BitMine se torna a maior empresa de tesouraria de ETH, com US$ 4,96 bilhões em participações

A BitMine agora detém mais de 1,15 milhão de ETH, que valem quase US$ 4,96 bilhões.

A empresa aumentou suas participações em ETH em US$ 2 bilhões em apenas uma semana, de acordo com especuladores.

Os principais investidores, incluindo Peter Thiel e a ARK Invest de Cathie Wood, aumentaram suas participações na empresa.

A BitMine Immersion expandiu suas participações em Ethereum para mais de 1,15 milhão de tokens. Combinado, esse estoque vale mais de US$ 4,96 bilhões e garantiu a posição da BitMine como a maior tesouraria corporativa de ETH do mundo.

A BitMine também se destaca como a terceira maior tesouraria de criptografia em geral, atrás apenas da MicroStrategy e da Mara Blockchain.

A onda de acumulação da empresa tem sido impressionante até agora. Apenas na semana passada, ela informou 833.137 ETH no valor de US$ 2,9 bilhões. Isso significa que, em sete dias, ela adicionou 317.000 ETH, no valor de cerca de US$ 2 bilhões, às suas reservas.

O crescimento contínuo da estratégia ETH

A BitMine lançou sua estratégia de tesouraria de ETH em 30 de junho. Em apenas cinco semanas, a empresa observou uma enorme taxa de crescimento, pois a empresa diz que está planejando comprar até 5% do fornecimento total de Ethereum.

A empresa acredita que essa meta consolidará seu status de líder em gestão de tesouraria de criptomoedas.

Bitmine agora detém 1,2 MILHÃO de ETH, no valor de quase US$ 5 bilhões | Fonte: X

De acordo com seu presidente Thomas “Tom” Lee (que também foi cofundador da Fundstrat), a natureza limitada do suprimento de ETH poderia aumentar enormemente o valor da criptomoeda ao longo do tempo.

O apoio institucional aumenta a confiança

A compra agressiva da BitMine atraiu grande interesse de grandes investidores institucionais. Por exemplo, o bilionário capitalista de risco Peter Thiel aumentou sua participação em julho para mais de 9% e agora possui mais de 5,09 milhões de ações.

A ARK Invest, de Cathie Wood, também tem sido uma compradora ativa. Os ETFs da ARK compraram coletivamente US$ 22,8 milhões em ações da BitMine em 28 de julho, o que incluiu 401.318 ações do ARK Innovation ETF (ARKK), 128.048 ações do ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) e 43.487 ações do ARK Fintech Innovation ETF (ARKF).

Essas compras ocorreram logo após o investimento anterior de US$ 182 milhões da ARK na empresa.

O desempenho das ações reflete o otimismo dos investidores

As ações da BitMine (NYSE: BMNR) saltaram 12% na segunda-feira após o último anúncio de participações em ETH. Isso significa que, desde o início do ano, o preço de suas ações subiu 634%, de acordo com o Google Finance.

As ações da BitMine disparam em todos os períodos de tempo | Fonte: Google Finance

A ação também se tornou uma das mais negociadas nos Estados Unidos. Os dados da Fundstrat mostram até mesmo um volume médio diário em dólares de US$ 2,2 bilhões nos cinco dias de negociação encerrados em 8 de agosto.

Em resumo, isso coloca a BitMine à frente de gigantes como JPMorgan e Micron Technology.

Condições de mercado favorecem a acumulação de ETH

O presidente da BitMine, Tom Lee, acredita que o Ethereum está entrando em uma fase semelhante ao rompimento do Bitcoin em 2017.

Tom Lee mostra convicção ao comprar ETH | Source: X

Ele apontou três fatores que têm impulsionado o crescimento da ETH até o momento. Entre eles estão a aprovação regulatória para stablecoins, o favorecimento da SEC para o financiamento on-chain e o aumento da adoção por grandes empresas como JPMorgan e Robinhood.

Lee acredita que a ETH poderá subir dos atuais US$ 4.189 para até US$ 30.000 se essas tendências continuarem. No momento em que este artigo está sendo escrito, o Ethereum está cerca de 14% abaixo de seu recorde histórico.

De acordo com os dados da DefiLlama, o total de tesourarias corporativas de ETH já arrecadou mais de US$ 10 bilhões, com a BitMine liderando o processo.

Concorrentes como SharpLink Gaming e Bit Digital também estão aumentando suas participações. Entretanto, nenhum deles igualou a taxa ou o tamanho da acumulação da BitMine.

A empresa agora mantém sua posição como a maior tesouraria de ETH. Isso pode influenciar muito a liquidez do mercado no futuro, bem como a adoção institucional.

Principalmente se atingir sua meta de controlar 5% do fornecimento de Ethereum.