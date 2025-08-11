Como o plano de Trump de “presidente fantasma do Fed” poderia enfraquecer o controle de Powell?

Principais informações

Recentemente, Trump ampliou sua busca pela presidência do Fed de três finalistas para cerca de dez candidatos.

Essa mudança de estratégia pode levar Trump a nomear um “presidente fantasma do Fed”. Esse presidente irá desqualificar Jerome Powell antes que seu mandato termine no próximo ano.

Os mercados se concentram mais na orientação do novo presidente com meses de antecedência.

A busca de Donald Trump pelo próximo presidente do Federal Reserve tomou um rumo surpreendente recentemente. De acordo com funcionários do governo, em vez de ficar com os três finalistas iniciais, a lista de Trump aumentou para cerca de dez nomes.

Entretanto, a parte interessante disso não é a lista mais longa de candidatos. É a ideia de um “presidente fantasma do Fed”. O conceito da Carta foi discutido recentemente pela Carta Kobeissi em um post recente no X.

Isso indica que o presidente dos EUA poderia anunciar sua escolha para o próximo presidente do Fed muito antes do previsto. E o objetivo seria reduzir a influência do atual presidente sobre os mercados antes do fim de seu mandato.

Como o Fed exerce seu poder

Lembre-se de que a autoridade do Federal Reserve não vem apenas da fixação das taxas de juros ou do gerenciamento de seu balanço patrimonial. Em vez disso, sua ferramenta mais potente é a orientação futura.

Pense na orientação futura como a capacidade de moldar as expectativas do mercado por meio de declarações públicas. Em termos mais simples, os mercados reagem imediatamente quando o presidente do Fed, Jerome Powell, sugere uma mudança na taxa com meses de antecedência.

Os investidores “precificam” essas expectativas, mesmo antes de ocorrerem mudanças nas políticas. Esse tipo de poder de influenciar o mercado a partir de meros comentários dá ao Fed muita influência, mesmo sem agir.

A mecânica de um “presidente fantasma do Fed”

De acordo com a carta de Kobeissi, Trump poderia estar planejando uma estratégia de “cadeira fantasma”. Para fins de contexto, o presidente dos EUA poderia nomear publicamente sua escolha para a presidência do Fed, mesmo antes do término do mandato do atual presidente.

Se isso acontecer, os mercados provavelmente se concentrarão mais nas opiniões do novo presidente. Essa mudança pode ocorrer mesmo que o mandato de Powell deva durar até maio próximo.

Trump poderia nomear um presidente fantasma do FED | Source: X

Enquanto Powell ainda for presidente do Fed, seus discursos e orientações poderão perder mais de 90% de seu efeito. Em vez disso, os traders ficariam atentos a cada comentário, entrevista e aparição pública.

Eles comparariam as opiniões de Powell com as do indicado e provavelmente seguiriam a orientação deste último. Powell ainda ocuparia oficialmente o cargo.

Entretanto, o novo presidente se tornaria a voz de fato da política monetária aos olhos do mercado.

Busca ampliada pelo próximo presidente do Fed

A lista inicial de Trump incluía o diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, o governador do Fed, Christopher Waller, e o ex-governador do Fed, Kevin Warsh. No entanto, a lista ampliada agora inclui o ex-presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, e o consultor econômico veterano Marc Sumerlin.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, está atualmente encarregado da busca. Isso significa que ele se reunirá com cada candidato, reduzirá a lista e apresentará a Trump as principais escolhas. Em seguida, Trump entrevistará pessoalmente os finalistas antes de tomar sua decisão.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, está encarregado da busca | Fonte X

A função de Bessent é interessante porque Trump já o considerou para o cargo. No entanto, Bessent optou por permanecer no Tesouro. “Eu adoro o Scott, mas ele quer ficar onde está”, disse Trump à CNBC no início desta semana.

Quem está na lista e seus históricos

James Bullard é o primeiro da lista. Bullard foi o ex-presidente do Fed de St. Louis e agora é reitor da escola de negócios da Purdue University. Anteriormente, ele recomendou Waller para uma cadeira na diretoria do Fed e disse que aceitaria o cargo de presidente se lhe fosse oferecido.

O próximo é Marc Sumerlin, ex-vice-diretor do Conselho Econômico Nacional durante o governo de George W. Bush. Christopher Waller, o atual governador do Fed que impressionou Bessent em uma entrevista, é outro candidato. Entretanto, alguns especialistas duvidam que ele seja escolhido.

Kevin Warsh, ex-governador do Fed e concorrente de longa data em discussões anteriores sobre a presidência do Fed, é outra opção, juntamente com Kevin Hassett, consultor econômico e ex-diretor do NEC.

Se Trump nomear seu escolhido bem antes do término do mandato de Powell, os mercados poderão se tornar rapidamente muito voláteis. Os traders teriam que conciliar a postura oficial do Fed atual com a provável direção sob a nova liderança.

Essa mudança também pode levantar questões sobre a independência do Federal Reserve. Os críticos argumentam que o fato de Powell ser publicamente afastado meses antes de sua saída politizaria a política monetária e prejudicaria a credibilidade do Fed.