Bitcoin em TVL e valor

Pontos-chave

O fundador da Cardano, Charles Hoskinson, diz que a ADA pode crescer até 1.000x e superar o Bitcoin em breve.

A rede visa servir como uma camada geradora de rendimento para os aplicativos DeFi do Bitcoin.

Um fator importante que pode impulsionar mais tração para a Cardano é o próximo Midnight Glacier Drop e novos relatórios de auditoria.

Os olhos da Cardano estão agora voltados para um novo futuro. A rede está agora visando um futuro onde não apenas compete com o Bitcoin:

Pode superar a rede principal.

De acordo com o fundador da Cardano, Charles Hoskinson, em uma entrevista recente, a ADA poderia entregar retornos 100 a 1.000 vezes maiores que o Bitcoin.

Desenvolvimentos futuros como o Midnight Glacier Drop e os airdrops recorrentes de ADA poderiam ser a faísca que acende este futuro?

Por que a Cardano pode ter um futuro maior que o Bitcoin

Hoskinson não mediu palavras na entrevista ao comparar a ADA com o Bitcoin.

Embora ele tenha reconhecido que o Bitcoin ainda poderia subir até 1 milhão de dólares (cerca de um ganho de 10x em relação aos níveis atuais), a Cardano ainda tem muito mais potencial de valorização.

Hoskinson afirmou: “Quanto mais o Bitcoin pode ir? A ADA pode fazer 100x ou 1.000x a partir daqui.” Com isso, ele estava se referindo à capitalização de mercado relativamente menor da ADA e aos casos de uso crescentes.

A criptomoeda agora é negociada em torno de US$ 0,78, o que significa que um aumento de 1.000x a empurraria para perto de US$ 780 por moeda. Isso elevaria a capitalização de mercado da Cardano para impressionantes US$ 27,5 trilhões.

“O Bitcoin pode ter um aumento de 10x, mas a ADA pode ter um aumento de 100x ou até 1.000x.” Hoskinson diz | Fonte: X

Em comparação, o Bitcoin precisaria atingir US$ 1 milhão para alcançar uma capitalização de mercado de US$ 20 trilhões. Embora essa previsão pareça um pouco exagerada, Hoskinson argumenta que a ADA possui uma gama mais ampla de recursos e, portanto, tem mais espaço para crescer.

Cardano pode superar o Bitcoin em DeFi

Grande parte do otimismo de Hoskinson vem da ascensão da Cardano no círculo DeFi do Bitcoin. Ele acredita que, à medida que o Bitcoin DeFi decola, a Cardano provavelmente o seguirá como um pilar para a geração de rendimento.

De fato, ele previu que, até o próximo ano, o DeFi baseado em Bitcoin poderia deter entre US$ 50 bilhões e US$ 100 bilhões em valor total bloqueado (TVL).

Hoskinson diz que a Cardano poderia atuar como um motor de rendimento no DeFi do Bitcoin | Fonte: X

Se isso acontecer, e a Cardano conseguir se manter firme como uma plataforma de contrato inteligente nesse espaço, a demanda e o preço da ADA poderiam disparar simultaneamente.

A queda do glaciar da meia-noite pode ser o estopim

Outro fator neste cenário otimista é o próximo Midnight Glacier Drop, que deve ser lançado em agosto. Este mecanismo deve trazer airdrops recorrentes para os detentores de ADA.

Em essência, os investidores serão recompensados simplesmente por manter o token. Espera-se que isso aumente o apelo de manter a ADA, e os investidores começarão a aderir aos milhões.

Esta queda não é mais um truque de marketing. Ela foi projetada para fortalecer a Cardano como uma rede e torná-la mais integrada com as cadeias parceiras.

Hoskinson vê isso como uma ferramenta para atrair mais crentes de longo prazo e fornecer incentivos em toda a rede.

Ação de preço e sentimento de mercado

A Cardano tem se mantido firme até agora, apesar de ter caído recentemente de preço após a recente decisão do Federal Reserve de manter as taxas de juros.

A criptomoeda caiu para US$ 0,69, mas rapidamente se recuperou para cerca de US$ 0,73, onde se encontra agora.

Rejeição da Cardano de US$ 0,9, queda para US$ 0,69 e recuperação para US$ 0,73 | Fonte: TradingView

Mesmo com o preço quase 75% abaixo de sua máxima histórica de US$ 3,10, a Cardano continua atraente para investidores em todo o mercado.

No geral, o próximo relatório de auditoria e o Midnight Drop devem gerar ainda mais tração para o ativo à medida que as semanas passam.

Quando a ADA poderá atingir US$ 780?

Então, quanto tempo pode levar para a ADA atingir a ambiciosa meta de US$ 780? Existem várias previsões de analistas e modelos de previsão na internet, como o CoinCodex.

No entanto, além das projeções de Hoskinson, previsões de plataformas como Changelly e Telegaon esperam que a ADA atinja US$ 78 entre 2036 e 2040.

Isso seria um ganho de 100x, enquanto o ponto de preço mais extremo de 1.000x, perto de US$ 780, pode vir ainda mais tarde, provavelmente até 2050.

Embora as previsões em geral tendam a ser especulativas, a visão de Hoskinson para a Cardano é que o ativo siga o Bitcoin em seu caminho para a marca de US$ 1 milhão.