Chainlink lança fluxos de dados em tempo real para ações dos EUA

Principais informações

A Chainlink introduziu recentemente feeds de dados em tempo real para ações e ETFs dos EUA em 37 redes blockchain.

Esta atualização permite recursos como negociação de ações tokenizadas, futuros perpétuos e ETFs sintéticos com dados de alta velocidade e ricos em contexto.

Plataformas DeFi como GMX e Kamino já integraram estes fluxos de dados em seus serviços.

A Chainlink lançou Fluxos de Dados em tempo real para ações e ETFs dos EUA. Este é um passo significativo para combinar os espaços de finanças tradicionais (trad-fi) e DeFi. Permite que desenvolvedores e protocolos DeFi acessem dados rápidos e sensíveis ao contexto diretamente na blockchain.

Ações dos EUA como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA) e ETFs populares como SPY e QQQ estão agora disponíveis através da Chainlink. Isso significa que as finanças tokenizadas acabaram de dar um salto quântico.

Como funcionam os fluxos de dados em tempo real da Chainlink

De acordo com atualizações da BSCN, os novos Fluxos de Dados da Chainlink entregam atualizações de preços com latência de sub-segundo de provedores premium. Em termos leigos, os feeds de dados que a Chainlink fornece são extremamente rápidos.

Eles também estão ativos em 37 redes blockchain. Além disso, estão dando aos desenvolvedores acesso a preços em tempo real para as principais ações e ETFs.

Chainlink lança Fluxos de Dados para ações e ETFs dos EUA | Fonte: X

Não se trata apenas de velocidade. Os dados incluem recursos contextuais como indicadores de status de mercado, detecção de obsolescência e atualizações de carimbo de data/hora. Também envolve prontidão para disjuntores e aplicação de horários de negociação.

Esses recursos garantem que os dApps possam replicar o comportamento de sistemas trad-fi, sendo ao mesmo tempo sem confiança e descentralizados.

Fluxos de dados da Chainlink em ação

A atualização da Chainlink não é apenas teórica; já está em uso. Plataformas como GMX, GMX-Solana e Kamino Finance estão integrando os Fluxos de Dados em seus produtos.

Essas plataformas agora podem oferecer desde negociação de ações tokenizadas até futuros perpétuos. Estes seriam baseados em ações dos EUA, ETFs Sintéticos e produtos de empréstimo e geração de rendimento lastreados por ações tokenizadas.

“Este é um salto significativo para os mercados tokenizados,” said Johann Eid, Diretor de Negócios da Chainlink Labs. “Estamos fechando a lacuna entre as finanças tradicionais e a infraestrutura blockchain.”

Chainlink no crescimento de RWAs tokenizados

Ativos do mundo real (RWAs) devem ser o próximo passo significativo no futuro das finanças. De acordo com as previsões de mercado, RWAs tokenizados podem atingir entre 16 e 30 trilhões de dólares até 2030. Além disso, a Chainlink faz parte da fundação para esse futuro.

Há previsões altamente otimistas para o mercado RWA | Fonte: X

Até agora, um dos principais bloqueios para a adoção institucional de finanças on-chain tem sido a falta de dados de qualidade e sensíveis ao contexto. A maioria dos feeds tradicionais estava atrasada ou carecia de recursos essenciais como sinais baseados em eventos.

A Chainlink, no entanto, está resolvendo esse problema com seus Fluxos de Dados. Isso torna a tokenização de nível institucional não apenas possível, mas também poderosa. Isso abre as portas para feeds regulamentados e de alto desempenho que podem viver inteiramente na blockchain.

Por que este lançamento importa agora

Este lançamento ocorre quando o interesse institucional em DeFi está crescendo em meio a uma regulamentação acolhedora. A recente introdução da Lei GENIUS também mostra que há alguma vontade política para apoiar as finanças tokenizadas.

A Lei GENIUS tem sido uma grande vitória para o espaço DeFi | Fonte: X

Ao mesmo tempo, players trad-fi como bancos e gestores de ativos estão observando a blockchain mais de perto do que nunca. O momento do lançamento da Chainlink a torna um dos pilares mais significativos desta nova era financeira.

A necessidade de dados rápidos e seguros deve se tornar inegociável ao longo dos anos. Isso pode ser visto à medida que as instituições começam a tokenizar suas ações e ETFs. A infraestrutura da Chainlink é construída para atender a essas necessidades.

O que vem a seguir para a Chainlink e as finanças on-chain?

A Chainlink tem mais planos de expansão após o lançamento. Algumas de suas futuras atualizações provavelmente incluirão recursos como cobertura mais ampla de ações. Também envolverá suporte para commodities e SDKs de Desenvolvedor OTC/forex para uma integração mais fácil.

Sem mencionar a personalização granular de dados para dApps avançados. Esses recursos devem impulsionar as finanças tokenizadas para além dos ativos cripto-nativos e para os mercados financeiros tradicionais. Essa mudança pode ser o que remodelará tudo, desde a negociação até a gestão de ativos.