FED sinaliza cortes nas taxas de juros com o dólar caindo devido a dados suaves do IPC

Pontos-chave

Os dados de inflação dos EUA divulgados anteriormente foram mais suaves do que o normal, aumentando as expectativas de um corte nas taxas em setembro.

Raphael Bostic e Thomas Barkin, do FED, também devem discursar, e os traders estão precificando uma chance de 94% de um corte de 25 bps.

Os mercados estão de olho nos próximos discursos do Fed para obter pistas sobre a direção da política.

O FED está sob pressão para reduzir suas taxas de juros. Isso ocorre especialmente porque os dados mais suaves da inflação dos E.U.A. têm sido uma fonte significativa de otimismo. Por exemplo, o Índice de Preços ao Consumidor de julho subiu apenas 0,2% em relação ao mês anterior e 2,7% em relação ao ano anterior.

Esse resultado ficou abaixo das expectativas. Os traders reagiram rapidamente e aumentaram a probabilidade de um corte de 25 pontos-base em setembro para 94%. Esse número subiu de 85% antes do relatório.

Reação do mercado à especulação sobre o corte da taxa do FED

Alguns analistas acreditam que um corte de 50 pontos-base é possível se os dados do mercado de trabalho mostrarem mais fraqueza. O próximo relatório de empregos poderá ser o fator decisivo para o tamanho do corte.

Os dados mais fracos da inflação também levaram o índice do dólar americano para abaixo de 98,00. Isso marcou uma reversão de seus ganhos recentes. Em particular, as ações dos E.U.A. subiram na terça-feira, já que os investidores precificaram a probabilidade de cortes nas taxas.

O S&P 500 ganhou 1,14%, o Dow Jones subiu 1,16% e o Nasdaq 100 subiu 1,38%, atingindo novos máximos. A recuperação de Wall Street foi impulsionada pela crença de que os custos de empréstimos mais baixos poderiam estender o crescimento dos lucros corporativos e apoiar as avaliações.

A Ásia viu seus principais índices seguirem o mesmo caminho, com o Japan 225 atingindo um novo recorde acima de 43.000 pontos. Por outro lado, o índice de referência de Hong Kong ganhou 1,3%. Os mercados chineses também registraram avanços sólidos, apoiados por fortes lucros corporativos.

Discursos do FED em foco

A atenção agora está voltada para os comentários das autoridades do Fed programados para hoje à tarde. De acordo com os relatórios, Austan Goolsbee, um membro votante do FOMC, falará às 17:00 GMT.

Fonte: x

Seus comentários podem dar aos investidores uma ideia de quão fortemente o comitê está inclinado a flexibilizar a política. Raphael Bostic e Thomas Barkin também devem se pronunciar. Entretanto, os efeitos de seus comentários podem ser limitados, já que eles não são eleitores atuais.

Os investidores ficarão atentos a quaisquer sinais que confirmem (ou desafiem) as expectativas do mercado de um corte agressivo nas taxas. O verdadeiro teste, entretanto, virá no final deste mês, quando o presidente do FED, Jerome Powell, falar no Simpósio Jackson Hole.

Cortes nas tarifas e seus efeitos

Um corte nas taxas pelo FED poderia reduzir os custos de empréstimos para famílias e empresas. As taxas hipotecárias, as APRs de cartão de crédito e os empréstimos comerciais provavelmente cairão se o banco central reduzir sua taxa de referência.

Taxas mais baixas podem enfraquecer o dólar e tornar as exportações dos EUA mais competitivas no exterior. Entretanto, elas podem aumentar os preços de commodities como petróleo e ouro, que são cotados em dólares.

É provável que o resto do mundo também sinta os efeitos. Por exemplo, os mercados emergentes poderiam se beneficiar dos influxos de capital, já que os investidores buscam rendimentos mais altos fora dos EUA. Se os cortes nas taxas ocorrerem muito rapidamente, eles poderiam alimentar bolhas de ativos se a liquidez crescer de forma incontrolável.

Commodities e criptomoedas entram na onda

Os preços das commodities têm mostrado sinais mistos até o momento. Por exemplo, o petróleo WTI caiu para US$ 63 por barril, enquanto o ouro caiu para perto de US$ 3.330 por onça. A prata se estabilizou em torno de US$ 37,50, depois de cair no início da semana.

As criptomoedas também reagiram, com a ETH subindo 8,67% e sendo negociada perto de seu recorde histórico, à medida que a adoção institucional cresce. O Bitcoin aumentou em cerca de 1,19%. Ao mesmo tempo, altcoins como Solana, Cardano e Dogecoin também estão no verde.

Ethereum liderou os ganhos das criptomoedas à medida que o apetite pelo risco melhorou: CoinMarketCap

Alguns movimentos corporativos impulsionaram ainda mais o sentimento. Recentemente, a Bitmine Immersion divulgou grandes participações em Ether. Ao mesmo tempo, a 180 Life Sciences foi rebatizada como “ETHZilla” após receber um investimento de Peter Thiel.

O que observar a seguir?

O foco agora está nos comentários de hoje do FED e nos dados de amanhã do Índice de Preços ao Produtor dos E.U.A.. Ambos ajudarão os analistas a apresentar expectativas mais nítidas para setembro.

Além disso, o relatório Nonfarm Payrolls, no início de setembro, é outro evento arriscado ao qual devemos estar atentos. Para fins de contexto, qualquer surpresa de força no crescimento do emprego poderia desafiar a quase certeza de um corte. Entretanto, o mercado geralmente vê a flexibilização como inevitável.

Os investidores estarão atentos aos acontecimentos políticos no próximo mês. Isso porque os comentários da Casa Branca sobre processar o presidente do FED, Powell, criaram um burburinho sobre a independência do banco central.