Criptografia na Tailândia: O lançamento do TouristDigiPay tem como objetivo impulsionar o turismo

Principais informações

A Tailândia acaba de lançar o TouristDigiPay como um sandbox de pagamento criptográfico para turistas.

Nesse programa, os visitantes podem converter criptomoedas em baht tailandês para pagamentos com código QR.

Espera-se que o TouristDigiPay alivie a recente queda no turismo tailandês.

A Tailândia é o mais recente país a adotar a criptomoeda para estimular o turismo. No entanto, isso não é exatamente um sinal de propriedade. A decisão de permitir pagamentos com criptomoedas para turistas ocorre em meio a uma queda no número de turistas.

A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) da Tailândia anunciou recentemente o lançamento do TouristDigiPay.

O TouristDigiPay é um novo sandbox de pagamento que permite que visitantes estrangeiros convertam criptomoedas em baht tailandês.

A iniciativa será executada por 18 meses a partir do quarto trimestre do ano, e os turistas poderão fazer transferências de criptografia diretamente para os comerciantes.

Como funciona o TouristDigiPay

De acordo com a proposta, embora os comerciantes recebam baht diretamente, os pagamentos diretos com criptografia estão fora dos limites. No entanto, o projeto permite que os visitantes usem seus ativos digitais ao viajar pela Tailândia.

O programa está sendo desenvolvido com o apoio do Ministério das Finanças, do Banco da Tailândia (BOT), do Escritório de Combate à Lavagem de Dinheiro (AMLO) e do Ministério do Turismo e Esportes.

Tailândia considera sistema de pagamento com criptomoedas para turistas | Source: X

Ele combina o comércio de criptografia regulamentado da Tailândia com o sistema de dinheiro eletrônico existente gerenciado pelo banco central.

Antes de negociar com criptografia, os visitantes precisarão primeiro concluir as verificações de Know Your Customer (KYC) e Customer Due Diligence (CDD).

Esses requisitos, que são aplicados pela AMLO, são projetados para evitar a lavagem de dinheiro e garantir que as transações sejam seguras.

Os turistas usarão contas de dinheiro eletrônico licenciadas para pagar por bens e serviços. As transações também serão realizadas em baht tailandês por meio de sistemas de código QR usados em todo o país.

Haverá também limites de gastos mensais e restrições a saques diretos em dinheiro para reduzir os riscos.

Por que a Tailândia está se voltando para as criptomoedas

O turismo é uma parte importante da economia da Tailândia. No entanto, o número de visitantes diminuiu no último ano.

O país recebeu 16,8 milhões de turistas no primeiro semestre do ano, em comparação com 17,7 milhões no mesmo período do ano anterior.

A maior queda veio da China, que historicamente é uma das maiores fontes de visitantes da Tailândia.

As chegadas de turistas chineses também caíram cerca de 34%, enquanto o mercado do leste asiático registrou um declínio de 24%.

Ao mesmo tempo, países como o Japão e o Vietnã se tornaram mais atraentes, graças a moedas mais baratas e melhores custos de viagem.

As autoridades esperam que a nova iniciativa TouristDigiPay torne a Tailândia mais competitiva, atraindo os viajantes que entendem de criptomoedas.

O país está tornando os gastos mais flexíveis e está tentando melhorar a experiência do visitante e, ao mesmo tempo, incentivá-lo a gastar.

Quais são alguns dos problemas?

Embora o sistema possa ser enorme para a economia tailandesa se for aprovado, ele vem com sua cota de problemas.

Por exemplo, os turistas devem primeiro lidar com os procedimentos KYC e AML, o que pode ser difícil para aqueles que buscam conveniência.

Além disso, a iniciativa TouristDigiPay também impõe limites de gastos, que variam de 50.000 a 500.000 baht por mês (dependendo do tipo de comerciante).

Isso pode ser difícil de lidar para visitantes que gastam muito.

Além disso, a proibição de pagamentos diretos de criptomoedas pode dissuadir alguns usuários que preferem gastar criptomoedas sem conversão.

Por fim, os turistas que não estão familiarizados com carteiras digitais ou sistemas baseados em QR também podem ter dificuldades com a integração.

Lições de outros países

A Tailândia não é o único país da Ásia ou do resto do mundo que tentou integrar as criptomoedas ao turismo.

O Butão, por exemplo, já fez uma parceria com a Binance Pay para permitir que os visitantes paguem usando criptografia. El Salvador, que adotou o Bitcoin como moeda legal, viu um aumento no turismo de criptografia imediatamente após sua adoção da criptomoeda.

Por fim, os Emirados Árabes Unidos também fizeram uma parceria com a Crypto(dot)com para permitir que os passageiros paguem os voos e as compras a bordo com criptomoedas. Esses exemplos mostram que há oportunidades em viagens baseadas em criptomoedas, mas também armadilhas.

Butão faz parceria com a Binance Pay para pagamentos de turistas | Source: X

O vice-primeiro-ministro e ministro da Fazenda, Pichai Chunhavajira, fornecerá ainda mais detalhes sobre o programa TouristDigiPay em breve. No entanto, espera-se que o lançamento comece nos principais centros turísticos antes de se expandir.

De modo geral, se a Tailândia conseguir equilibrar adequadamente a regulamentação e a conveniência, o TouristDigiPay poderá fazer a diferença na forma como os turistas gastam no país.