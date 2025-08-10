Fundamental Global levantará US$ 5 bilhões para estratégia de tesouraria da Ethereum

Principais informações
- A Fundamental Global acaba de entrar com um pedido para levantar US$ 5 bilhões para uma estratégia de tesouraria focada em Ethereum.
- A empresa planeja usar a maior parte dos fundos para comprar e investir em ETH.
- Esse movimento estabelece ainda mais o Ethereum como um importante ativo institucional na gestão de tesouraria, juntamente com o Bitcoin.
A holding listada na Nasdaq, Fundamental Global, anunciou uma mudança significativa para o espaço criptográfico. A empresa acaba de apresentar um registro S-3 na SEC dos EUA para levantar até US$ 5 bilhões. Ela planeja usar esse aumento multibilionário para construir uma tesouraria dedicada à Ethereum (ETH).
FG Nexus aposta no Ethereum como ativo estratégico do Tesouro
Este não é o primeiro passo da Fundamental Global na Ethereum. Poucos dias antes do último registro, a empresa garantiu US$ 200 milhões por meio de uma colocação privada para começar a comprar ETH.
A empresa agora está de olho em um pool de capital muito maior, mostrando sua crença no valor de longo prazo do Ethereum.
A Ethereum se tornou rapidamente mais do que apenas outra criptomoeda popular. O ativo tem uma função importante na Defi, nos contratos inteligentes e na infraestrutura de blockchain.
Isso o tornou um dos favoritos das instituições como ativo estratégico. Ela ajuda as empresas a diversificar suas participações, obter rendimento e ficar à frente dos concorrentes. A empresa planeja usar o capital que levantar para comprar, participar e obter rendimento da ETH por meio de plataformas DeFi.
A FG Nexus tem como meta a captação de US$ 5 bilhões por meio de uma estratégia flexível de oferta de prateleira
O aumento de US$ 5 bilhões será executado por meio de uma oferta de prateleira. Para fins de contextualização, as ofertas de prateleira são uma estrutura que permite que as empresas (como a Fundamental Global) emitam ações em lotes ao longo do tempo.
A empresa já fez uma parceria com a ThinkEquity em um acordo de vendas no mercado (ATM). Isso representa US$ 4 bilhões da meta total.
Essa abordagem dá flexibilidade à empresa. Ela pode ajustar o tamanho, o preço e o momento com base nas condições do mercado. Além disso, os fundos restantes não utilizados para compras de Ethereum serão destinados a operações comerciais gerais.
O aumento do preço do Ethereum alimenta a estratégia
O momento do anúncio da Fundamental Global não é por acaso. A ETH está sendo negociada perto de US$ 4.000, devido à recente recuperação das altcoins. Ele também melhora a clareza regulatória no espaço criptográfico dos EUA. Nas últimas 24 horas, a ETH deu um salto de 3%, mostrando o forte sentimento dos investidores.
Até o momento, a Fundamental Global não está sozinha nesse espaço. Outras empresas recentemente passaram a incluir a Ethereum em suas tesourarias. Por exemplo, a SharpLink Gaming levantou cerca de US$ 200 milhões por meio de uma oferta de caixa eletrônico para expandir suas participações em ETH.
A empresa também entrou com um pedido para aumentar sua oferta de prateleira para US$ 6 bilhões, em comparação com os US$ 1 bilhão anteriores. Por fim, empresas como a BitMine e a Bit Digital também estão criando reservas de ETH. Esses movimentos mostram que a ETH é cada vez mais considerada como uma potência em finanças corporativas de última geração.
Fundamental Global muda de marca em meio ao impulso do Ethereum
Juntamente com sua estratégia para a Ethereum, a empresa também está em meio a uma mudança de marca para FG Nexus Inc. Seus símbolos de registro na NASDAQ agora são FGNX e FGNXP.
Até o momento, as ações da empresa reagiram positivamente ao anúncio. As negociações após o expediente registraram um aumento de 2%, o que mostra a aprovação dos investidores em relação à mudança de foco nas criptomoedas. A questão agora é o que vem a seguir para o Ethereum como um ativo de tesouraria.
Assim como mais empresas seguem o exemplo da Fundamental Global, a Ethereum provavelmente se tornará mais popular em Wall Street. Esse tipo de interesse institucional na ETH poderia alimentar novos aumentos de preço e incentivar ainda mais o crescimento da plataforma.
Ainda não se sabe se outras grandes empresas tentarão ou não igualar o plano de US$ 5 bilhões da Fundamental Global. No entanto, o Ethereum está se tornando um concorrente sério pelo espaço nas tesourarias corporativas.