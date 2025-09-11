BlackRock lidera à medida que os ETFs de Ethereum ganham vantagem sobre os de Bitcoin

Pontos-chave

Os ETFs da Ethereum registraram mais de US$ 1,2 bilhão em entradas nesta semana, e o ETHA da BlackRock liderou o movimento.

Os ETFs de Bitcoin também registraram fluxos de entrada, mas sua força ficou atrás da do Ethereum por seis semanas consecutivas.

A demanda institucional mostra que o domínio da Ethereum vai além de uma simples moeda digital.

Os ETFs de Ethereum estão ganhando força em relação aos seus pares de Bitcoin. Nas últimas seis semanas, os fundos vinculados ao Ethereum atraíram fluxos de entrada mais fortes, enquanto os ETFs de Bitcoin tiveram dificuldades com um desempenho desigual.

Seis semanas consecutivas de fluxos de entrada

Somente em 28 de agosto, os ETFs da Ethereum arrecadaram US$ 39,2 milhões em entradas. Isso ocorreu após um enorme aumento de US$ 307 milhões no dia anterior.

Essa forte demanda fez com que os fluxos de entrada semanais ultrapassassem US$ 1,2 bilhão, de acordo com os dados da SoSoValue. Comparativamente, os ETFs de Bitcoin registraram US$179 milhões em entradas no mesmo dia e US$388,6 milhões nesta semana.

O desempenho dos ETFs de Ethereum à vista tem sido forte ultimamente | Fonte Soso Value

Esta é a sexta semana consecutiva em que os ETFs da Ethereum superam os ETFs da Bitcoin na atração de capital institucional. A tendência mostra o quanto o sentimento do investidor mudou e a crença nos casos de uso da Ethereum.

Os dados por trás do aumento do Ethereum

Desde o final de agosto, os ETFs da Ethereum reuniram US$ 13,64 bilhões em entradas acumuladas e agora administram US$ 30,17 bilhões em ativos. Isso significa que eles agora detêm 5,44% da capitalização de mercado total da Ethereum.

Os ETFs de Bitcoin são, de longe, maiores e têm US$ 54,19 bilhões em entradas, além de US$ 144,57 bilhões em ativos sob gestão. Entretanto, o ritmo de crescimento da Ethereum tornou-se difícil de ignorar.

Os ETFs de Bitcoin à vista também registraram fortes influxos | Fonte Valor Soso

Por exemplo, entre 21 e 27 de julho, os ETFs de Bitcoin registraram apenas US$ 72,3 milhões em entradas, enquanto os ETFs de Ethereum adicionaram US$ 1,84 bilhão. Na semana seguinte, os fundos do Bitcoin registraram US$ 642,9 milhões em saídas, em comparação com os ganhos de US$ 154,3 milhões do Ethereum.

Mesmo durante semanas turbulentas, o Ethereum apresentou resultados mais estáveis.

A BlackRock ainda lidera o movimento

De acordo com os dados da Farside Investors e da Soso Value, a BlackRock domina os mercados de ETFs de Bitcoin e Ethereum. Seu fundo IBIT, por exemplo, lidera os produtos Bitcoin com US$ 83,54 bilhões em ativos após uma entrada de US$ 50,87 milhões em 27 de agosto.

No lado do Ethereum, seu fundo ETHA representa US$ 17,19 bilhões e adicionou US$ 262,63 milhões no mesmo dia. A Fidelity e a Grayscale estão ficando para trás, mas ainda são participantes ativos.

O fundo ETHA da BlackRock foi o de melhor desempenho em 28 de agosto | Fonte X

Essa presença institucional reforçou a confiança em ambos os ativos. No entanto, os fluxos mais fortes para os produtos Ethereum indicam que as prioridades dos investidores estão mudando.

A função técnica da Ethereum na construção de plataformas de blockchain pode torná-la mais atraente para fundos que buscam valor a longo prazo.

Os ETFs de bitcoin ainda têm escala

Apesar da força da Ethereum, os ETFs de Bitcoin ainda são muito maiores em termos absolutos. Eles continuam atraindo atenção significativa e ainda dominam todos os ativos de ETF sob gestão.

Em 28 de agosto, os ETFs de Bitcoin atraíram US$ 179 milhões em entradas líquidas, marcando seu quarto dia consecutivo de ganhos. Para muitos investidores, o Bitcoin ainda é a primeira opção para exposição a criptomoedas, especialmente como uma proteção contra incertezas macroeconômicas.

O Federal Reserve mantém políticas cautelosas de taxas de juros e os mercados acionários mostram sinais de tensão. Com isso, a posição do Bitcoin como ouro digital continua a se fortalecer.

ETFs de Ethereum sinalizam mudanças na dinâmica do mercado

Os ETFs de Ethereum têm superado os ETFs de Bitcoin por seis semanas consecutivas. Isso é um sinal de que a dinâmica do mercado está mudando e os investidores institucionais estão cada vez mais diversificando para ativos que oferecem mais do que apenas uma reserva de valor.

O domínio da rede em DeFi, staking e contratos inteligentes também a diferencia como uma das mais fortes concorrentes de longo prazo do Bitcoin.

O Bitcoin continua a dominar em tamanho e reconhecimento. Entretanto, os influxos constantes da Ethereum mostram seu apelo para aqueles que apostam na infraestrutura de blockchain. Os ETFs da Ethereum podem responder à pergunta sobre o equilíbrio de poder nos investimentos em criptografia se essa força continuar.