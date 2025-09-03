Bitcoin Whale gira em torno do Ethereum com acúmulo de US$ 2,94 bilhões

Principais informações

Um Bitcoin OG vendeu recentemente 3.968 BTC no valor de US$ 437 milhões e comprou 96.531 ETH no valor de US$ 443 milhões.

Até o momento, a baleia acumulou 641.508 ETH no valor de US$ 2,94 bilhões em apenas sete dias.

Essa rotação maciça do ETH demonstra confiança no crescimento do Ethereum em comparação com o Bitcoin.

Uma baleia do Bitcoin causou um grande impacto esta semana, depois de transferir bilhões de dólares do Bitcoin para o Ethereum. O rastreamento da Lookonchain na cadeia mostra que esse antigo detentor de Bitcoin vendeu milhares de BTC.

Ela também comprou grandes quantidades de ETH em mercados à vista. Esse movimento indica que a confiança está mudando, e a Ethereum está se tornando o ativo preferido das baleias.

A venda de US$ 437 milhões de BTC pela Whale e a compra à vista de ETH

A Lookonchain informou que a baleia vendeu 3.968 BTC, no valor de cerca de US$ 437 milhões, nas últimas 14 horas. Em seguida, gastou esses recursos em 96.531 ETH em mercados à vista, no valor de US$ 443 milhões. Essa não foi apenas uma negociação de curto prazo. Em vez disso, foi parte de uma tendência mais longa de acumulação.

Ethereum whale fecha contrato de futuros de Ethereum e compra à vista | Source: X

Em uma semana, a baleia acumulou 641.508 ETH, avaliadas em US$ 2,94 bilhões. Essa escala de compra mostra como esses grandes detentores podem afetar a liquidez e o sentimento em todo o espaço criptográfico.

Por que a baleia do Bitcoin se transformou em Ethereum

Essa baleia mudou de posições longas alavancadas em ETH para posições à vista. Isso mostra que ela é cautelosa, mas confiante no futuro da Ethereum. A baleia fechou uma posição longa de 96.452 ETH com um lucro de US$ 2,6 milhões e imediatamente comprou ETH à vista.

Isso indica que eles estão tentando reduzir a exposição ao risco e, ao mesmo tempo, manter uma forte posição na Ethereum. A Ethereum tem atualizações futuras, e a atividade vigorosa dos desenvolvedores pode ter influenciado a decisão da baleia.

A compra sugere que a posição de mercado da Ethereum pode se fortalecer. O aumento da demanda nas plataformas DeFi é um fator importante. Seu papel como uma “reserva de valor” poderia impulsionar ainda mais o impulso.

Atividade de negociação e reações do mercado

De acordo com a Lookonchain, as transações se espalharam pelas principais bolsas. Essa é uma das razões para os picos no volume de negociação de ETH. Os pares ETH/BTC e ETH/USDT registraram breves explosões de atividade. Os preços do Bitcoin caíram de 1 a 2% durante as vendas da baleia.

Durante o período de acumulação de sete dias, o preço médio de entrada da baleia para a ETH ficou próximo a US$ 4.580. Se a ETH ultrapassar os US$ 5.000, o investidor obterá lucros enormes.

Os traders já estão observando o suporte da ETH em US$ 2.500 e a resistência perto de US$ 3.000. Isso se deve ao fato de que essas podem se tornar zonas importantes à medida que o mercado avança na linha.

Bitcoin sob pressão

Embora a rotação do Ethereum tenha sido a principal fonte de atenção, o preço do Bitcoin está enfrentando dificuldades no momento. O ativo é negociado em torno de US$ 112.779, um pouco acima da média móvel de 200 períodos.

Isso significa que se o BTC não conseguir recuperar a resistência entre US$ 116.000 e US$ 117.000, a luta poderá se agravar.

Willy Woo diz que o Bitcoin está se movendo tão lentamente por causa das baleias | Source: X

De acordo com analistas como Willy Woo, esse tipo de atividade das baleias pode ser o motivo pelo qual o Bitcoin está passando por essa fase de fraqueza. A criptomoeda caiu quase 2,2% em poucos minutos no último domingo. Isso mostra a rapidez com que os mercados podem reagir a tais movimentos.

O que isso significa para os traders

A rotação da baleia para o Ethereum mostra várias coisas. Primeiro, os traders de varejo podem ver o acúmulo de US$ 2,94 bilhões como um sinal de alta para a ETH no médio prazo. Os traders de swing podem se concentrar nas quedas da ETH e definir stop losses abaixo de US$ 2.400 para gerenciar os riscos.

O Bitcoin, por outro lado, ainda está em terreno instável. Ele está se consolidando próximo aos níveis primários e, no caso da ETH, os participantes do mercado devem monitorar aspectos como fluxos na cadeia e carteiras de baleias. Se essa tendência de acumulação continuar, isso poderá fortalecer o Ethereum como o ativo de referência para os próximos ciclos.

Finalmente, a baleia Bitcoin acumulou US$ 2,94 bilhões em ETH. Esse evento pode influenciar aspectos como padrões de negociação e sentimento do mercado.