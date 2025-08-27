Baleias de Cardano fazem movimentos: O preço da ADA pode ultrapassar US$ 1 em breve?

Principais informações

O Cardano mantém o suporte em cerca de US$ 0,84, enquanto busca um rompimento acima de US$ 1.

A acumulação de baleias e os influxos institucionais estão mostrando um aumento na confiança na ADA.

O crescimento na cadeia, com mais de 112 milhões de transações, sustenta o potencial de longo prazo.

O preço do Cardano permaneceu estável, apesar dos sinais mistos do mercado, dos gráficos e dos dados na cadeia. O ADA estava sendo negociado em torno do nível de preço de US$ 0,86 no momento da redação, depois de ganhar um pouco de terreno nas últimas 24 horas.

O token caiu mais de 12% no gráfico semanal. No entanto, os analistas acreditam que sua estrutura ainda é construtiva.

Acumulação de baleias dá suporte ao preço do Cardano

A atividade das baleias e os fortes influxos institucionais vêm aumentando constantemente o debate. De acordo com o Ali Charts, mais de 150 milhões de ADA foram acumulados por grandes investidores nas últimas duas semanas.

Esses movimentos geralmente são um sinal de que os grandes jogadores estão se preparando para uma alta. Isso significa que a atual zona de preços do Cardano está levando as baleias a agir.

As baleias compraram milhões de Cardano nas últimas duas semanas | Fonte: X

Historicamente, a acumulação de baleias tende a fortalecer a confiança em um ativo e pode ser uma importante fonte de apoio durante a incerteza.

Isso significa que o ADA pode permanecer estável em seu nível de preço atual. Se isso acontecer, as baleias poderão ajudar a absorver a pressão de venda e definir o tom para um movimento de alta.

Fluxos institucionais e estrutura de mercado

Além das ações de varejo e de baleias, o interesse institucional na ADA também tem aumentado. Por exemplo, as informações da Mintern mostram entradas de cerca de US$ 73 milhões na ADA somente neste ano. Além disso, as instituições agora detêm mais de US$ 900 milhões em custódia.

Os influxos institucionais para a rede Cardano têm sido fortes ultimamente | Fonte X

Os analistas acreditam que as instituições são atraídas por liquidez, infraestrutura sólida e valor de longo prazo. A Cardano atende a esses requisitos, e suas taxas de transação estão entre as mais baixas da criptografia.

O blockchain Cardano continua a processar milhões de transações diariamente, e a atividade de desenvolvimento aumentou.

Padrões de preços e configuração técnica do Cardano

De acordo com os gráficos, o preço do ativo está se movendo dentro de um padrão de canal ascendente. Essa estrutura tende a vir antes de continuações ascendentes, com o nível de rompimento agora em torno de US$ 0,91.

Em outras palavras, se a ADA ultrapassar essa barreira, os analistas esperam que o token seja testado entre US$ 1,01 e US$ 1,10.

A negociação de Cardano dentro de um canal ascendente mostra que os touros estão no controle | Fonte: TradingView

Entretanto, o suporte em US$ 0,83 tornou-se importante para o ativo. Qualquer rompimento abaixo desse nível de preço invalidaria o padrão de alta e poderia arrastar o ADA de volta para o nível de preço de US$ 0,70.

As posições compradas têm se acumulado fortemente entre US$ 0,83 e US$ 0,85. Um colapso a partir daqui também pode desencadear um aperto longo. Se isso acontecer, poderá aumentar a volatilidade do mercado e piorar qualquer movimento de baixa.

O crescimento na cadeia acrescenta força a longo prazo

As métricas de rede da Cardano mostram que o ativo ainda é forte. Somente neste ano, o blockchain processou mais de 112 milhões de transações. As taxas médias de transação ficaram abaixo de US$ 0,25. A Cardano é uma das redes mais baratas para uso em escala.

Os analistas acreditam que o próximo grande teste para o ADA será entre US$ 0,84 e US$ 1,00. Se a criptomoeda conseguir manter esse nível de preço, isso manterá a alta intacta. Além disso, um rompimento confirmado acima de US$ 1,20 poderia abrir o caminho para a resistência em torno de US$ 1,50.

Por enquanto, a ADA está sendo negociada em um ponto de inflexão. As baleias estão se acumulando por algum motivo, e os sinais na cadeia mostram sinais de um impulso para cima. Tudo isso significa que os ingredientes para um movimento maior estão presentes, apesar da lentidão da ADA.

A volatilidade de curto prazo não pode ser ignorada, especialmente se as posições compradas alavancadas começarem a se desfazer. Os compradores podem defender os níveis de preços atuais da Cardano, e a criptomoeda ultrapassa com sucesso os US$ 0,91. As chances de recuperar US$ 1 aumentarão por uma ampla margem.