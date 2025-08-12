BTC se aproxima da maior alta de todos os tempos com a expansão da oferta monetária M2

Principais informações

O preço do BTC subiu acima de US$ 122.000 recentemente e agora está se aproximando de seu recorde histórico.

O aumento da oferta monetária do M2 pode ser uma das maiores fontes de demanda por ativos escassos como o Bitcoin.

A compra institucional e o rompimento das principais zonas de resistência pelo Bitcoin podem ser as principais fontes de força para a recuperação do BTC.

O BTC ultrapassou US$ 122.000 recentemente, o que colocou o ativo ao alcance de sua maior alta de todos os tempos.

O aspecto interessante dessa recuperação é que ela ocorre no momento em que novos dados mostram que a oferta monetária M2 está crescendo nas principais economias, como a dos EUA.

Essa combinação de macroeconomia e demanda do mercado tem sido uma importante fonte de força para a maior criptomoeda do mundo.

O que é interessante saber à medida que a correlação entre o M2 e o BTC se fortalece e os traders estão de olho em US$ 140.000?

BTC e a expansão da oferta monetária M2

Pense na oferta monetária M2 como uma medida da quantidade total de dinheiro em circulação. Isso inclui dinheiro, depósitos bancários e ativos facilmente conversíveis.

No último ano, essa métrica continuou a aumentar e é apoiada pela melhoria da política monetária e das medidas fiscais em vários países.

O Bitcoin está mostrando uma forte correlação com a oferta monetária M2 | Fonte: X

Quando há mais dinheiro disponível, os problemas com a desvalorização da moeda tendem a aumentar. Por esse motivo, o BTC (com seu suprimento fixo de 21 milhões de moedas) é considerado um hedge.

Em essência, quando a oferta monetária aumenta, o Bitcoin tende a acompanhar esse aumento, pois mais investidores digitalizam seu patrimônio para proteger seu valor.

Notavelmente, embora os dados de oferta de moeda por si só não possam determinar o preço do Bitcoin, eles podem ser um dos maiores fatores da alta em andamento.

A atividade institucional tem sido outro impulsionador

Enquanto o Bitcoin vem subindo, as instituições estão agora aumentando suas posições no BTC. O reequilíbrio do Tesouro tem aumentado após a recente clareza regulatória nos EUA.

Os analistas também estão apontando para uma ordem executiva recente que incentivou a entrada de ETFs nos EUA para contas 401(k).

Os dados on-chain apóiam o aumento contínuo do preço do Bitcoin, pois mostram a redução das reservas de BTC nas bolsas.

Isso é um sinal de que os detentores de longo prazo estão acumulando em vez de vender. Essa redução da oferta no mercado aberto também pode contribuir muito para aumentar a pressão de alta dos preços.

Perspectiva técnica do BTC

No momento em que escrevo, o BTC está desafiando o nível de extensão de Fibonacci de 1,618 próximo a US$ 122.000. Essa é uma zona de resistência matematicamente importante que já impediu as altas no passado.

Em outras palavras, um fechamento diário acima de US$ 120.000 seria um marco para o BTC, pois abriria a porta para mais resistência à frente.

Níveis de suporte e resistência a serem observados para BTC | Fonte: TradingView

Em geral, os analistas têm como alvo os níveis de resistência como US$ 127.000 na extensão de Fibonacci de 61,8% da tendência recente e US$ 137.000 na extensão de 100%.

Finalmente, os US$ 153.000 na extensão de 161,8% servem como a maior resistência para o BTC, onde é mais provável que ocorra a realização de lucros.

Vários bancos e analistas importantes esperam que o BTC atinja US$ 150.000 ou mais no quarto trimestre ou no início do próximo ano se o aumento contínuo dos preços continuar

Dados de mercado mostram fundamentos sólidos

A capitalização de mercado do BTC é de US$ 2,33 trilhões, com volume de negociação de 24 horas em torno de US$ 14,38 bilhões.

Isso mostra que o interesse institucional é forte pela criptomoeda, e a alta contínua é alimentada pelo interesse institucional, e não pela especulação de curto prazo.

Então, o que os investidores devem observar nesta semana?

A relação entre o BTC e a oferta monetária M2 ainda está em debate, mas as evidências mostram uma correlação entre os dois.

Os analistas estão atentos a uma liquidez mais rápida ou a uma nova flexibilização monetária que possa reforçar o argumento de alta.

Ao mesmo tempo, os traders também estão atentos a um rompimento confirmado acima de US$ 122,00, bem como a qualquer fechamento de vela diário acima de US$ 120,000.