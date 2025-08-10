BlackRock pode solicitar um ETF de XRP após a vitória legal da Ripple

Principais informações

O processo de vários anos da Ripple contra a SEC dos EUA chegou oficialmente ao fim. Além disso, a indústria de criptomoedas já está olhando para o que vem a seguir. A clareza legal para o XRP foi agora estabelecida.

Analistas de mercado estão voltando sua atenção para a possibilidade de um ETF de XRP. E a BlackRock pode estar liderando o movimento.

A vitória legal da Ripple pode abrir as portas para grandes instituições como a BlackRock expandirem suas ofertas de produtos de criptomoedas. Alguns especialistas até acreditam que é apenas uma questão de tempo até que um pedido de ETF de XRP chegue à mesa da SEC.

ETF de XRP: clareza legal impulsiona o otimismo do mercado

A Ripple e a SEC solicitaram a dispensa de todos os recursos restantes em 7 de agosto. Isso encerrou oficialmente um dos maiores casos judiciais na história das criptomoedas.

Essa decisão agora significa que o XRP está confirmado como não sendo um valor mobiliário em transações de varejo. Este é um aspecto muito importante para bolsas e gestores de fundos.

Nate Geraci acredita que um ETF de XRP está a caminho | Fonte: X

Essa nova clareza mudou o humor do mercado. Nate Geraci é o presidente da The ETF Store. Ele acredita que o momento é perfeito para a BlackRock solicitar um ETF de XRP sob sua marca iShares.

Geraci argumentou que não faz sentido para a BlackRock focar apenas em Bitcoin e Ethereum daqui para frente. “Assumirei se estiver errado. Na minha opinião, não faz o menor sentido eles ignorarem ativos cripto além de BTC e ETH,” escreveu Geraci.

Geraci acredita que a BlackRock pode ter esperado o fim do processo antes de agir. Agora que ele terminou, o caminho para mais crescimento se abriu, e há um caminho claro à frente.

Várias empresas já encerraram oficialmente o processo e não são as únicas gestoras de ativos de olho no XRP. Empresas como Bitwise, Grayscale, 21Shares, ProShares, WisdomTree e Franklin Templeton já solicitaram o lançamento do ETF de XRP.

Esse interesse crescente mostra que as instituições acreditam que o ambiente regulatório é finalmente favorável ao XRP. No entanto, se a BlackRock entrar na corrida, o jogo pode mudar completamente para o XRP e seus investidores.

A empresa já gerencia o iShares Bitcoin Trust (IBIT) e o iShares Ethereum Trust (ETHA). Além disso, possui mais de US$ 10 trilhões em ativos sob gestão. Isso significa que seu envolvimento poderia atrair uma atenção massiva (sem mencionar dinheiro) para o XRP.

Eric Balchunas não espera que a BlackRock entre na jogada | Fonte: X

O analista de ETF Eric Balchunas, no entanto, é mais cauteloso. Ele não acredita que a BlackRock se apressará em fazer um pedido. Ele também observou que a empresa pode estar satisfeita com seus produtos cripto atuais. Ainda assim, ele admitiu que essa perspectiva é baseada principalmente em “intuição” em vez de evidências concretas.

Preço e volume de XRP disparam após o fim do processo

O mercado respondeu rapidamente à conclusão do processo. O XRP saltou mais de 13% em 24 horas. Agora está superando outras grandes criptomoedas por uma ampla margem.

Dados do CoinMarketCap mostram que o preço do XRP subiu acima de US$ 3,30 nas últimas 24 horas. Além disso, sua capitalização de mercado atingiu US$ 22 bilhões.

A atividade de negociação também explodiu. As bolsas sul-coreanas relataram um aumento de 1.211% no volume de XRP. A plataforma Deribit também viu traders abrirem mais de 100.000 contratos de opções para XRP.

Preço do XRP dispara após o fim do processo | Fonte: CoinMarketCap

Esse pico não se trata apenas de ganhos de curto prazo. Com a ameaça legal removida, os investidores agora veem o XRP como uma opção para exposição de longo prazo.

Polymarket mostra 88% de chance de ETF de XRP até o final do ano

De acordo com os dados do Polymarket, os traders atualmente veem 88% de chance de que um ETF de XRP seja aprovado até dezembro. Isso representa um grande impulso em relação às quedas anteriores. Isso ocorreu após comentários negativos da comissária da SEC, Caroline Crenshaw.

Balchunas, no entanto, observou que Crenshaw vota consistentemente contra todos os ETFs relacionados a criptomoedas e geralmente é superada em número. Com base nisso, ele acredita que as chances de aprovação do ETF de XRP são atualmente fortes, e estão ainda mais próximas de 95%.

Balchunas diz que as chances de aprovação do ETF estão mais próximas de 95% | Fonte: X

Esse tipo de otimismo se alinha bem com a recente resolução do caso Ripple. Sem a incerteza legal, os reguladores agora enfrentam menos obstáculos ao avaliar os pedidos de ETF envolvendo XRP.