Dogecoin, Ethereum e Remittix (RTX) podem liderar a Temporada de Altcoins do 3º trimestre

O ímpeto das altcoins está crescendo rapidamente à medida que o capital institucional começa a sair dos ETFs de Bitcoin e a entrar em ativos orientados para a utilidade. Com o Índice de Temporada de Altcoins subindo para 47 e se aproximando do limite chave de 50, observadores do mercado acreditam que o 3º trimestre pode inaugurar a temporada de altcoins mais explosiva até agora.

Analistas citam fortes entradas de ETF, a dominância crescente do Ethereum “e o aumento do interesse de varejo como sinais-chave. Eles indicam que o próximo grande rali de altcoins pode estar em andamento. Os fluxos de ETF do Ethereum” ultrapassaram 6 bilhões de dólares. Isso preparou o terreno para um rompimento no 3º trimestre em altcoins de ponta e novos projetos ERC 20 de utilidade como Remittix. Vamos nos aprofundar.

A configuração do 3º trimestre do Dogecoin mostra promessa apesar do histórico de agosto

Dogecoin está sendo negociado em torno de 0,20 $ com um valor de mercado de 30 bilhões de dólares. Esta memecoin está defendendo níveis de suporte chave, mesmo que agosto tipicamente traga volatilidade. Grandes detentores estão movendo DOGE para fora das exchanges. É um sinal crucial de que a acumulação pode estar em andamento.

Indicadores técnicos destacam os níveis de Fibonacci de 0,202 $ e 0,218 $ como cruciais para o ímpeto de alta do preço do Dogecoin.

Historicamente, Dogecoin tem um bom desempenho em anos de halving, com alta de 20 % e 34,2 % em agosto de 2017 e 2021. As tendências atuais on-chain mostram o aumento da atividade de detentores de longo prazo e a diminuição dos saldos nas exchanges, o que muitas vezes precede fases de alta.

DOGE está em transição de uma memecoin para um token de utilidade usado para pagamentos. Assim, sua marca forte e caso de uso em expansão o posicionam bem para entradas de capital durante a temporada de altcoins.

O caminho do Ethereum para 5.000 $ está se fortalecendo

Ethereum está se mantendo acima de 3.650 $ com um ganho semanal de 5,19 %, impulsionado por entradas de ETF que excedem 6 bilhões de dólares.

O preço do ETH está subindo além da resistência. Indicadores técnicos também se alinham com a opinião dos analistas de um longo rali para cerca de 4.000 $ e 5.000 $.

Investidores institucionais não consideram mais o Ethereum uma oportunidade de investimento. Eles o consideram uma alocação tática de portfólio com uma mistura de Bitcoin. Isso porque ambos os gigantes das criptomoedas formam os fundamentos da Web3.

A versão beta da carteira do 3º trimestre da Remittix poderia desencadear um rompimento

Remittix (RTX) está rapidamente se posicionando como a principal criptomoeda de baixa taxa de gás do trimestre. Arrecadou mais de 18,1 milhões de dólares para construir uma rede de pagamentos de criptomoeda para banco no mundo real, abrangendo mais de 30 países.

Sua próxima carteira beta do 3º trimestre está programada para ser lançada em 15 de setembro. Esta carteira apresenta UX mobile-first, conversão FX instantânea e suporte multi-chain para Ethereum e Solana. Assim, marca um grande avanço na usabilidade do PayFi.

Como a Remittix está elevando o nível para criptomoedas DeFi

Caso de Uso Real : Transferências sem fronteiras de criptomoeda para banco

: Transferências sem fronteiras de criptomoeda para banco Carteira Mobile-First : Chegando no 3º trimestre com recursos de FX em tempo real

: Chegando no 3º trimestre com recursos de FX em tempo real Bônus Disponível : Bônus de token de 50 % disponível durante a pré-venda

: Bônus de token de 50 % disponível durante a pré-venda Forte Tração na Pré-venda : 18,1 milhões de dólares + arrecadados até o momento

: 18,1 milhões de dólares + arrecadados até o momento Benefícios para a Comunidade: Sorteio de 250.000 $ + incentivos de indicação

O ímpeto continua a crescer através de um sorteio de 250.000 $ USDT que atraiu mais de 38.000 inscrições. Isso adicionou visibilidade viral a um ecossistema fundamentalmente forte.

Juntamente com um generoso bônus de pré-venda de 50 %, RTX está se tornando um dos investimentos em criptomoedas em estágio inicial mais promissores do 3º trimestre. À medida que a temporada de altcoins ganha força, Remittix se destaca com utilidade no mundo real e infraestrutura de nível institucional, tornando-o o melhor investimento em criptomoedas de longo prazo.

Descubra o futuro do PayFi com a Remittix verificando o projeto deles aqui:

Site: https://remittix.io/

Redes sociais: https://linktr.ee/remittix

Sorteio de 250.000 $: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway