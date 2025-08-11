Chainlink rompe os US$ 21 com os touros de olho em um aumento para US$ 95

Principais informações

O preço do LINK subiu mais de 13% em 24 horas em meio ao recente lançamento da Reserva Estratégica.

As compras institucionais e de baleias elevaram o volume de negociações para mais de US$ 2,7 bilhões.

O principal nível de resistência está entre US$ 24 e US$ 26,20, e os analistas preveem preços de até US$ 95.

A Chainlink está chamando a atenção das manchetes depois de subir recentemente acima de US$ 21 pela primeira vez em meses. Esse movimento foi impulsionado por sólidos fundamentos e sinais técnicos até o momento. Com isso, os traders estão ficando mais otimistas a cada dia.

Até o momento, o preço do LINK subiu mais de 13% em apenas 24 horas e 32% na última semana. Será que mais alta está próxima?

A Reserva Estratégica aumenta a adesão ao Chainlink

A grande história por trás dessa alta é o lançamento da Reserva Estratégica Chainlink em 7 de agosto. A reserva já bloqueou mais de US$ 1 milhão em LINK e reduziu a oferta circulante do ativo. Em essência, o preço do LINK está se beneficiando de um efeito deflacionário de longo prazo.

ChainLink lança plano de reserva estratégica | Fonte: X

A reserva foi criada com base no sistema de abstração de pagamentos da Chainlink. Ele permite conversões de vários tokens e, ao mesmo tempo, fortalece o apelo institucional da rede.

A medida é semelhante às estratégias usadas em sistemas de comércio eletrônico para estabilizar os preços. O LINK pode estar à beira de algo grande.

A ruptura técnica coloca os US$ 26 à vista.

No momento em que este artigo foi escrito, o preço do LINK estava em US$ 21,41, com uma capitalização de mercado de US$ 14,52 bilhões. A alta marca um rompimento confirmado acima da resistência psicológica de US$ 21 e da MME de 200 dias em US$ 17,02.

Níveis de suporte e resistência da Chainlink, enquanto o RSI mostra condições de alta | Source: X

O gráfico diário mostra que a Chainlink está superando uma resistência descendente de longo prazo em US$ 20,05. O mesmo foi destacado pela extensão de Fibonacci acima. No momento em que este relatório foi escrito, o RSI estava em 65,56, o que representa uma forte alta, mas ainda não está sobrecomprado.

Quando combinado com o MACD positivo, os touros do LINK parecem estar no controle do mercado. Os gráficos também mostram que as metas imediatas de alta para o ativo incluem US$ 21,89 e US$ 23,99.

Com isso, a zona de resistência de US$ 26,20 atuou como o próximo grande bloqueio. O outro lado mostrou que o suporte negativo pode ser encontrado em US$ 19,51 e US$ 17,64.

Em um cenário em que os ursos assumem o controle total do mercado, pode haver um recuo mais profundo. Isso pode fazer com que o preço do LINK chegue a US$ 15,83.

Analistas consideram metas muito mais altas

Alguns analistas acreditam que a última alta pode ser o início de algo muito maior. Por exemplo, Javon Marks acredita que o ativo pode estar a caminho de um valor de longo prazo de US$ 88,26.

O analista também prevê um movimento intermediário para US$ 47,15. O analista Ali Martinez está ainda mais otimista em relação à Chainlink. Ele afirmou que um rompimento acima do nível de preço de US$ 24 poderia abrir caminho para uma alta em direção a US$ 95.

Ali Martinez acredita que o LINK pode chegar a US$ 95 | Fonte: X

O otimismo desses dois analistas vem do fato de o LINK ter rompido as linhas de tendência de vários anos nos gráficos semanais.

Em outras palavras, o preço do LINK pode se manter estável e ultrapassar os US$ 24, US$ 28 e US$ 52 com grande volume. Se isso acontecer, poderá ocorrer uma reversão da tendência macro. Isso poderia até mesmo preparar o cenário para preços de três dígitos.

Perspectiva de mercado para o Chainlink Price

Em um cenário de alta, um rompimento sustentado acima de US$ 24 – US$ 26 poderia desencadear um movimento em direção a US$ 28, seguido por US$ 47,15 no médio prazo. Se o crescimento da rede, a demanda e o plano de reserva estratégica se mantiverem, o LINK poderá desafiar rapidamente os máximos de todos os tempos.

Por outro lado, se a Chainlink não conseguir se manter acima de US$ 20, é possível que haja um recuo para US$ 18 ou até US$ 16. No entanto, um forte suporte nesses níveis poderia fornecer novos pontos de entrada para os investidores de longo prazo.

Considerando tudo isso, o mais recente aumento de preço da Chainlink é mais do que apenas uma alta de curto prazo. Ele mostra que o ativo está desfrutando da confiança dos investidores institucionais e de varejo.

A Reserva Estratégica pode ser o pontapé inicial de tudo isso. Quando combinado com padrões técnicos de alta, o preço do LINK pode estar bem ajustado para mais alta.