ETFs de Ethereum registraram saída de US$ 465 milhões apesar da forte recuperação de preço

Principais informações

Os ETFs de Ethereum à vista dos EUA registraram uma saída recorde de US$ 465 milhões em um único dia.

A queda provavelmente se deve à realização de lucros após a recente valorização do Ethereum.

Analistas afirmam que o interesse institucional em Ethereum ainda é forte, apesar da queda.

O mercado de criptomoedas foi abalado em 5 de agosto. Isso ocorreu quando os ETFs de Ethereum nos EUA registraram sua saída diária mais significativa desde o lançamento.

O setor inteiro perdeu US$ 465,1 milhões em um único dia. Surpreendentemente, isso aconteceu ao mesmo tempo em que o preço do Ethereum subiu 4 %.

Investidores retiraram quase meio bilhão de dólares do mercado de ETFs de Ethereum. Isso segue várias semanas de fortes entradas nesses ETPs, sinalizando uma mudança no sentimento.

Esses fundos arrecadaram US$ 5,4 bilhões apenas no mês passado e estabeleceram novos recordes de participação institucional. Então, por que essa reviravolta repentina?

O que está por trás das saídas massivas dos ETFs de Ethereum?

O ETHA da BlackRock liderou as saídas com impressionantes US$ 375 milhões do total. Foi seguido por outros produtos como o FETH da Fidelity, o ETHE da Grayscale e o Grayscale Ethereum Mini Trust.

ETFs de Ethereum registram saques recordes em meio a preços de mercado em alta | Fonte: Farside Investors

As saídas foram provavelmente impulsionadas pela realização de lucros de curto prazo, e não pela apatia dos investidores. Isso leva em consideração o momento da saída nos ETFs de Ethereum e a subida proporcional do preço.

Historicamente, quando o preço de um ativo sobe massivamente, alguns investidores optam por garantir seus lucros. Em outras palavras, essas saídas não são um sinal de pessimismo em relação ao próprio ativo.

ETFs de Bitcoin também atingidos pelo sentimento de aversão ao risco

Os ETFs de Ethereum não foram as únicas vítimas desse nervosismo dos investidores. Os ETFs de Bitcoin também registraram US$ 333,2 milhões em saídas líquidas no mesmo dia, com saídas ainda maiores de US$ 812,3 milhões apenas dias antes.

Observadores do mercado acreditam que sinais macroeconômicos, como as recentes declarações do FOMC e os dados de emprego dos EUA, foram os principais gatilhos.

Essas atualizações criaram FUD. Isso se espalhou pelo mercado, levando os investidores a reduzir sua exposição a ativos mais arriscados, como os ETFs de criptomoedas.

ETFs de Ethereum não afetaram o preço

Apesar das fortes saídas, o preço de mercado do Ethereum não colapsou como esperado. Ele subiu mais de 4 % em 24 horas e está sendo negociado a US$ 3.675 no momento da escrita.

Essa estranha desconexão entre os fluxos de ETF e a ação de preço mostra ainda outra verdade sobre o mercado de criptomoedas. Os fluxos de ETF nem sempre refletem totalmente o sentimento do investidor.

O preço do Ethereum sobe mesmo enquanto os ETFs enfrentam saídas recordes | Fonte: TradingView

Mesmo com saques recordes nos ETFs de Ethereum, o preço manteve-se firme. Isso sugere que compradores diretos, incluindo investidores de varejo e corporativos, ainda acreditam em seu futuro de longo prazo.

O que isso significa para os investidores institucionais

O boom dos ETFs de criptomoedas criou novas formas para investidores institucionais acessarem cripto. No entanto, esses eventos recentes mostram que mesmo esses investidores massivos não estão imunes a medos de curto prazo.

Ainda assim, muitos especialistas acreditam que a história dos ETFs de Ethereum está longe de terminar. A SEC dos EUA fez recentemente algumas atualizações de política que fornecem maior clareza regulatória para ativos digitais.

A notícia não desencadeou uma alta imediata de preços. No entanto, mostra que a confiança a longo prazo está forte em cripto como uma classe de ativos.

De acordo com Nate Geraci, presidente da ETFStore, estamos atualmente em “uma das semanas mais importantes de todos os tempos para cripto.” Com isso, ele se referiu à combinação de aprovações de ETF, mudanças de política e desenvolvimentos de mercado.

Mercado pode estabilizar após o Dia do Trabalho

Alguns analistas esperam que o comportamento do investidor se normalize após o feriado do Dia do Trabalho dos EUA em setembro. Negociações de curto prazo e volatilidade impulsionada por fatores macro podem criar uma nova onda de foco nos fundamentos.

Vale a pena notar que, embora os ETFs de Ethereum à vista tenham registrado uma perda de um dia, eles ainda estão fortes de uma perspectiva mensal.

Os mercados devem sofrer uma reviravolta à medida que o Dia do Trabalho se aproxima | Fonte: X

Muitos investidores veem a recente queda como uma pausa temporária na trajetória de alta do Ethereum. Com o aumento da acumulação corporativa à frente, o ETH ainda mostra potencial de crescimento.

A recente saída de US$ 465 milhões do mercado de ETFs de Ethereum tem sido uma pequena fonte de nervosismo no mercado. No entanto, não é o fim da história.