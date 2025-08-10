Fundamental Global levantará US$ 5 bilhões para estratégia de tesouraria da Ethereum

Principais informações

A Fundamental Global acaba de entrar com um pedido para levantar US$ 5 bilhões para uma estratégia de tesouraria focada em Ethereum.

A empresa planeja usar a maior parte dos fundos para comprar e investir em ETH.

Esse movimento estabelece ainda mais o Ethereum como um importante ativo institucional na gestão de tesouraria, juntamente com o Bitcoin.

A holding listada na Nasdaq, Fundamental Global, anunciou uma mudança significativa para o espaço criptográfico. A empresa acaba de apresentar um registro S-3 na SEC dos EUA para levantar até US$ 5 bilhões. Ela planeja usar esse aumento multibilionário para construir uma tesouraria dedicada à Ethereum (ETH).

FG Nexus aposta no Ethereum como ativo estratégico do Tesouro

Este não é o primeiro passo da Fundamental Global na Ethereum. Poucos dias antes do último registro, a empresa garantiu US$ 200 milhões por meio de uma colocação privada para começar a comprar ETH.

A empresa agora está de olho em um pool de capital muito maior, mostrando sua crença no valor de longo prazo do Ethereum.

Outra empresa adere ao Ethereum como um ativo de tesouraria

A Ethereum se tornou rapidamente mais do que apenas outra criptomoeda popular. O ativo tem uma função importante na Defi, nos contratos inteligentes e na infraestrutura de blockchain.

Isso o tornou um dos favoritos das instituições como ativo estratégico. Ela ajuda as empresas a diversificar suas participações, obter rendimento e ficar à frente dos concorrentes. A empresa planeja usar o capital que levantar para comprar, participar e obter rendimento da ETH por meio de plataformas DeFi.

A FG Nexus tem como meta a captação de US$ 5 bilhões por meio de uma estratégia flexível de oferta de prateleira

O aumento de US$ 5 bilhões será executado por meio de uma oferta de prateleira. Para fins de contextualização, as ofertas de prateleira são uma estrutura que permite que as empresas (como a Fundamental Global) emitam ações em lotes ao longo do tempo.

A empresa já fez uma parceria com a ThinkEquity em um acordo de vendas no mercado (ATM). Isso representa US$ 4 bilhões da meta total.

Essa abordagem dá flexibilidade à empresa. Ela pode ajustar o tamanho, o preço e o momento com base nas condições do mercado. Além disso, os fundos restantes não utilizados para compras de Ethereum serão destinados a operações comerciais gerais.

O aumento do preço do Ethereum alimenta a estratégia

O momento do anúncio da Fundamental Global não é por acaso. A ETH está sendo negociada perto de US$ 4.000, devido à recente recuperação das altcoins. Ele também melhora a clareza regulatória no espaço criptográfico dos EUA. Nas últimas 24 horas, a ETH deu um salto de 3%, mostrando o forte sentimento dos investidores.

Ethereum sobe 3% com a notícia | Fonte: CoinMarketCap

Até o momento, a Fundamental Global não está sozinha nesse espaço. Outras empresas recentemente passaram a incluir a Ethereum em suas tesourarias. Por exemplo, a SharpLink Gaming levantou cerca de US$ 200 milhões por meio de uma oferta de caixa eletrônico para expandir suas participações em ETH.

A empresa também entrou com um pedido para aumentar sua oferta de prateleira para US$ 6 bilhões, em comparação com os US$ 1 bilhão anteriores. Por fim, empresas como a BitMine e a Bit Digital também estão criando reservas de ETH. Esses movimentos mostram que a ETH é cada vez mais considerada como uma potência em finanças corporativas de última geração.

Fundamental Global muda de marca em meio ao impulso do Ethereum

Juntamente com sua estratégia para a Ethereum, a empresa também está em meio a uma mudança de marca para FG Nexus Inc. Seus símbolos de registro na NASDAQ agora são FGNX e FGNXP.

Até o momento, as ações da empresa reagiram positivamente ao anúncio. As negociações após o expediente registraram um aumento de 2%, o que mostra a aprovação dos investidores em relação à mudança de foco nas criptomoedas. A questão agora é o que vem a seguir para o Ethereum como um ativo de tesouraria.

Assim como mais empresas seguem o exemplo da Fundamental Global, a Ethereum provavelmente se tornará mais popular em Wall Street. Esse tipo de interesse institucional na ETH poderia alimentar novos aumentos de preço e incentivar ainda mais o crescimento da plataforma.

Ainda não se sabe se outras grandes empresas tentarão ou não igualar o plano de US$ 5 bilhões da Fundamental Global. No entanto, o Ethereum está se tornando um concorrente sério pelo espaço nas tesourarias corporativas.