Remittix (RTX) foi lançado em 2025 e rapidamente ganhou força no espaço cripto. Detentores de Shiba Inu e Dogecoin estão transferindo capital para esta altcoin promissora. A mudança reflete a crescente demanda por tokens com casos de uso no mundo real.

A infraestrutura PayFi da Remittix suporta pagamentos globais contínuos de cripto para fiat. Seu valor prático atrai investidores que buscam ir além do hype das meme coins. À medida que a utilidade se torna uma prioridade, a RTX se destaca como um forte concorrente.

Detentores de Shiba Inu estão migrando para Remittix

Detentores de cripto estão transferindo fundos de Shiba Inu e Dogecoin para Remittix. Dados de carteira revelam grandes realocações para este token emergente. Investidores preferem os recursos de pagamento transfronteiriços e a utilidade no mundo real da Remittix.

Essa tendência destaca o crescente interesse em altcoins práticas em vez de meme tokens. Sua utilidade vem de impulsionar conversões de cripto para fiat com taxas baixas, suportando mais de 30 países e moedas.

Essa mudança é um divisor de águas no sentimento do mercado entre os principais apoiadores de meme coins. Ela favorece projetos com aplicação no mundo real e escalabilidade mais rápida em vez de tokenomics impulsionadas por mídias sociais.

Remittix: Melhor pré-venda de cripto de 2025?

Remittix está ganhando reconhecimento como a principal pré-venda de cripto do ano. O projeto arrecadou mais de 18 milhões de dólares em financiamento. Vendeu com sucesso 579 milhões de tokens a um preço médio de 0,0895 $.

Investidores estão respondendo à oferta de bônus de 50 % em andamento. A pré-venda superou seu soft cap inicial de 18 milhões de dólares. O impulso continua a crescer à medida que o interesse em tokens orientados para a utilidade aumenta.

Remittix está ganhando impulso devido ao aumento da atividade dos investidores, com baleias saindo de meme coins. De acordo com relatórios recentes, sua carteira do terceiro trimestre suportará as redes Ethereum, Solana e XRP. A confirmação oficial do lançamento beta em setembro apenas adicionou lenha à fogueira.

Remittix está silenciosamente se tornando a pré-venda revelação de 2025:

Carteira multi-cadeia com lançamento no terceiro trimestre de 2025, com suporte total a staking e FX

Infraestrutura auditada pela CertiK com zero interferência de terceiros

Visando freelancers globais, comerciantes e ganhadores transfronteiriços

Forte mudança no sentimento dos investidores, apoiada por relatórios da comunidade

Posicionado como um projeto DeFi prático, não uma meme coin

Ideal para quem busca cripto com utilidade real

Por que os detentores estão abandonando meme tokens

Embora fortes em suporte da comunidade, Shiba Inu e Dogecoin carecem de trilhos de pagamento integrados ou integrações fiat. Em contraste, Remittix oferece uma ponte contínua de cripto para ferramentas financeiras diárias, transferências bancárias, faturamento e pagamentos a comerciantes.

Investidores agora priorizam tokens que oferecem utilidade tangível e demanda de usuário integrada. Remittix atrai investidores estratégicos com forte potencial de valorização. Sua listagem ao vivo no CoinMarketCap aumenta a visibilidade e a credibilidade.

A utilidade real ganha destaque

Shiba Inu e Dogecoin continuam viáveis. No entanto, seu potencial de valorização é limitado quando comparados a tokens com foco em utilidade como Remittix. Para detentores que buscam ferramentas financeiras escaláveis e utilidade transfronteiriça além da especulação de tokens, Remittix apresenta uma alternativa atraente.

Especialistas agora apontam a RTX como uma das melhores pré-vendas de cripto ativas agora. Remittix é a Principal Pré-venda de Cripto de 2025? Muitos detentores migrando de Shiba Inu e Dogecoin pensam assim. Remittix Pode Ser a Pré-venda de Cripto Mais Subestimada da Década.

