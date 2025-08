Controvérsia do banco de criptomoedas: Trump reage contra políticas anticriptomoedas

Principais informações

O Presidente Trump está a preparar uma ordem executiva que visa os bancos que discriminam as empresas de criptomoedas.

A ordem instruirá as agências federais a investigar os bancos ao abrigo de leis como a Lei de Oportunidades de Crédito Iguais e regulamentações antitrust.

Se a ordem se tornar lei, poderá forçar os bancos a abrir serviços a clientes de criptomoedas e politicamente sensíveis.

A administração Trump está a preparar mais uma ordem executiva. Esta ordem visa reduzir a discriminação no setor bancário, principalmente quando direcionada contra empresas de criptomoedas e organizações conservadoras.

Esta medida poderá mudar massivamente a forma como os bancos tratam clientes politicamente sensíveis e empresas que trabalham com ativos digitais.

Ordem executiva do Presidente Trump para combater o preconceito bancário de criptomoedas

Esta iniciativa da Casa Branca foi proposta para penalizar os bancos. Estes bancos são acusados de negar serviços injustamente a empresas de criptomoedas e grupos de direita.

De acordo com um relatório do The Wall Street Journal, a ordem obrigará os reguladores federais a investigar esses bancos. Eles poderiam fazê-lo ao abrigo de leis como a Lei de Oportunidades de Crédito Iguais, estatutos de proteção ao consumidor e leis antitrust.

Casa Branca prepara ordem executiva para punir bancos discriminatórios | Fonte: X

Se finalizada, representaria um grande passo do Governo dos EUA para apoiar o acesso financeiro. Visa elevar comunidades historicamente excluídas por grandes bancos.

Visa prevenir o “desbancarização.” Onde as instituições cortam clientes com base nas suas posições políticas ou afiliações dentro da indústria.

Por que empresas de criptomoedas e conservadores estão sendo excluídos

Há anos, empresas de criptomoedas e grupos conservadores têm reclamado de serem alvo injusto de bancos. Muitos alegaram que as suas contas foram encerradas ou que o serviço foi negado. Enfrentaram isso devido ao seu preconceito político ou ideológico.

Um exemplo particular é do Bank of America. Este alegadamente encerrou a conta de uma organização cristã que operava em Uganda.

O banco alegou que encerrou a conta devido à sua política de não trabalhar com pequenas empresas fora dos EUA. No entanto, os críticos viram isso como parte de um padrão discriminatório entre os bancos.

O setor de criptomoedas tem enfrentado problemas semelhantes. Bolsas como Coinbase e Frax Finance teriam tido as suas contas encerradas por bancos como o JPMorgan Chase. Muitas vezes, recebem a notícia sem uma razão aparente dos bancos.

Alguns acreditam que este padrão de encerramento de contas se deve à pressão dos reguladores que visam restringir o crescimento das criptomoedas. É uma abordagem que os críticos chamaram de “Operação Chokepoint 2.0.”

Presidente Trump: Ordem executiva pode trazer grandes mudanças às políticas bancárias

A ordem executiva do Presidente Trump não investiga apenas o comportamento atual dos bancos. Ela também instrui agências como a Small Business Administration (SBA) a determinar se os bancos tratam os candidatos a empréstimos de forma justa. Isso se aplica especialmente àqueles que solicitam empréstimos apoiados pela SBA.

Isso pressiona os reguladores a remover leis desnecessárias que permitem que os bancos neguem serviços com base no “risco reputacional”. De acordo com os críticos, isso deu aos bancos muita margem de manobra. Disso, eles se aproveitaram para atuar como guardiões ideológicos.

Se os reguladores encontrarem violações desta nova ordem, as consequências podem incluir multas e decretos de consentimento. Podem até envolver mandatos legais para mudar práticas discriminatórias. Os bancos podem até enfrentar penalidades diretamente do Departamento de Justiça.

A indústria de criptomoedas reage

Os insiders da indústria de criptomoedas veem esta proposta de ordem como um divisor de águas para a comunidade e as suas empresas. O investidor Paul Barron disse que isso poderia forçar os bancos a abraçar as empresas de criptomoedas. Como resultado, a indústria poderia ver um aumento no dinheiro institucional.

Changpeng Zhao (CZ), o fundador da Binance, também se manifestou sobre o desenvolvimento. Ele afirmou que isso poderia impedir que os bancos ignorassem a indústria de criptomoedas por completo.

Changpeng Zhao se manifesta sobre a nova ordem executiva | Fonte: X

Considerando este novo apoio federal, os bancos podem não ser mais capazes de negar serviços a empresas de criptomoedas. Pelo menos, não sem razões sólidas do lado legal. Isso poderia incentivar a inovação e o investimento tão necessário dentro do espaço.

Gigantes bancários respondem em meio à pressão regulatória

Alguns grandes bancos já começaram a tomar medidas para esclarecer as suas políticas internas em resposta à pressão. Agora insistem que não discriminam com base em crenças políticas ou tipo de negócio.

O Bank of America, por exemplo, mencionou que está a trabalhar com agências federais para melhorar a clareza regulatória. Um porta-voz disse que o banco acolhe os esforços da administração e aguarda com expectativa a colaboração com o Congresso e os reguladores.

Apesar destas declarações públicas, muitos na indústria de criptomoedas ainda estão céticos. Argumentam que, a portas fechadas, os bancos ainda são altamente discriminatórios contra negócios relacionados com criptomoedas.

Em suma, se assinada, esta ordem executiva poderia fazer várias coisas. Isso poderia impedir que os bancos abandonassem clientes com base apenas em preconceitos políticos ou da indústria. Também poderia forçar os bancos a explicar o encerramento de contas sem base legal.