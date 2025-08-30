Dogecoin atinge US$ 0,24 em meio ao aumento da divulgação de ETFs e ao otimismo do mercado

Principais informações

O preço do Dogecoin subiu acima de US$ 0,22 e está ganhando impulso em direção a US$ 0,24.

Recentemente, a Grayscale solicitou o primeiro ETF de Dogecoin, o que aumentou o otimismo.

O sentimento do mercado melhorou até o momento, após as sugestões de Powell para o corte das taxas.

O preço da Doegcoin está mostrando sinais constantes de crescimento, principalmente porque os touros agora visam a zona de US$ 0,24. O DOGE parece estar ganhando velocidade depois de ultrapassar a zona de US$ 0,2192.

Se os níveis de preços atuais permanecerem estáveis, os traders estão otimistas. Até o final da semana, eles esperam que a memecoin suba para a faixa de US$ 0,2350 a US$ 0,24.

Visão técnica do DOGE

Na tabela horária, o Dogecoin se moveu acima da resistência de US$ 0,2192 até o momento. Isso significa que um fechamento diário em torno desse nível aumenta a chance de outro teste de alta.

Os traders estão agora de olho em US$ 0,2350 como a próxima parada, com US$ 0,24 como o próximo teto de curto prazo. O gráfico de longo prazo mostra que o DOGE está se mantendo acima do suporte de US$ 0,2086.

Um salto limpo dessa área tem incentivado os compradores até agora. Se as velas fecharem sem mechas superiores longas, um caminho em direção a US$ 0,25 poderá se abrir antes do final do mês.

O analista pede altas mais altas no DOGE | fonte: TradingView

O analista Trader Tardigrade observou recentemente que a memecoin mostra fortes sinais de alta no gráfico de três dias. Em breve, poderá haver um impulso para novas altas.

A empolgação com o ETF Dogecoin

Um dos maiores desenvolvimentos que despertou o interesse na Dogecoin foi o novo pedido de ETF da Grayscale. A empresa entrou recentemente com o pedido do primeiro ETF de Dogecoin e marcou um movimento histórico de alta para as memecoins.

Se aprovado, o produto dará aos investidores exposição direta ao DOGE. A SEC dos EUA já estabeleceu um prazo em outubro para decisões sobre vários ETFs de criptografia, incluindo este.

De acordo com os analistas da Bloomberg, as chances de aprovação estão atualmente em 90%. Por outro lado, mercados de previsão como o Polymarket mostram uma chance de 68%.

Essas altas expectativas deram à comunidade do $DOGE a energia de que tanto precisava. A aprovação do ETF não apenas validaria o DOGE, mas também poderia elevar o mercado geral de memecoins.

Reação do mercado às sugestões de Powell para o corte de taxas

Os mercados receberam outro impulso depois que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sugeriu um possível corte nas taxas em setembro. Seu discurso em Jackson Hole mudou o sentimento e reverteu uma queda nas criptomoedas e ações no início deste mês.

A Dpgecoin reagiu a isso com um salto de 7% para cima. O movimento também criou um padrão de fundo duplo. Isso geralmente é visto como um sinal de reversão de alta.

$DOGE mostra sinais de uma possível reversão de tendência | Fonte: TradingView

Os indicadores de momentum estão mostrando que o Dogecoin ainda tem espaço para subir. O Índice de Força Relativa (RSI) está atualmente em 51. Ele está deixando bastante espaço antes que o ativo atinja o território de sobrecompra. Isso reforça a possibilidade de mais ganhos se as compras continuarem.

O MACD também se tornou otimista, com a linha MACD cruzando acima do sinal. As barras do histograma também se alargam, mostrando maior força para os touros. Uma recuperação mais substancial pode ocorrer se o DOGE ultrapassar a resistência da linha de tendência vermelha.

O que os traders devem observar

O preço do Dogecoin tem vários níveis a serem monitorados. Por exemplo, o suporte de US$ 0,20 é um dos aspectos mais críticos da ação do preço. No lado positivo, o valor de US$ 0,24 é uma meta viável de curto prazo. Mais do que isso, um fechamento diário próximo a US$ 0,25 confirmaria uma alta mais substancial em setembro.

Considerando como o entusiasmo dos ETFs e o suporte macroeconômico estão em jogo no momento, o DOGE tem motivos para continuar atraindo a atenção. O volume de negociação vem diminuindo no médio prazo. Sem catalisadores fortes, é improvável que haja movimentos significativos de alta.

Perspectiva para o preço do Dogecoin

O preço do Dogecoin parece estar pronto para mais ganhos no curto prazo. No momento, ele apresenta fortes dados técnicos, especulação de ETFs e condições macroeconômicas que o apóiam e favorecem os compradores.

Ainda assim, o Dogecoin deve se manter acima do nível de preço de US$ 0,20 e ultrapassar US$ 0,24 para confirmar sua próxima etapa de alta. Se sua força continuar em setembro e as chances de aprovação do ETF permanecerem altas, a marca de US$ 0,25 poderá ser vista.

Isso representaria um passo significativo para a meemcoin. Isso se deve ao fato de ela se estabelecer como mais do que apenas uma moeda meme aos olhos dos investidores institucionais.