Atualizações do caso da SEC: XRP ultrapassa 3 $ à medida que a decisão Ripple-SEC se aproxima do capítulo final

Principais informações

O XRP ultrapassou 3 $ em meio ao otimismo dos investidores em relação ao processo Ripple vs SEC.

A Ripple pagou uma multa de 125 milhões de dólares e retirou seu recurso, mas a SEC ainda não finalizou sua parte.

Enquanto isso, o interesse institucional está a aumentar, com a SBI Holdings do Japão a solicitar um ETF de Bitcoin-XRP.

O XRP está novamente nas manchetes. A criptomoeda recentemente ultrapassou a marca de 3 $ em 7 de agosto, sendo apoiada por um aumento nos volumes de negociação, especialmente de bolsas coreanas.

As expectativas dos investidores sobre o fim da batalha legal Ripple-SEC também impulsionaram os preços.

Agora, com 15 de agosto definido como o prazo para que a Ripple e a SEC forneçam uma atualização conjunta ao tribunal, os observadores do mercado estão a preparar-se para o que poderá ser mais um marco no futuro do XRP.

Preço do XRP dispara com a expectativa do caso

O XRP saltou 3% em apenas 24 horas, passando de 2,91 $ para um máximo de 3,02 $ antes de se estabilizar em 2,98 $.

Este movimento rompeu vários níveis de resistência de curto prazo e foi apoiado pela crescente procura de investidores em todo o mundo.

O preço do XRP recupera | Fonte: TradingView

De acordo com dados do TradingView, o XRP recuperou da sua Média Móvel Exponencial (EMA) de 50 dias, em torno de 2,81 $, em 3 de agosto, e está agora a ser negociado em torno de 3,03 $ no momento da escrita.

A quebra de preço veio acompanhada de força no lado técnico, combinada com dois grandes desenvolvimentos:

Em primeiro lugar, a Ripple retirou o seu recurso relativamente a uma decisão judicial anterior. E, em segundo lugar, a SBI Holdings do Japão solicitou um ETF de Bitcoin-XRP.

A Ripple pagou a multa, mas a SEC tem a última palavra.

A Ripple fez dois grandes movimentos em 27 de junho. Em primeiro lugar, a empresa retirou o seu recurso sobre a decisão do tribunal de que as vendas institucionais de XRP se qualificavam como títulos. Em segundo lugar, pagou a multa civil total de 125 milhões de dólares em caução, como esperado.

A Ripple retirou o seu recurso em 17 de junho e está à espera que a SEC faça o mesmo | Fonte: X

Estes passos mostram que a empresa está disposta a encerrar o caso de longa data. No entanto, na lei dos EUA, ambas as partes devem concordar e apresentar petições conjuntas para que o assunto seja totalmente resolvido. Pelo menos no sentido oficial.

Até agora, a SEC ainda não fez o seu próximo movimento, o que manteve o processo oficialmente aberto.

Isto levanta então a questão:

O que acontece a seguir no caso Ripple?

Para começar, espera-se que a SEC responda a esta petição até 15 de agosto, o que é visto como um prazo flexível para a referida atualização conjunta do tribunal.

A este respeito, especialistas jurídicos acreditam que a SEC tem três opções.

O prazo de 15 de agosto aproxima-se | Fonte: X

Em primeiro lugar, a agência pode optar por retirar o recurso. Pode também solicitar tempo adicional ou atrasar novamente (o que é improvável, porque prejudicaria a sua credibilidade).

Em suma, se a SEC realmente recuar e encerrar o caso, vários resultados podem surgir.

A Ripple poderia retomar totalmente as operações institucionais, os 125 milhões de dólares irão para o tesouro dos EUA, e mais de 1.700 contratos confidenciais podem tornar-se públicos.

No geral, qualquer que seja o resultado, definirá o tom para o estatuto regulatório do XRP (seja como uma mercadoria ou como um título). Em suma, até que a SEC tome medidas formais, o preço do XRP deverá permanecer em suspenso.

Caso de uso do XRP e clareza legal parcial aumentam o apelo

Apesar de o caso se arrastar por quase cinco anos, o XRP tem demonstrado força em termos de apoio da comunidade e dos investidores. A decisão inicial da Juíza Analisa Torres em 2023 já forneceu clareza regulatória parcial.

Dividiu a classificação do XRP e rotulou as suas vendas institucionais como títulos, enquanto liberava as suas vendas programáticas em bolsas.

Esta área cinzenta ainda permitiu que o mercado tratasse o XRP como ambos: Um tipo de ativo parcialmente regulado, o que tem sido uma das razões para as suas forças até agora.

A SBI Holdings do Japão planeia um ETF de XRP em breve | Fonte: X

Enquanto isso, a SBI Holdings do Japão, uma antiga apoiadora da Ripple, solicitou um ETF de Bitcoin-XRP.

Mais relatórios mostram que as empresas também estão a diversificar os seus tesouros com cripto. De facto, algumas estão a prometer até 1 bilhão de dólares em compras de XRP.

Este tipo de comportamento institucional é mais uma demonstração de quão alto o XRP está prestes a voar, uma vez que a clareza regulatória seja alcançada e o caso em curso seja encerrado.