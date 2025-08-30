Galaxy Digital e parceiros planejam um Tesouro Solana de US$ 1 bilhão

Principais informações:

A Galaxy Digital, a Jump Crypto e a Multicoin Capital estão agora planejando levantar US$ 1 bilhão para uma tesouraria Solana.

O plano envolve a criação da maior reserva concentrada em Solana, com o Cantor Fitzgerald como banqueiro líder.

A Solana Foundation tem demonstrado apoio até o momento. Espera-se uma decisão já em setembro.

A Galaxy Digital está liderando um grande esforço para criar uma tesouraria Solana de US$ 1 bilhão, de acordo com relatórios da Bloomberg.

A iniciativa, que conta com o apoio da Jump Crypto e da Multicoin Capital, criará uma das maiores reservas já existentes para uma única altcoin.

Se concluído, esse projeto mudará completamente a forma como as instituições abordam Solana. Ele também reforçará a confiança no ativo nos próximos anos.

A tesouraria não foi projetada para negociações de curto prazo. Em vez disso, é semelhante às estruturas tradicionais de tesouraria corporativa, em que os ativos são mantidos por anos a fio.

Por que o Tesouro Solana é importante

Uma tesouraria Solana dedicada daria às instituições exposição aos tokens SOL e fortaleceria a liquidez em todo o mercado. A Galaxy Digital, ao reunir capital dessa forma, está tentando estabilizar os ciclos de negociação e apoiar a disponibilidade do token.

As empresas agora estão planejando um movimento de US$ 1 bilhão em Solana | Source: X

A Solana já se tornou conhecida em termos de definição. Isso também se aplica a áreas como aplicativos para consumidores e ativos tokenizados. Suas transações baratas e rápidas continuam a atrair desenvolvedores e usuários, o que significa que uma tesouraria dessa escala poderia melhorar ainda mais sua posição como uma plataforma importante.

A Solana Foundation, com sede em Zug, na Suíça, anunciou que o fato de ser uma apoiadora da proposta e de a própria fundação apoiar a iniciativa é uma importante fonte de otimismo para os investidores.

Apetite institucional por Solana

As tesourarias institucionais de criptomoedas como a Solana estão se tornando uma tendência no setor de criptomoedas. As tesourarias voltadas para o Ethereum já acumularam mais de US$ 20 bilhões em ETH.

Esse foi um dos principais fatores que contribuíram para que o Ethereum rompesse seu recorde de quase quatro anos.

Desta vez, a Galaxy Digital e seus parceiros estão recorrendo a Solana, e o mesmo esquema pode acontecer novamente.

Essas empresas, ao concentrarem suas reservas na SOL, não apenas ganharão exposição a uma possível valorização do preço, mas também ajudarão a estabilizar o ecossistema durante períodos de volatilidade.

Atualmente, a Solana é a sexta maior criptomoeda em valor de mercado. Seu valor também dobrou desde abril, embora ainda seja negociada abaixo de seu recorde histórico. Dito isso, a possibilidade de uma acumulação de tesouraria tão grande poderia sustentar seu preço se a demanda continuar a subir.

Quais são os riscos de um Tesouro Solana?

Embora a proposta demonstre uma grande confiança no ativo, há alguns aspectos a serem considerados.

A acumulação no estilo do Tesouro vincula diretamente o desempenho da empresa ao mercado. Isso significa que, se ocorrer uma tendência de baixa, os grandes detentores podem ser forçados a vender. Isso criaria uma pressão de queda ainda maior sobre o ativo, e o ciclo se repetiria.

Os críticos apontaram que estratégias semelhantes com Ethereum e Bitcoin preocuparam os investidores no que diz respeito à estabilidade do mercado.

O CEO da Galaxy, Michael Novogratz, por exemplo, alertou que o ambiente para novos financiadores de tesouraria pode ser mais difícil do que o esperado.

Novogratz diz que o boom das criptomoedas atingiu seu pico | Source: X

Ainda assim, a estratégia de tesouraria tem sido uma das estratégias mais bem-sucedidas para a adoção de criptomoedas. Ela também fez muito para criar novos caminhos corporativos para os ativos digitais nos últimos anos.

O que esperar do futuro

Espera-se que o plano de tesouraria de Solana avance rapidamente. Espera-se que uma decisão seja finalizada até setembro. Se aprovada, a reserva mais do que dobraria o tamanho do maior pool Solana existente.

Isso ocorre em meio a uma onda de interesse em títulos do tesouro com foco em Solana. Notavelmente, a Mercurity Fintech Holding, listada na Nasdaq, recentemente garantiu US$ 200 milhões no início deste ano para uma estratégia semelhante.

A Classover Holding, por outro lado, anunciou um acordo de US$ 550 milhões com a Solana Growth Ventures. Ambas as ações mostram ainda mais que a confiança institucional tem aumentado no futuro da Solana.

A Galaxy Digital, a Jump Crypto e a Multicoin Capital estão agora se posicionando no centro desse movimento.